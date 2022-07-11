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Французская сеть косметических магазинов Sephora уходит из РФ
Sephora объявила о подписании соглашения о продаже 100% акций своей дочерней компании в России своему местному генеральному директору, направленного на обеспечение преемственности для сотрудников.
Об этом сообщила пресс-служба компании LVMH, владеющего Sephora.
В будущем эта деятельность будет осуществляться под историческим брендом "Ile de Beauté", - говорится в сообщении.
Перед тем как закрыть сделку, стороны должны получить разрешение соответствующих органов, включая антимонопольные.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Всего в РФ открыто 34 магазина. Компания Sephora принадлежит холдингу LVMH, который ранее сообщил о приостановлении своей деятельности в РФ.
Напомним, что Шведская компания по производству бытовой техники Electrolux прекращает свою деятельность в стране-агрессоре РФ и продает бизнес местному менеджменту.