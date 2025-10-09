Долгий путь упрощений для бизнеса: зачем нужно отменить акты выполненных работ

Предпринимательство – это всегда риск, связанный с балансом понесенных расходов и полученных доходов. Государство со своей стороны обеспечивает для бизнеса равные конкурентные условия, верховенство права, свободу предпринимательской деятельности, требования к учету, отчетности и уплате налогов. Весомым фактором поддержки бизнеса со стороны государства, собственно, является вопрос дерегуляции предпринимательской деятельности и уменьшение его постоянных затрат на выполнение обязательных процедур учета и отчетности.

В одной из стратегий реформирования системы управления государственными финансами в разделе по гармонизации налогового законодательства с ЕС был предусмотрен индикатив – время, затраченное налогоплательщиками, на предоставление отчетности и уплату налогов, часов в год.

Базовое значение 2021 года – 328 ч в год, индикатив на 2025 год – 250 ч в год, или уменьшение затрат бизнеса на четверть.

Одной из мер такого упрощения для бизнеса могло стать решение об отмене актов выполненных работ (услуг) и замене их электронными инвойсами.

Мировой опыт использования счетов-фактур (инвойсов)

Страны ЕС и Европейская комиссия решили ввести европейский стандарт для электронных счетов в ответ на многочисленные форматы документов, которые использовались в разных странах ЕС. Такое разнообразие приводило к сложностям во взаимодействии и чрезмерным расходам компаний.

После имплементации Директивы 2014/55/ЕС от 16 апреля 2014 года "Об электронном выставлении счетов за государственные закупки" электронные счета смогли беспрепятственно внедряться в рамках ЕС. В свое время в Европейском Союзе подсчитали, что переход на унифицированный электронный инвойс позволит сэкономить до 40 млрд евро ежегодно.

Практика использования актов выполненных работ осталась только в странах бывшего СССР (Беларусь, РФ, Казахстан). Ни одна развитая экономика мира (США, страны ЕС, Великобритания) на сегодняшний день не использует акты выполненных работ.

Предпосылки для отмены актов выполненных работ (услуг) в Украине

Согласно опросу, проведенному аналитическим центром CASE Украина, было установлено, что для составления актов выполненных работ используется до 13% рабочего времени бухгалтера и до 5% рабочего времени руководителя предприятия. В подготовке и обмене актами выполненных работ в среднем участвуют до двух человек, на крупных предприятиях к этой работе могут быть привлечены до 15 сотрудников.

На подготовку одного акта выполненных работ предприниматели в среднем тратят 200–300 грн (материальные расходы и оплата рабочего времени), в расчете на месяц эта сумма доходит до 4000 грн. Введение электронного не уменьшает затраты, поскольку при проверке контролирующий орган требует наличие бумажных документов с подписями и печатями.

74,1% опрошенных предпринимателей поддержали идею отказа от использования актов выполненных работ и считают, что такое решение облегчило бы условия их деятельности.

Отказ от обязательного оформления актов выполненных работ снизит их расходы, а также создаст предпосылки для гармонизации первичных финансовых документов с мировыми практиками (с последующим полноценным введением e-invoice).

На сегодняшний день использование актов выполненных работ (оказанных услуг) приводит также и к сложным взаимоотношениям с иностранными партнерами, которым приходится объяснять необходимость оформления определенных документов, отсутствующих в ЕС.

Два законопроекта об упрощении требований к первичным документам

Недавно премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала решение правительства об отмене обязательности использования актов выполненных работ, что должно облегчить жизнь украинскому бизнесу и сэкономить около 20 млрд грн в год.

Соответствующий законопроект правительства был зарегистрирован в парламенте 9 сентября 2025 года под номером 14023-1 и предусматривает упрощение требований к оформлению первичных документов. Изменения предусматривают отсутствие на первичном документе информации о должности, фамилии и личной подписи лица со стороны заказчика, что дает возможность отказаться от составления актов выполненных работ.

Также в Верховной Раде был зарегистрирован еще один депутатский законопроект №14023, предусматривающий аналогичную норму относительно упрощенных требований к первичным документам, но с определенными оговорками, ограничивающими сферу их применения. В частности, это запрет на применение упрощенных требований оформления первичных документов относительно работ, услуг, оплаченных за счет бюджетных средств и требование заблаговременно оговорить отсутствие актов выполненных работ (услуг) в договоре между двумя субъектами хозяйствования.

По оценкам экспертов Case Украина и ведущих бизнес ассоциаций, правительственный законопроект №14023-1 более либерален по отношению к бизнесу, и экономический эффект от его принятия будет больше, чем от депутатского законопроекта. В то же время комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики дал заключение, которым рекомендовал принять за основу законопроект 14023, и при его обсуждении была согласована возможность расширения сферы применения при подготовке законопроекта ко второму чтению.

Длительный путь согласования рациональных решений

Регистрация одновременно двух законопроектов об отмене обязательности актов выполненных работ свидетельствует о том, что решение верно и его принятие давно назрело.

Сам текст правки в правительственном законопроекте состоит из 38 слов, но на их согласование было израсходовано сотни человеко-часов, десятки встреч, согласований, заседаний межведомственных групп по дерегуляции и других мер.

Более трех лет эксперты CASE Украина, ІСЕТ, Союза украинских предпринимателей, Офиса эффективного регулирования и аналитических центров обосновывали важность этого решения Министерству финансов Украины.

Благодарить за наступление переломного момента в этом марафоне соревнования здравого смысла и постсоветского мышления нужно команду Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, новую главу Правительства, представителей Совета предпринимателей при Офисе Президента, экспертов Офиса эффективного регулирования и бизнес ассоциаций, которые настойчиво доказывали рациональность и неизбежность такого решения.

Осталось надеяться, что Верховная Рада Украины рассмотрит и согласует это решение в более короткие сроки, чем оно согласовывалось в правительстве.