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HALO Trust Ukraine планує залучити ШІ до розмінування

Оператор дрону контролює політ знімального дрону, що фіксує міну на замінованій території в Україні.
Оператор HALO Ukraine аналізує знімки замінованої території. Фото: HALO Ukraine

Організація з гуманітарного розмінування The HALO Ukraine планує залучити технології штучного інтелекту (ШІ) до аналізу знімків замінованих територій, повідомив голова операційного департаменту HALO Ukraine в інтерв'ю Delo.ua.

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"Наразі велика кількість роботи по аналізу знімків з дронів виконуються за допомогою людини. Проте надалі ми плануємо впровадити штучний інтелект для того, щоб пришвидшити цей процес. Людина тим чи іншим чином буде робити контроль якості після роботи ШІ", — розповів голова департаменту.

З початку 2024 року HALO Ukraine використовує дистанційне зондування. Його принцип полягає у застосуванні дрона оснащеного мультиспектральною камерою що робить знімки місцевості. В результаті HALO Ukraine отримує фото місцевості з великою роздільною здатністю. Своєю чергою, інша частина департаменту працює в офісі та проводить аналіз потенційного зондування. 

Фото 2 — HALO Trust Ukraine планує залучити ШІ до розмінування
Оператор HALO Ukraine контролює процес розвідки замінованої ділянки. Фото: HALO Ukraine.

Голова департаменту додав, що, на його думку, впровадження ШІ зменшить час аналізу знімків дистанційного зондування в рази, проте на сьогодні точно спрогнозувати неможливо.

"Робота людини, що полягає в перегляді кожного квадратного метра ділянки пришвидшиться в рази завдяки ШІ. Проте, я не можу давати ніяких припущень на даний час. Спочатку треба отримати результати", — коментує голова операційного департаменту HALO Ukraine.

Наразі HALO Ukraine веде роботу в Київській, Чернігівській, Харківській, Херсонській, Сумській, Донецькій та Миколаївській областях. 

Організація працює в Україні у сферах пошуку вибухонебезпечних матеріалів, розмінування та інформування населення щодо ризиків пов’язаних з вибухонебезпечними предметами. HALO Ukraine займається очищенням територій від вибухівки з подальшою передачею земель громадам.

Автор:
Андрій Снаговський