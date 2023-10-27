Как объединить коллег вокруг помощи ВСУ. С идеи на миллионы, которые можно повторить прямо сейчас

Эффективное благотворительное собрание, в которое прямо вовлечены сотни коллег — это настоящая находка и для системной помощи Армии, и для поддержания морального состояния команды. Видимые результаты есть и для HR-бренда компании. Редкий кандидат на работу не спросит, как именно компания помогает ВСУ и насколько привлечены коллеги. В украинской IT-компании EVO, которая производит маркетплейсы, в т.ч и Prom.ua протестировали множество идей креативного волонтерства для помощи ВСУ. Делимся самыми интересными.

Аукционы для Армии дронов EVO: 12 миллионов в год

Идея провести аукцион возникла еще в августе 2022 года, как только мы заметили первые существенные признаки истощения и выгорания. Потребности войска росли безумно, вместе с ними и потребность донатов. Мы с несколькими коллегами решили собрать за вечер на дрон и попутно немного развлечь торгами людей. Не было никаких надежд. Мы собрали максимально странные лоты — от букета хлопка до бутылки выжившего вина и устроили за них шутливый батл. Десять лотов не стоили нам почти ничего, а принесли почти 300 тысяч гривен, то есть три дрона и 70 абсолютно счастливых людей . Так мы поняли, что нужно продолжать.

С этого времени состоялось 7 Аукционов. Постепенно мы подняли планку и собирали уже лоты мирового класса, на которые люди реально смахивали командами . То есть это был еще и попутный тимбилдинг. Мы поощряли команды еще больше, предлагая за каждые 100 тысяч назвать и подписать дрон.

А бороться действительно было за что. Мы продавали флаги от Владимира Зеленского, Валерия Залуженого, Кирилла Буданова. Удалось достать саблю с подписью невероятной Ольги Харлан. На сам Аукцион приходил со своими работами легендарный фотограф, защитник Азовстали – Дмитрий "Орест" Казацкий. Свои пластинки лично продавали ТНМК и KAZKA. Право назвать блюда в своих ресторанах выставлял на торги Эктор Хименес Браво. В конце концов свой легендарный велосипед у нас продал мэр Киева Виталий Кличко.

Так, за год мы собрали 12 миллионов гривен и закупили 130 дронов-разведчиков для передовой . И каждый наш коллега знает, что в этом его большой вклад. Вокруг идеи большого собрания для ВСУ через Аукционы объединились и коллеги, и их друзья, и партнеры. Так что мы продолжаем делать.

5 причин, почему удается:

Понятна достижимая цель. Целевые участники, объединенные целью. Действительно интересные лоты и крутая презентация. Неожиданные гости и идеальный тайминг. Классный ведущий.

Благотворительный магазинчик: 600 тысяч в год

Есть идеи, которые нужно просто сделать сразу, как только возникают. Так было и с этой. Поставили в офисе стол. Вынесли из состава мерч, мелкие подарки и предложили коллегам купить их за символическую сумму, с условием, что 100% денег уйдет на Армию дронов. А также призвали коллег приносить в Крамничку на продажу ценные вещи по такому же условию. Так она пополнилась: актуальными в этом сезоне украшениями из бисера, картинами, редкими постерами, разрисованными тубусами, сумочками, носками, вазами ручной работы.

Сейчас Крамничка живет своей жизнью. Одни люди что-нибудь приносят. Другие — и коллеги, и их гости что-то покупают, сбрасывая деньги по QR-коду. Она органично развивается. Кто-то разнес по кухням батончики и энергетики с предложением угоститься за донат в Крамничке. За год благодаря этой идее мы закупили 6 дронов-разведчиков.

Турниры по спортивному покеру для Зубатой Лопаты: 500 тысяч за 2 турнира

Зубаты Лопаты — проект 10 наших нынешних и бывших сотрудниц EVO. Они собирают деньги, производят саперные лопаты и отправляют их на фронт. Таких на передовой уже более 21 тысячи. Нужно еще больше.

Лопасти — очень креативный проект, но постоянное собрание для девушек было достаточно изнурительным. За два месяца собиралось 200-300 тысяч. Не мало, но можно больше. Поэтому решили поставить амбициозную цель: как насчет 200-300 тысяч в день, а не в месяц?

И — команда организовала турнир по спортивному покеру. Условия просты: каждый игрок донатит 5 тысяч гривен в обмен на фишки и, по желанию, может докупить фишки в течение первого часа игры. Призовой фонд – 10%, на лопаты – 90%.

Вышло так, что на лопаты игроки отдали все. От того, что весь выигрыш все равно пойдет на лопаты, драйва не убавилось. Первый раз собралось 30 человек, второй уже 40. Почти все — коллеги и друзья коллег.

Донаты и собрания – это огромная часть нашей жизни. И чтобы иметь силы делать это снова и снова, порой важно не только головой осознавать, что это необходимо, критически важно, но и иногда получать эмоциональную отдачу. Где-то мелкий подарок. Где-то сбросить напряжение в игре и, как повезет, забрать Кубок Лопат. А где-то и стать обладателем бесценного лота.