Как правильно айти-предпринимателям искать деньги для развития стартапов – советы эксперта

IT-предприниматели должны развивать устойчивый и долгосрочный бизнес, если они хотят успешно находить инвестиции под собственные стартапы, говорит Investment Director в Horizon Capital Денис Сичков. Также инвесторы ждут от стартаперов финансовые результаты и стрессоустойчивую бизнес-модель. Более о том, как следует искать инвестиции под развитие стартапов во время войны, Delo.ua рассказывает в статье "IT-предприниматели должны строить стрессоустойчивый бизнес", - Денис Сичков, Horizon Capital".

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"Относительно того, где искать инвестиции стартапам. Если бы я был ИТ-предпринимателем, пытался бы строить устойчивый и долгосрочный бизнес, а также не делал бы слишком больших акцентов на текущих трендах. Важно, чтобы бизнес-модель была устойчивой и стрессоустойчивой, потому что у мире постоянно происходят какие-то кризисные явления", – говорит Investment Director в Horizon Capital Денис Сичков.

По мнению эксперта, владельцы компаний должны понять, в чем их экспертиза и как ее можно применить на массовом рынке. Также для инвесторов важны финансовые результаты, устойчивый рост, социальная ответственность.

Также Денис Сичков отмечает, что западные инвесторы готовы вкладывать деньги в украинские проекты: "Думаю, что цифры говорят сами за себя. Мы начали фандрейзинг нового фонда (Horizon Capital Growth Fund IV – прим. ред.) уже после полномасштабного вторжения. Тогда смогли привлечь существенное количество ведущих западных инвесторов", – отмечает эксперт.

По его словам, инвесторы всегда смотрят на риски – в Украине, США. В нашей стране есть специфика безопасности, вызванная полномасштабным вторжением. Но, несмотря на это, у инвесторов большая вера в то, что украинские проекты будут успешными.

Изменится ли инвестиционная политика в технопроекты в 2024 году

В этом году инвестиционная политика Horizon Capital похожа на подходы в 2023 году. Компания ищет быстрорастущие технологические компании.

"Для нас важны такие факторы, как создание рабочих мест и R&D центров. Мы рассматриваем инвестиции в сервисные и продуктовые компании", – говорит Денис Сичков.

Эксперт говорит, что инвесткомпания ищет технологических лидеров – компании, которые уже являются звездами или достигнут таких высот на горизонте 3-5 лет. Такими компаниями точно являются Preply, GoIT, Viseven, в которые Horizon Capital проинвестировал в 2023 году.

"Сейчас активно работаем еще над несколькими соглашениями. Поэтому в Украине есть такие компании, которые могут быть глобально конкурентными", - подчеркнул Сичков.

По мнению эксперта, опыт инвестиций Horizon Capital в такие компании, как Ajax, Genesis, Intellias показал, что даже в условиях полномасштабной войны реально расти и строить продукт мирового уровня.

Больше о специфике инвестирования в украинские стартапы во время войны, читайте в статье Delo.ua "IT-предприниматели должны строить стрессоустойчивый бизнес", - Денис Сичков, Horizon Capital".