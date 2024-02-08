Для создания новой игровой вселенной: Disney инвестирует в Epic Games $1,5 млрд

Компания Walt Disney объявила о покупке доли в Epic Games за $1,5 млрд. Вместе эти компании планируют создать новую вселенную игр и развлечений.

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"The Walt Disney Company и Epic Games будут сотрудничать над совершенно новой игровой и развлекательной вселенной, которая еще больше расширит охват любимых историй и впечатлений Диснея. Disney также инвестирует $1,5 млрд в приобретение доли в Epic Games в рамках многолетнего проекта", - заявили компании в совместном прессрелизе.

Согласно сообщению, соглашение подлежит стандартным условиям закрытия, включая одобрение регулирующих органов.

Новая игровая вселенная будет связана с игрой Fortnite. Она предложит потребителям множество возможностей, чтобы играть, смотреть, делать покупки и взаимодействовать с контентом, персонажами и историями из Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar и других.

Кроме того, игроки, геймеры и фанаты смогут создавать свои собственные истории и впечатления, выражать свой фандом в характерной для Disney манере и делиться контентом друг с другом нравящимися способами. Все это будет работать на движке Unreal Engine.

"Наши новые увлекательные отношения с Epic Games объединят любимые бренды и франшизы Disney с чрезвычайно популярной игрой Fortnite в новой трансформационной вселенной игр и развлечений", - заявил главный исполнительный директор The Walt Disney Company Роберт А. Айгер.

"Это знаменует собой величайший выход Disney в мир игр и предлагает значительные возможности для роста и расширения. Мы не можем дождаться, когда фанаты смогут познакомиться с историями и мирами Диснея, которые они любят, по-новому", - добавил он.

"Disney была одной из первых компаний, поверивших в потенциал объединения своих миров с нашим в Fortnite", - заявил генеральный директор и основатель Epic Games Тим Суини.

"Теперь мы работаем над чем-то совершенно новым, чтобы создать устойчивую, открытую и совместимую экосистему, объединяющую сообщества Disney и Fortnite", - подчеркнул он.

О компании Walt Disney

The Walt Disney Company, вместе со своими дочерними компаниями, является ведущим международным развлекательным и медиа-предприятием, которое включает в себя три основных бизнес-сегмента: развлечения, спорт и впечатления. Disney входит в индекс Dow 30 и имел годовой доход в размере $88,9 млрд в 2023 финансовом году.

О компании Epic Games

Epic Games – американская компания, занимающаяся разработкой компьютерных игр и программного обеспечения. Она известна благодаря игровым сериям Gears of War, Unreal Tournament и Fortnite, а также созданию игрового движка Unreal Engine. Согласно оценке Forbes, в 2022 году этот разработчик видеоигр из Северной Каролины сообщил о выручке более $6 млрд, подавляющее большинство которой принесла игра Fortnite.