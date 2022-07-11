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Французька мережа косметичних магазинів Sephora йде з РФ
Sephora оголосила про підписання угоди про продаж 100% акцій своєї дочірньої компанії в Росії своєму місцевому генеральному директору, спрямованої на забезпечення наступності для співробітників.
Про це повідомила прес-служба компанії LVMH, який володіє Sephora.
У майбутньому ця діяльність здійснюватиметься під історичним брендом "Ile de Beauté", - йдеться у повідомленні.
Перед тим, як закрити угоду, сторони повинні отримати дозвіл відповідних органів, включаючи антимонопольні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Загалом у РФ відкрито 34 магазини. Компанія Sephora належить холдингу LVMH, який раніше повідомив про зупинення своєї діяльності у РФ.
Нагадаємо, що Шведська компанія з виробництва побутової техніки Electrolux припиняє свою діяльність у країні-агресорі РФ та продає бізнес місцевому менеджменту.