Добро пожаловать в дивергентный мир

Многие из тех, кто изучал маркетинг по классическим учебникам, до сих пор живет в мире сегментов и 4-6-P, которого уже нет. Они до сих пор ищут универсальные ответы, пытаются поймать один большой тренд, который принесет успех. Но я утверждаю, что в современном мире, который я называю дивергентным, не существует одного завтра. Существует множество трендов и множество будущих, и все они проявляются одновременно.

Это мир, где сосуществуют кардинально разные идеи и подходы. Где крафтовые производства процветают рядом с гигантами масс-маркета. Где человек, проводящий жизнь онлайн, вдруг уходит в реализм экопосления, чтобы почувствовать единение с природой.

Дивергентный мирэто среда, где:

  • тренды не вытесняют друг друга, а сосуществуют
  • рынки фрагментируются быстрее, чем консолидируются
  • поведение важнее намерений
  • ценность создается не масштабом, а силой воздействия.

Классические модели, такие как SWOT-анализ или матрица базовых конкурентных стратегий Портера, были актуальны в мире, где существовали четкие правила типа "или концентрация на затратах, или дифференциация". Но сегодня эти правила меняются ежеминутно. Поэтому главный тезис современного маркетингавместо того, чтобы следовать за трендами, успешный маркетинг должен их создавать и управлять поведением людей.

Ловушка следования за трендами

Я часто слышу вопрос: "Какой сейчас тренд? Куда нам бежать?" И это, на мой взгляд, самая большая ловушка для бизнеса. Когда вы пытаетесь быть "на волне", вы уже проиграли. Вы не управляете этой волной, вы просто скользите по ней, рискуя разбиться о скалы тех, кто действительно управляет рынком и поведением игроков.

Следование трендам – стратегия выживания. Создание трендов – стратегия лидерства. Представьте, что весь рынок вдруг решил строить платформы - тренд, когда-то "выстреливший" и принесший огромные деньги. Но он "отжил свое звездное время", и опоздавшие потеряли миллионы.

Это как в гонке: если вы бежите в одном направлении со всеми, вы просто один из многих. Но если вы видите, что все бегут, но не спешите стартовать, анализируете, куда они бегут, какой путь короче – тогда вы можете выбрать этот, другой, но более короткий путь. В бизнесе это означает, когда все рвутся в одну нишу, возможности появляются в другой — там, где меньше конкуренции.

Главная ловушка состоит в том, что следование трендам делает вас реактивными, а не проактивными игроками. Это означает, что вы постоянно реагируете на происходящее вокруг, а не создаете собственные правила.

Маркетинг как искусство управления изменениями

Современный маркетинг – это не подстраивание под изменения. Это управление переменами и рынками. Если вы хотите быть по-настоящему успешными, вы должны перестать следовать за лидерами или другими инноваторами начать создавать собственную игру, свои правила.

Успешный бренд – это тот, который создает собственную рыночную нишу. Именно так действует Advanter в собственных и клиентских проектах. Мы не пытаемся конкурировать "фронтально" с доминирующими игроками на их рынках. В то же время мы создаем собственные рынки и ниши.

Возьмите опыт с "Тульчинкой". Рынок молочных продуктов был переполнен и зависел "от коров" (растут надои – есть сырье для масла, снижается цена; снижаются надои – и вот уже производители прибегают к агрессивной конкуренции за ограниченный ресурс). И тогда появляется решение: "Хорошо, мы не будем конкурировать с вами за коров. Мы будем создавать свой продукт, который не зависит от надоев".

Это и есть настоящий маркетинг – когда вы управляете, а не подчиняетесь. Годами IDS из "Моршинска", несмотря на значительные ресурсы и доминацию в modern trade, не удается выбить Econia из "Малыш" с рынка детской воды. А Крайна переосмыслила каналы и партнерские модели, чтобы стать не просто самой вкусной, но и самой желанной водой.

Линия магазинов Eva победила не только прямых конкурентов, но и мощные сети супермаркетов в категории droggerie не как казалось бы тем, кто вдали от рынка, в результате модели дискаунтера, а путем содействия социальным изменениям — в частности, в поведении женщин, которые стали больше внимания (времени, бюджету) уделять себе.

"Аврора" - это также не столько дискаунтер, сколько магазин счастья, магазин, где человек может позволить себе не просто почувствовать, но и реализовать собственную способность к лучшей, более комфортной жизни. Age Management System – переосмысление системы управления долголетием, био-хакинг — новая реальность сектора здоровья (и уж не скажешь — медицины!).

