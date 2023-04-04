Як український бізнес працює із закордонними ринками: що змінилось з початком війни та які зроблено висновки

Попри економічні, логістичні та інші труднощі, бізнеси протягом останнього року почали активно нарощувати експорт та виходити на нові закордонні ринки. Які виклики чекають на український бізнес при виході на світовий ринок та які висновки ми зробили для себе після року війни? Розкажу про ті, з якими зустрівся на власному досвіді.

Експорт і логістика

З початком повномасштабного вторгнення обсяги експортної продукції значно впали. Перш за все це сталося через урядові обмеження та логістичні проблеми, адже доставляти товари стало набагато складніше, процес потребує більше часу та став значно дорожчим, ніж раніше. Бойові дії та блокпости на дорогах країни збільшили час доставки вантажів до кордону у минулому році з "довоєнних" 10-12 годин до 3-4 тижнів.

Рішення знайшли у гнучкості. Іноді не найбільш ефективні, але шляхи завжди існують. Оскільки для партнерів важливою є стабільність поставок, необхідно задовольняти цю потребу навіть при нижчій маржинальності в короткій перспективі, поки працюєш над більш оптимальним рішенням. Станом на зараз доля експорту в портфелі бренду Nemiroff складає 42%. В перспективі ми плануємо її збільшити до 70% протягом кількох наступних років.

Кваліфіковані робітники та рівень заробітної плати

Ми, як і багато інших, зіштовхнулася з тим, що через війну частина висококваліфікованих співробітників покинула країну. Частина з них влаштувалася на роботу за кордоном та не планує повертатись найближчим часом. А для стабільного росту та масштабування дуже важливо мати злагоджену та професійну команду.

На сьогодні в нашій компанії працює 675 працівників. Середня заробітна плата в Nemiroff за останній квартал, враховуючи працівників заводу, досягла 34 861,5 грн. Це важливий показник для нас як роботодавця, оскільки в середньому для України він складає 14 857 грн.

Забезпечуючи гідну оплату, ми інвестуємо в відчуття стабільності та безпеки для нашої команди та членів її сім'ї. Вважаю, що даний фактор неймовірно важливий в теперішніх умовах для психоемоційного стану людей.

Найм закордонних фахівців

Без локальної експертизи вихід на світові ринки буде значно обмеженим. Для успішної роботи в інших країнах дуже важливо мати того, хто розуміє контекст - мову, культуру, закони, специфіку споживачів тощо. Адже потрібно побудувати правильну комунікацію, щоб викликати довіру з боку споживачів, зацікавити їх своєю продукцією та сформувати лояльність. Бути в правильному місці, з правильним продуктом та актуальним маркетингом.

Ми уже посилили команду кількома спеціалістами із-за кордону, зокрема для роботи з європейськими ринками та в каналі Duty Free. До кінця року ми продовжимо пошук експертів у інших регіонах світу.

Чи достатньо помітки “Made in UA”

Як і українці, споживачі в світі звертають увагу на якість продукції та віддають перевагу брендам, яким довіряють. Водночас, популярність меседжу “Made in Ukraine” набирає обертів по всьому світу. На товари з таким маркуванням клієнти почали звертати увагу більш охоче. На мою думку, це є одним із проявів єдності та підтримки України.

Тож надалі перед виробниками постає завдання перетворити разову покупку їх продукції в знак підтримки України на довготривалі стосунки зі споживачем, повторне потрапляння в корзину та в результаті - у список улюблених брендів.

Дивлячись на приклади інших компаній та їх шлях глобальної експансії, хочеться підсумувати, що цей досвід точно зробить нас сильнішими та стійкішими до будь-яких нових викликів. Також я оптимістично налаштований щодо того, що нам вдасться показати сильні сторони українського бізнесу світу та він асоціюватиметься з такими важливими аспектами як якість, сервіс, інноваційність.