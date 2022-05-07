Зміна логістики та диверсифікація ризиків. Як Caparol Ukraine уже через два тижні після початку війни відновила бізнес

Віталій Верещагін, генеральний директор Caparol Ukraine про кроки, які дозволили зберегти робочі місця та продовжувати роботу

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Для бізнесу в Україні в цілому, в тому числі й для компанії Caparol Ukraine (виробник лакофарбових матеріалів та систем утеплення фасадів) настав час нових викликів, навіть важчих, ніж в часи COVID-19. Потрібно подбати про безпеку співробітників, максимально зберегти робочі місця та заробітні плати, при цьому ще й втримати на плаву сам бізнес, адже це частина економіки країни, що переживає також нелегкі часи та потребує підтримки, а в майбутньому відновлення.

У 21 столітті важко уявити керівництво компанії, що готове до таких надзвичайних ситуацій: як правильно контролювати ситуацію, зберегти людей та вести бізнес під звуки авіа нальотів та бомбардувань. Про таке, на жаль, не пишуть в бізнес літературі та не розказують на вебінарах як приклади успішних кейсів. Команда Caparol Ukraine сама визначила для себе ті кроки, що призведуть до майбутнього успішного подолання кризи.

Про перші дні війни

24 лютого ми повністю призупинили операційну діяльність компанії, зупинили виробництво, зачинили фірмові магазини Caparol Center та зосередились на тому, щоб всі наші співробітники були в безпеці. Цілодобова комунікація допомогла постійно слідкувати за безпекою, фізичним та психологічним станом кожного співробітника, незалежно від того, в якому місті він знаходиться. Люди – наша найбільша цінність, тому Caparol Ukraine не зволікаючи надала підтримку співробітникам та їх родинам, які мали бажання переїхати до безпечного місця або тимчасово виїхати за кордон.

Не менш важливий момент в надважкій ситуації - всім співробітникам Caparol Ukraine виплачено заробітні плати попри відсутність роботи та додаткова фінансова допомога, щоб вони могли спокійно подбати про безпечне місце проживання, їжу та одяг для своєї родини. Почуття підтримки та впевненість, що колеги поряд, а компанія не забуває про своїх працівників, дають змогу швидше побороти страх та уникнути паніки.

Про допомогу воїнам ЗСУ та ТрО, волонтерство та благодійність

Кожен у команді Caparol Ukraine знайшов своє місце у цій війні та вирішив, як найкраще може допомогти: найвідчайдушніші та найсміливіші співробітники вступили до лав ЗСУ або ТрО та зі зброєю в руках захищають країну від ворога, хтось приєднався до волонтерського руху, і їх роботу важко переоцінити, хтось забезпечує роботу компанії в тилу і, змінюючи свої звичні обов’язки, підтримує роботу компанії.

Caparol Ukraine активно допомагає волонтерському руху. З власних ресурсів компанії передаємо пальне для роботи волонтерів та ТРО (більше 5000 л бензину та 2500 л дизельного палива), а також одяг та продукти, які були придбані для забезпечення функціонування офісу в мирний час передали для забезпечення військових. Компанія надає лакофарбові матеріали на переобладнання нежитлових приміщень в житлові (казарми, бомбосховища, гуртожитки) для тимчасового проживання переселенців, а також матеріали для оновлення воєнної техніки. Загальна кількість переданих матеріалів: 1280 л грунтовки, 70 л фасадних фарб, 878 л інтер’єрних фарб, 1 палета емалей

Про диверсифікацію ризиків та релокацію

Через 2 тижні після початку війни у нас з’явились перші думки з приводу необхідності відновлення нашої роботи та підтримки економічного фронту, до того ж ми почали отримувати одиничні замовлення на відвантаження продукції від наших партнерів із західної України. Наші основні складські запаси зосереджені в селищі Білогородка Бучанського району, тому склад був законсервований з перших днів війни. Але щоб відновити операційну діяльність, було дуже важливо забезпечити відновлення саме ланцюга постачання. Незважаючи на важку ситуацію навколо Києва, ми також розуміли, що потрібно диверсифікувати ризики та за можливості забирати запаси товару.

