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HALO Trust Ukraine планирует привлечь ИИ к разминированию

Оператор дрона контролирует полет съемочного дрона, фиксирующий мину на заминированной территории в Украине.
Оператор HALO Ukraine анализирует снимки заминированной территории. Фото: HALO Ukraine

Организация по гуманитарному разминированию The HALO Ukraine планирует привлечь технологии искусственного интеллекта (ИИ) к анализу снимков заминированных территорий, сообщил глава операционного департамента HALO Ukraine в интервью Delo.ua.

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"В настоящее время большое количество работы по анализу снимков с дронов выполняются с помощью человека. Однако в дальнейшем мы планируем внедрить искусственный интеллект для того, чтобы ускорить этот процесс. Человек тем или иным образом будет производить контроль качества после работы ИИ", — рассказал глава департамента.

С начала 2024 года HALO Ukraine использует дистанционное зондирование. Его принцип заключается в применении дрона оснащенного мультиспектральной камерой, что делает снимки местности. В результате HALO Ukraine получает фото местности с большим разрешением. В свою очередь, другая часть департамента работает в офисе и проводит анализ потенциального зондирования.

Фото 2 — HALO Trust Ukraine планирует привлечь ИИ к разминированию
Оператор HALO Ukraine контролирует процесс разведки заминированного участка. Фото: HALO Ukraine.

Глава департамента добавил, что, по его мнению, внедрение ИИ уменьшит время анализа снимков дистанционного зондирования в разы, однако на сегодня точно спрогнозировать невозможно.

"Работа человека, заключающаяся в просмотре каждого квадратного метра участка, ускорится в разы благодаря ИИ. Однако я не могу давать никаких предположений в настоящее время. Сначала нужно получить результаты", — комментирует глава операционного департамента HALO Ukraine.

В настоящее время HALO Ukraine ведет работу в Киевской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Сумской, Донецкой и Николаевской областях.

Организация работает в Украине в сферах поиска взрывоопасных материалов, разминирования и информирования населения о рисках, связанных с взрывоопасными предметами. HALO Ukraine занимается очищением территорий от взрывчатки с последующей передачей земель общинам.

Автор:
Андрей Снаговский