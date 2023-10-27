Як об'єднати колег довкола допомоги ЗСУ. З ідеї на мільйони, які можна повторити просто зараз

Ефективні благодійні збори, в які прямо залучені сотні колег — це справжня знахідка і для системної допомоги Армії, і для підтримки морального стану команди. Видимі результати є і для HR-бренду компанії. Рідкісний кандидат на роботу не запитає, як саме компанія допомагає ЗСУ та наскільки залучені колеги. В українській IT-компанії EVO, яка робить маркетплейси, у т.ч і Prom.ua протестували безліч ідей креативного волонтерства для допомоги ЗСУ. Ділимось найцікавішими.

Аукціони для Армії дронів EVO: 12 мільйонів за рік

Ідея провести аукціон виникла ще у серпні 2022 року, щойно ми помітили перші істотні ознаки виснаження та вигорання. Потреби війська росли шалено, разом із ними і потреба донатів. Ми з кількома колегами вирішили зібрати за вечір на дрон і попутно трохи розважити торгами людей. Не було жодних сподівань. Ми зібрали максимально дивні лоти — від букету бавовни до пляшки вина, що вижило, і влаштували за них жартівливий батл. Десять лотів не коштували нам майже нічого, а принесли майже 300 тисяч гривень, тобто три дрони і 70 абсолютно щасливих людей. Так ми зрозуміли, що треба продовжувати.

Із того часу відбулося 7 Аукціонів. Поступово ми підняли планку та збирали вже лоти світового класу, на які люди реально скидались командами. Тобто це був ще й попутний тімбілдінг. Ми заохочували команди ще більше, пропонуючи за кожні 100 тисяч назвати та підписати дрон.

А боротися дійсно було за що. Ми продавали прапори від Володимира Зеленського, Валерія Залуженого, Кирила Буданова. Вдалося дістати шаблю із підписом неймовірної Ольги Харлан. На сам Аукціон приходив зі своїми роботами легендарний фотограф, захисник Азовсталі — Дмитро "Орест" Козацький. Свої платівки особисто продавали ТНМК і KAZKA. Право назвати страви у своїх ресторанах виставляв на торги Ектор Хіменес-Браво. Зрештою, свій легендарний велосипед у нас продав мер Києва Віталій Кличко.

Так, за рік ми зібрали 12 мільйонів гривень та закупили 130 дронів-розвідників для передової. І кожен наш колега знає, що у цьому є його великий вклад. Довкола ідеї великих зборів для ЗСУ через Аукціони об'єдналися і колеги, і їхні друзі, і партнери. Тож ми продовжуємо робити.

5 причин, чому вдається:

Зрозуміла досяжна мета. Вмотивовані учасники, об'єднані метою. Дійсно цікаві лоти та крута презентація. Несподівані гості та ідеальний таймінг. Класний ведучий.

Благодійна крамничка: 600 тисяч за рік

Є ідеї, які треба просто зробити одразу, щойно виникають. Так було і з цією. Поставили в офісі стіл. Винесли зі складу мерч, дрібні подарунки та запропонували колегам купити їх за символічну суму, з умовою, що 100% грошей піде на Армію дронів. А також закликали колег приносити у Крамничку на продаж цінні речі — за такою ж умовою. Так вона поповнилась: актуальними у цьому сезоні прикрасами із бісеру, картинами, рідкісними постерами, розмальованими тубусами, сумочками, шкарпетками, вазами ручної роботи тощо.

Зараз Крамничка живе своїм життям. Одні люди щось приносять. Інші — і колеги, і їхні гості щось купують, скидаючи гроші за QR-кодом. Вона органічно розвивається. Хтось розніс по кухнях батончики та енергетики з пропозицією пригоститись за донат у Крамничку. За рік завдяки цій ідеї ми закупили 6 дронів-розвідників.

Турніри зі спортивного покеру для Зубатої Лопати: 500 тисяч за 2 турніри

Зубаті Лопати — проєкт 10-ти наших нинішніх та колишніх співробітниць EVO. Вони збирають гроші, виготовляють саперні лопати та відправляють їх на фронт. Таких на передовій уже більше ніж 21 тисяча. Потрібно ще більше.

Лопати — дуже креативний проєкт, але постійні збори для дівчат були досить виснажливі. За два місяці збиралось 200-300 тисяч. Не мало, але можна більше. Тому вирішили поставити амбітну мету: як щодо 200-300 тисяч за день, а не за місяць?

І — команда організувала турнір зі спортивного покеру. Умови прості: кожен гравець донатить 5 тисяч гривень в обмін на фішки і, за бажання, може докупити фішки протягом першої години гри. Призовий фонд — 10%, на лопати — 90%.

Вийшло так, що на лопати гравці віддали все. Від того, що весь виграш однаково піде на лопати, драйву не поменшало. Першого разу зібралось 30 людей, другого вже 40. Майже всі — колеги та друзі колег.

Донати та збори — це величезна частина нашого життя. І щоб мати сили робити це знову і знову, часом важливо не лише головою усвідомлювати, що це конче потрібно, критично важливо, а й іноді отримувати емоційну віддачу. Десь — дрібний подарунок. Десь — скинути напругу у грі і, як пощастить, забрати Кубок Лопат. А десь і стати володарем безцінного лоту.