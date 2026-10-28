Год легального лоббирования. Кто уже играет по правилам – и чего не хватает остальным

Год назад в Украине появились первые законодательные правила для сферы лоббирования. Сегодня уже можно говорить о первых результатах: сформировался Реестр прозрачности, появились зарегистрированные субъекты лоббирования, проходит отчетность, а сама практика взаимодействия бизнеса с государством стала более видимой.

По результатам первого полугодия 2026 года в Реестре – 202 субъекта лоббирования, 624 предмета лоббирования и 1216 зафиксированных взаимодействий. Количество предметов лоббирования более чем вдвое возросло по сравнению с предыдущим отчетным периодом – с 298 до 624, а количество клиентов и бенефициаров – со 168 до 545. Это означает, что система постепенно набирает обороты.

В то же время за один год невозможно ожидать, что новые правила сразу охватят всех участников, так или иначе представляющих свои интересы во взаимодействии с государством. Рынок еще не полностью перешел в новый формат – и именно это, по моему мнению, не столько проблема, сколько отправная точка для следующего этапа реформы.

Лоббирование не началось вместе с Законом

Важно помнить, что сам процесс представления интересов бизнеса в Украине существовал задолго до появления соответствующего законодательства.

Бизнес-ассоциации, компании и экспертные сообщества годами принимают участие в формировании государственной политики, предоставляют органам власти экспертизу, предлагают изменения в законодательство и объясняют практические последствия государственных решений.

В мире бизнес и государство давно и открыто взаимодействуют через лоббирование. В США еще с 1995 года действует Lobbying Disclosure Act, предусматривающий регистрацию лоббистов и регулярную отчетность об их деятельности. Масштабы этого рынка показательны: по данным OpenSecrets, в 2025 году расходы на федеральное лоббирование в США достигли рекордных 5,08 млрд долларов. В Европейском Союзе также действует EU Transparency Register, в котором, по данным Transparency International EU, весной 2026 года было зарегистрировано более 17 тысяч организаций, среди которых компании, бизнес-ассоциации – в том числе и Европейская Бизнес Ассоциация, общественные организации и другие представители интересов. Причем в ЕС регистрация является условием проведения определенных официальных встреч с представителями европейских институций, то есть прозрачность создает не только обязательства, но и практические возможности для участия в формировании политики.

Для EBA лоббирование коллективных интересов бизнеса является одним из ключевых направлений работы фактически с момента его создания. Более 25 лет Ассоциация представляет интересы бизнеса, формирует консолидированные позиции компаний, предлагает изменения в законодательство, участвует в рабочих группах и встречах с органами государственной власти.

Закон, прежде всего, установил новые правила прозрачности, регистрации и отчетности для той части этой деятельности, которая соответствует определению лоббирования.

EBA зарегистрировалась в Реестре прозрачности НАПК в первый день его работы – 1 сентября 2025 года. За первый год мы уже дважды представили отчетность о лоббистской деятельности.

Сегодня мы уже можем говорить не о теоретической модели, а о том, что работает, где возникают практические вопросы и какие новые возможности это регулирование может создавать для бизнеса.

От запуска системы – до ее настройки

Первый год любого нового регулирования – это одновременно и тест его практичности.

Наш первый год работы показал важную особенность: модель лоббирования бизнес-ассоциации отличается от классической ситуации, когда лоббист представляет конкретного клиента или действует в собственных коммерческих интересах.

EBA представляет согласованные коллективные позиции бизнеса. По одной инициативе могут стоять десятки компаний, а результат зачастую важен для целой отрасли или бизнес-сообщества в целом.

Именно поэтому при дальнейшем совершенствовании закона важно отдельно учесть специфику бизнес-ассоциаций. В частности, мы будем предлагать исключить необходимость определения конкретных бенефициаров каждой лоббистской инициативы для ассоциаций, представляющих коллективные интересы своих членов.

Прозрачность при этом безусловно должна сохраняться: должно быть понятно, кого представляет ассоциация и кто входит в ее состав. Такой подход близок и к логике EU Transparency Register.

Но наряду с предложениями по усовершенствованию законодательства для нас не менее важно уже сейчас использовать те возможности, которые оно дает.

Следующий шаг – расширение официального рынка

Возможно, важнейший вопрос второго года реформы – как привлечь к новой системе тех, кто фактически лоббирует, имеет коммерческий интерес и влияет на государственные решения, но пока не видит достаточной мотивации для регистрации.

Здесь важно работать сразу в двух направлениях.

Первый – четче определить критерии лоббирования и, в частности, понятие коммерческого интереса, чтобы у фактических лоббистов было меньше пространства для разной трактовки правил. Второй – создавать практические преимущества для тех, кто готов работать прозрачно.

Пока система продолжает развиваться, важно создавать практические инструменты для компаний, уже готовых работать по новым правилам.

Именно поэтому ЕВА по инициативе Комитета Ассоциации по лоббированию и прозрачным политикам запустила возможность зарегистрированного лоббирования через Ассоциацию. Запуская этот формат, мы исходили из очень практичного запроса бизнеса.

Этот формат позволяет компаниям-членам приобщаться к зарегистрированному лоббированию через уже созданную инфраструктуру Ассоциации. После прохождения необходимых процедур представители компаний могут участвовать в представлении согласованных коллективных позиций бизнеса от имени Ассоциации, в то время как команда EBA обеспечивает организационное и методологическое сопровождение, взаимодействие с регулятором и выполнение требований по отчетности.

То есть новая опция не изменяет принципов работы EBA. Она дает компаниям дополнительный практический инструмент для более активного участия в продвижении уже согласованных общих позиций.

Особенно полезен такой формат для компаний, не осуществляющих лоббирование на постоянной основе и для которых создание отдельной внутренней системы администрирования и отчетности может быть непропорциональным их реальным потребностям.

Год спустя: что дальше?

Первый год Закона о лоббировании показал главное: система заработала. Следующий этап – сделать систему достаточно понятной, пропорциональной и практической, чтобы к ней постепенно приобщалось больше участников.

Прозрачность не должна превращаться в бюрократию ради бюрократии. Реестр прозрачности должен давать понятный ответ на ключевые вопросы: кто осуществляет лоббирование, чьи интересы представляет и какие решения взаимодействует с государством.

Поэтому следующим этапом должно стать усовершенствование регулирования на основе уже накопленной практики: учет специфики бизнес-ассоциаций и коллективного представления интересов, уменьшение чрезмерной административной нагрузки, более удобная отчетность и четкие и предполагаемые правила.

А параллельно важно развивать практические инструменты, позволяющие бизнесу работать в пределах этих правил.

Потому что конечная цель – не просто увеличить количество записей в Реестре, а сформировать в Украине понятную культуру открытого, профессионального и ответственного диалога между бизнесом и государством.