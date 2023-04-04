Как украинский бизнес работает с зарубежными рынками: что изменилось с началом войны и какие сделаны выводы

Несмотря на экономические, логистические и другие трудности, бизнес в течение последнего года начал активно наращивать экспорт и выходить на новые зарубежные рынки. Какие вызовы ожидают украинский бизнес при выходе на мировой рынок и какие выводы мы сделали для себя после года войны? Расскажу о тех, с которыми он встретился на собственном опыте.

Экспорт и логистика

С началом полномасштабного вторжения объемы экспортной продукции значительно упали. Прежде всего, это произошло из-за правительственных ограничений и логистических проблем, ведь доставлять товары стало намного сложнее, процесс требует больше времени и стал значительно дороже, чем раньше. Боевые действия и блокпосты на дорогах страны увеличили время доставки грузов к границе в прошлом году с довоенных 10-12 часов до 3-4 недель.

Решения нашли в гибкости. Иногда не наиболее эффективны, но пути всегда есть. Поскольку для партнеров важна стабильность поставок, необходимо удовлетворять эту потребность даже при низшей маржинальности в короткой перспективе, пока работаешь над более оптимальным решением. На сегодня доля экспорта в портфеле бренда Nemiroff составляет 42%. В перспективе мы планируем ее увеличить до 70% в течение следующих нескольких лет.

Квалифицированные рабочие и уровень заработной платы

Мы, как и многие другие, столкнулись с тем, что из-за войны войны часть высококвалифицированных сотрудников покинула страну. Часть из них устроилась на работу за границей и не собирается возвращаться в ближайшее время. А для стабильного роста и масштабирования очень важно иметь слаженную и профессиональную команду.

На сегодняшний день в нашей компании работает 675 работников. Средняя заработная плата в Nemiroff за последний квартал, учитывая работников завода, достигла 34 861,5 грн. Это важный показатель для нас как работодателя, поскольку в среднем для Украины он составляет 14857 грн.

Обеспечивая достойную оплату, мы инвестируем в чувство стабильности и безопасности нашей команды и членов ее семьи. Считаю, что данный фактор невероятно важен в нынешних условиях для психоэмоционального состояния людей.

Найм зарубежных специалистов

Без локальной экспертизы выход на мировые рынки будет значительно ограничен. Для успешной работы в других странах очень важно иметь понимающего контекст - язык, культуру, законы, специфику потребителей и т.д. Ведь нужно построить правильную коммуникацию, чтобы внушить доверие со стороны потребителей, заинтересовать их своей продукцией и сформировать лояльность. Находиться в правильном месте, с правильным продуктом и актуальным маркетингом.

Мы уже усилили команду несколькими специалистами из-за рубежа, в частности, для работы с европейскими рынками и в канале Duty Free. До конца года мы продолжим поиск экспертов в других регионах мира.

Достаточно ли заметки "Made in UA"

Как и украинцы, потребители в мире обращают внимание на качество продукции и предпочитают доверяющие бренды. В то же время, популярность месседжа Made in Ukraine набирает обороты по всему миру. На товары с такой маркировкой клиенты стали обращать внимание охотнее. По моему мнению, это одно из проявлений единства и поддержки Украины.

Поэтому перед производителями стоит задача превратить разовую покупку их продукции в знак поддержки Украины в долгосрочные отношения с потребителем, повторное попадание в корзину и в результате - в список любимых брендов.

Глядя на примеры других компаний и их путь глобальной экспансии, хочется подытожить, что этот опыт точно сделает нас более сильными и устойчивыми к новым вызовам. Также я оптимистично настроен по поводу того, что нам удастся показать сильные стороны украинского бизнеса мира и он будет ассоциироваться с такими важными аспектами как качество, сервис, инновационность.