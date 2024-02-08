Для створення нового ігрового всесвіту: Disney інвестує в Epic Games $1,5 млрд

Компанія Walt Disney оголосила про купівлю частки в Epic Games за $1,5 млрд. Разом ці компанії планують створити новий всесвіт ігор та розваг.

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"The Walt Disney Company та Epic Games співпрацюватимуть над абсолютно новим ігровим та розважальним всесвітом, який ще більше розширить охоплення улюблених історій та вражень Діснея. Disney також інвестує $1,5 млрд у придбання частки в Epic Games у рамках багаторічного проєкту", - заявили компанії у спільному пресрелізі.

Згідно з повідомленням, угода підлягає стандартним умовам закриття, включаючи схвалення регулюючих органів.

Новий ігровий всесвіт буде повʼязаний з грою Fortnite. Він запропонує споживачам безліч можливостей, щоб грати, дивитися, робити покупки та взаємодіяти з контентом, персонажами та історіями з Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar та інших.

Крім того, гравці, геймери та фанати зможуть створювати свої власні історії та враження, висловлювати свій фандом у характерній для Disney манері та ділитися контентом один з одним способами, які їм подобаються. Все це буде працювати на движку Unreal Engine.

"Наші нові захоплюючі відносини з Epic Games об'єднають улюблені бренди та франшизи Disney з надзвичайно популярною грою Fortnite у новому трансформаційному всесвіті ігор та розваг", — заявив головний виконавчий директор The Walt Disney Company Роберт А. Айгер.

"Це знаменує собою найбільший вихід Disney у світ ігор та пропонує значні можливості для зростання та розширення. Ми не можемо дочекатися, коли фанати зможуть познайомитися з історіями та світами Діснея, які вони люблять, по-новому", - додав він.

"Disney була однією з перших компаній, яка повірила в потенціал об'єднання своїх світів з нашим у Fortnite", - заявив генеральний директор та засновник Epic Games Тім Суїні.

"Тепер ми працюємо над чимось абсолютно новим, щоб створити стійку, відкриту та сумісну екосистему, яка об'єднає спільноти Disney та Fortnite", - підкреслив він.

Про компанію Walt Disney

The Walt Disney Company, разом зі своїми дочірніми компаніями, є провідним міжнародним розважальним та медіа-підприємством, яке включає три основні бізнес-сегменти: розваги, спорт і враження. Disney входить в індекс Dow 30 і мав річний дохід у розмірі $88,9 млрд у 2023 фінансовому році.

Про компанію Epic Games

Epic Games - американська компанія, що займається розробкою комп'ютерних ігор і програмного забезпечення. Вона відома завдяки ігровим серіям Gears of War, Unreal Tournament і Fortnite, а також створенню ігрового движка Unreal Engine. Згідно з оцінкою Forbes, у 2022-му році цей розробник відеоігор із Північної Кароліни повідомив про виторг у понад $6 млрд, переважну більшість якого принесла гра Fortnite.