"Не подражать, а создавать" - Mimimilk, который "взлетел" после старта по продажам в местах присутствия за несколько месяцев до позиции ТОП-3; FinHealth, задающий правила игры в цифровизации медицинского сектора; Investudio, переосмысливший управление Family Offices и персональных инвестиций; бизнес-сообщество Board, которое за два года от старта вышло в лидеры и уже 5 лет держит позицию номер один среди деловых клубов.

Новая парадигма: от B2C до "Human with Human"

Многие компании до сих пор мыслят категориями "B2B" и "B2C". Но эти модели устарели. Сегодня, в дивергентном, много- и без-трендовом мире, мы должны перейти к модели HwH"human with human". Маркетинг должен быть человечным, а не безликим.

От клиентоориентированности к человекоцентричности. Перестать мыслить о своих клиентах как о кошелькахцифрах или сегментах. Думать и заботиться о них как о людях. С их предосторожностями, поисками, ценностями, интересами. Следует думать не о том, как продать товар, а о том, как улучшить жизнь этого человека. Устойчивая прибыльэто следствие человекоцентричности. А не эффектных манипулятивных кампаний.

Задачасоздать такую связь с человеком, основанным на доверии и общих ценностях. Это может быть связь через эмоции, через игру, через общую идею или сообщество. Нет смысла полагаться на старую лояльность.

Фото 2 — Добро пожаловать в дивергентный мир
Рис. 1. Основа человекоцентрических бизнес-моделей.

Вместо "лояльности" вызывать интерес и держать внимание на себе. Вместо скидок, карточек постоянного покупателявовлеченность, сотворение. Вместо lovemark – lifemark. Быть там, тогда и в том качестве, как это удобно для вашего человека. Ready-to-cook, ready-to-eat. Direct-for-human. Everything-as-a-Service. On demand.

Подведу 3 практических принципа HwH для внедрения в ваш бизнес:

Behavior-first: поначалу поведение. Не столько исследуйте шаблоны поведения клиентов, сколько определяйте идеальных для себя клиентов и управляйте их поведением через новые впечатления.

  1. Context-based value: ценность зависит от момента, а не от человека.
  2. Co-creation: клиент – соавтор, а не объект вашего маркетинга. Привлекайте людей к генерации идей, к продвижению (посольству ваших брендов и бизнес-моделей). Вводите геймификацию.

Инструменты и игры нового мира

Сегодня мы живем в мире, где все становится игрой. Бизнес, религия, государствовсе это игровые модели. Следует начать относиться серьезно к играм и легко к жизни. Если вы хотите быть успешными, научитесь играть и привлекать других к своей игре.

В этом мире классический маркетинг4P, лояльности и сегментов закончился. Человеку ничего не нужно, его базовые потребности удовлетворены. Единственное, что мы можем продать сегодняэто интерес и интерес. Ваш продукт становится успешным тогда, когда он вызывает вопрос: "А что это такое? Покажи!"

Для этого нужно управлять поведением, а не просто учить намерения. Забудьте о традиционных исследованиях, спрашивающих, что человек намерен купить. В украинских реалиях намерения часто не становятся действиями. Создавайте условия и наблюдайте. Удивляйте.

Когда все бегут к большим инфлюэнсерам, работайте с маленькими, потому что они ближе к своей аудитории. Когда все строят крупные супермаркеты, создавайте монокатегорические магазины, которые забирают самые прибыльные категории.

Несколько лет назад мы с нашим клиентом начали побеждать крупных игроков, строя не большие сети, а маленькие сервисные магазины, специализирующиеся на цифровой и бытовой технике. Мы просто забирали у них самые интересные для нас ниши.

Начать с себя

В этом новом мире успешный маркетинг начинается не с исследований потребителя, а с собственного интереса и видения. Маркетолог должен вынести себя за пределы рынка, чтобы формировать правила игры, а не подчиняться им.

Большая ошибка современной компании – это должность "директор по маркетингу". Если он есть, то есть ли маркетинг в компании? Маркетингэто не отдел, это философия бизнеса, подход к деятельности, и маркетологом должен быть каждый участник бизнеса. Генеральный управляющий (CEO или собственник) - и является "директором по маркетингу".

Когда все в бизнесе понимают, что все, что они делают, должно быть направлено на управление рынком, на формирование отношений со своими людьми, тогда и формируются HwH, человекоцентрические экосистемы. Именно в этом и открываются новые возможности, потому что ты больше не соревнуешься за маржу или за линейку в выдаче поисковика. Маркетингэто уже давно не о рекламе, а о смыслах.

Итак:

  1. Перестаньте искать "главный тренд".
  2. Начните управлять поведением, а не измерять намерения.
  3. Создавайте собственные игры, даже маленькие.
  4. Думайте не о клиентах, а о людях, которые ВМ.
  5. Маркетинг – это ваша стратегия, а не департамент.