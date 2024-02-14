Як правильно айті-підприємцям шукати гроші для розвитку стартапів - поради експерта

IT-підприємці мають розвивати сталий та довгостроковий бізнес, якщо хочуть успішно знаходити інвестиції під власні стартапи, каже Investment Director у Horizon Capital Денис Сичков. Також інвестори чекають від стартаперів фінансові результати та стрессостійку бізнес-модель. Більше про те, як варто шукати інвестиції під розвиток стартапів під час війни, Delo.ua розповідає у статті "IT-підприємці мають будувати стресостійкий бізнес", - Денис Сичков, Horizon Capital".

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"Щодо того, де шукати інвестиції стартапам. Якщо б я був ІТ-підприємцем, намагався б будувати сталий та довгостроковий бізнес, а також не робив би занадто великих акцентів на поточних трендах. Важливо, щоб бізнес-модель була сталою та стресостійкою, бо у світі постійно відбуваються якісь кризові явища", - каже Investment Director у Horizon Capital Денис Сичков.

На думку експерта, власники компаній мають зрозуміти, в чому полягає їх експертиза та як її можна застосувати на масовому ринку. Також для інвесторів важливі фінансові результати, стале зростання, соціальна відповідальність.

Також Денис Сичков зазначає, що західні інвестори готові вкладати гроші в українські проєкти: "Думаю, що цифри говорять самі за себе. Ми почали фандрейзинг нового фонду (Horizon Capital Growth Fund IV – прім. Ред.) вже після повномасштабного вторгнення. Тоді змогли залучити суттєву кількість провідних західних інвесторів", - зазначає експерт.

За його словами, інвестори завжди дивляться на ризики - в Україні, США. В нашій країні є специфіка безпеки, яка викликана повномасштабним вторгненням. Але, незважаючи на це, в інвесторів є велика віра в те, що українські проекти будуть успішними.

Чи змінюється інвестиційна політика у технопроєкти у 2024 році

Цьогоріч інвестиційна політика Horizon Capital схожа на підходи у 2023 році. Компанія шукає швидкозростаючі технологічні компанії.

"Для нас важливі такі фактори, як створення робочих місць і R&D центрів. Ми розглядаємо інвестиції у сервісні та продуктові компанії", - каже Денис Сичков.

Експерт каже, що інвесткомпанія шукає технологічних лідерів - компанії, які вже є зірками чи досягнуть таких висот на горизонті 3-5 років. Такими компаніями точно є Preply, GoIT, Viseven, в які Horizon Capital проінвестував у 2023 році.

"Зараз активно працюємо ще над декількома угодами. Тож в Україні є такі компанії, що можуть бути глобально конкурентними", - акцентує Сичков.

На думку експерт, досвід інвестицій Horizon Capital у такі компанії, як Ajax, Genesis, Intellias показав, що навіть в умовах повномасштабної війни реально зростати та будувати продукт світового рівня.

Більше про специфіку інвестування в українські стартапи під час війни, читайте у статті Delo.ua "IT-підприємці мають будувати стресостійкий бізнес", - Денис Сичков, Horizon Capital".