Паралельно ми запустили процес пошуку нового складу в західній Україні та розглядали можливості тимчасових складів – саме цю ідею ми змогли реалізувати першою. Завдяки нашим партнерам, які мають дистрибуцію на заході, ми змогли перемістити продукцію на їх склади, це були наші перші тимчасові склади у Львові та Чернівцях, трохи пізніше приєднались партнери із Одеси та Хмельницького.

Переобладнаний Caparol Center у Вінниці з можливістю ночівлі для співробітників

Забрати частину товару зі складу в Білогородці виявилось не таким легким завданням, вели тривалі переговори із нашим складським партнером, щоб отримати доступ до товарних запасів, разом з тим виявилось, що наразі немає доступу до бази даних з обліком поточних залишків. Фактично ми змогли частково відновити складський облік товарів в ручному режимі – просто в звичайних таблицях почали фіксувати який товар в якій кількості на який склад переміщуємо.

Про логістичні проблеми

Коли розібрались з цим, виникла нова проблема – а саме наявність логістичного транспорту. Лакофарбові матеріали потребують особливого температурного режиму, тому шукали машини з рефрижераторами. Перші наші запити показали, що вартість логістики збільшилась в 6 разів, оскільки у військовий час складно знайти чоловіків-водіїв, більшість вантажівок була задіяна в гуманітарних перевезеннях, ну і в цілому, розуміємо, що це небезпечно.

Шукали вантажівки всією компанією, безліч невдалих дзвінків в решті решт призвели до результату, до того моменту ціни трохи стабілізувались, вартість була в 3-4 рази вище, ніж до війни. В цілому весь процес від самого рішення про відновлення постачання до першого вивантаження товару у Львові зайняв 1,5 тижні. На той час у Львові була вже велика кількість наших співробітників, які були вимушені покинути свої домівки.

Облік товарів на тимчасовому складі у Львові

Саме вони вже забезпечили роботу тимчасового складу, вантажно-розвантажувальні роботи та відвантаження подальших замовлень до наших партнерів. В цій ситуації всі стали рівні, не дивлячись на своє положення в компанії, всі докладали максимальні зусилля для того, щоб підтримувати функціонування бізнесу.

З середини квітня ми розпочали оренду окремого складу у Вінниці. Склад був повністю пустий, тому ми перевезли складське обладнання, розвантажувачі з нашого виробничого складу у с. Васильківка, що в Дніпропетровської обл. Зараз роботу складу у Вінниці забезпечують працівники компанії власними силами – завідувач виробничого складу був переміщений до Вінниці для реалізації всіх поставлених задач. Деякі із співробітників нашого складу вступили до лав ЗСУ, тому виникла потреба навчити інших співробітників складським задачам, так майстри виробничих цехів опанували нові навички, для того, щоб підтримувати діяльність компанії.

Про відновлення операційної діяльності

Через 2 місяці від початку війни ми також прийняли рішення відновити власне виробництво, адже бачимо, що попит є, українці продовжують оптимістично дивитись в майбутнє, повертаються до нормального життя, наскільки це можливо, роблять ремонти, як у власному житлі, так і готуються до відкриття нових бізнесів, в західній Україні вже фіксуємо запити на фасадні системи.

Відновлення виробництва в селі Василівка на Дніпропетрівщині

Як я вже зазначив на початку, для Caparol Ukraine, як соціально-відповідального бізнесу, дуже важливі люди, і це взаємно, оскільки саме завдяки людям ми почали відновлювати бізнес, шукати нові рішення, саме люди приймають рішення працювати не за фахом, а за своїм власним бажанням утримати роботу бізнесу. Зараз ті часи, коли багато маленьких рішень та дій призводять до результату, багато із цих дій не увінчаються успіхом, але якщо не робити ці кроки, то і результату не буде.