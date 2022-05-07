Изменение логистики и диверсификации рисков. Как Caparol Ukraine уже через две недели после начала войны возобновила бизнес

Виталий Верещагин, генеральный директор Caparol Ukraine о шагах, позволивших сохранить рабочие места и продолжать работу

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Для бизнеса в Украине в целом, в том числе и для компании Caparol Ukraine (производитель лакокрасочных материалов и систем утепления фасадов) пришло время новых вызовов, даже более тяжелых, чем во времена COVID-19. Нужно позаботиться о безопасности сотрудников, максимально сохранить рабочие места и заработные платы, при этом еще и удержать на плаву сам бизнес, ведь это часть экономики страны, переживающая также нелегкие времена и нуждающаяся в поддержке, а в будущем восстановление.

В 21 веке сложно представить руководство компании, готовое к таким чрезвычайным ситуациям: как правильно контролировать ситуацию, сохранить людей и вести бизнес под звуки авиа налетов и бомбардировок. Об этом, к сожалению, не пишут в бизнесе литературе и не рассказывают на вебинарах как примеры успешных кейсов. Команда Caparol Ukraine сама определила для себя те шаги, которые приведут к предстоящему успешному преодолению кризиса.

О первых днях войны

24 февраля мы полностью приостановили операционную деятельность компании, остановили производство, закрыли магазины Caparol Center и сосредоточились на том, чтобы все наши сотрудники были в безопасности. Круглосуточная коммуникация помогла постоянно следить за безопасностью, физическим и психологическим состоянием каждого сотрудника, независимо от того, в каком городе он находится. Люди – наша самая большая ценность, поэтому Caparol Ukraine не медля оказала поддержку сотрудникам и их семьям, которые хотели переехать в безопасное место или временно выехать за границу.

Не менее важный момент в сверхтяжелой ситуации - всем сотрудникам Caparol Ukraine выплачены заработные платы, несмотря на отсутствие работы и дополнительную финансовую помощь, чтобы они могли спокойно позаботиться о безопасном месте проживания, еде и одежде для своей семьи. Чувство поддержки и уверенность, что коллеги рядом, а компания не забывает о своих работниках, позволяют быстрее побороть страх и избежать паники.

О диверсификации рисков и релокации

Через 2 недели после начала войны у нас появились первые мнения о необходимости восстановления нашей работы и поддержки экономического фронта, к тому же мы начали получать единичные заказы на отгрузку продукции от наших партнеров из западной Украины. Основные складские запасы сосредоточены в поселке Белогородка Бучанского района, поэтому склад был законсервирован с первых дней войны. Но чтобы возобновить операционную деятельность, было очень важно обеспечить восстановление именно цепи снабжения. Несмотря на тяжелую ситуацию вокруг Киева, мы также понимали, что нужно диверсифицировать риски и при возможности забирать запасы товара.

Параллельно мы запустили процесс поиска нового состава в западной Украине и рассматривали возможности временных складов – именно эту идею мы не смогли реализовать первой. Благодаря нашим партнерам, имеющим дистрибуцию на западе, мы смогли переместить продукцию на их склады, это были первые временные склады во Львове и Черновцах, чуть позже присоединились партнеры из Одессы и Хмельницкого.

Учет товаров на временном складе во Львове.

Забрать часть товара из склада в Белогородке оказалось не такой легкой задачей, вели длительные переговоры с нашим складским партнером, чтобы получить доступ к товарным запасам, вместе с тем оказалось, что нет доступа к базе данных с учетом текущих остатков. Фактически мы смогли частично восстановить складской учет товаров в ручном режиме – просто в обычных таблицах начали фиксировать какой товар, в каком количестве на какой склад перемещаем.

О логистических проблемах

Когда разобрались с этим, возникла новая проблема – а именно наличие логистического транспорта. Лакокрасочные материалы нуждаются в особом температурном режиме, поэтому искали машины с рефрижераторами. Первые наши запросы показали, что стоимость логистики увеличилась в 6 раз, поскольку в военное время сложно найти мужчин-водителей, большинство грузовиков было задействовано в гуманитарных перевозках, ну и в целом понимаем, что это опасно.

Искали грузовики всей компанией, множество неудачных звонков в конце концов привели к результату, к тому моменту цены немного стабилизировались, стоимость была в 3-4 раза выше, чем до войны. В целом весь процесс с самого решения о возобновлении поставок до первой выгрузки товара во Львове занял 1,5 недели. К тому времени во Львове было уже большое количество наших сотрудников, которые были вынуждены покинуть свои дома.

Переоборудован CaparolCenter в Виннице с возможностью ночлега для сотрудников

Именно они обеспечили работу временного состава, погрузочно-разгрузочные работы и отгрузку дальнейших заказов к нашим партнерам. В этой ситуации все стали равны, не смотря на свое положение в компании, все прилагали максимальные усилия для того, чтобы поддерживать функционирование бизнеса.

С середины апреля мы начали аренду отдельного склада в Виннице. Склад был полностью пуст, поэтому мы перевезли складское оборудование, разгрузчики из нашего производственного склада в с. Васильковка в Днепропетровской обл. Сейчас работу склада в Виннице обеспечивают работники компании своими силами – заведующий производственным составом был перемещен в Винницу для реализации всех поставленных задач. Некоторые из сотрудников нашего состава вступили в ряды ВСУ, поэтому возникла необходимость научить других сотрудников складским задачам, так мастера производственных цехов овладели новыми навыками, для того чтобы поддерживать деятельность компании.

О возобновлении операционной деятельности

Через 2 месяца после начала войны мы также приняли решение возобновить собственное производство, ведь видим, что спрос есть, украинцы продолжают оптимистично смотреть в будущее, возвращаются к нормальной жизни, насколько это возможно, делают ремонты, как в собственном жилье, так и готовятся к открытию. новых бизнесов, в Западной Украине уже фиксируем запросы на фасадные системы.

Возобновление производства в селе Васильевка на Днепропетровщине

Как я уже отметил в начале, для Caparol Ukraine, как социально-ответственного бизнеса, очень важные люди, и это взаимно, поскольку именно благодаря людям мы начали возобновлять бизнес, искать новые решения, именно люди принимают решение работать не по специальности, а по своей собственным желанием удержать работу бизнеса. Сейчас те времена, когда многие маленькие решения и действия приводят к результату, многие из этих действий не увенчаются успехом, но если не делать эти шаги, то и результата не будет.