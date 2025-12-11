- Категория
Как украинскому бизнесу строить глобальное присутствие
У украинского бизнеса сегодня есть уникальная возможность – не просто продавать товары за границу, а доказывать миру, что мы способны создавать инновации и задавать стандарты.
Выход на внешние рынки – это не только экономическая возможность, но доказательство нашей устойчивости и способности строить будущее даже в непростых условиях. Мы, производители, хорошо знаем: страх перед неизвестным может парализовать, но стратегия – это то, что дает уверенность и силу двигаться вперед.
Когда в Sunvita Group мы начали исследовать международные рынки, перед нами встали те же вопросы, которые волнуют многих бизнесменов:
- Готовы ли мы?
- Будет ли наш продукт понятен и ценен за границей?
- А если не выйдет?
Но я убедился: страх исчезает там, где есть четкая и понятная стратегия.
Исследование и локализация
Когда мы готовимся выходить на новый рынок, важно помнить: мелочи решают все.
Каждый рынок имеет свою культуру, повадки и ожидания. То, что работает в Украине, может потребовать адаптации в Польше или Германии.
К примеру, наш бизнес – это производство влажных салфеток, влажной туалетной бумаги, салфеток в рулонах, валиков для чистки поверхностей. Салфетки – это не просто продукт, а часть ежедневного обряда. В разных странах он имеет свои нюансы. В нашей сфере это может означать: в Германии потребители ожидают салфетки с пометкой "дерматологически протестировано", а во Франции акцент будет смещен на "экологичность" и "биоразлагаемость".
Это касается и такого продукта, как валик для чистки поверхностей. Он может восприниматься как бытовой аксессуар или профессиональный инструмент – в зависимости от позиционирования. Например, валик в Великобритании воспринимается как бытовой аксессуар, а в Италии – как профессиональный инструмент по уходу за интерьерами.
Поэтому первый шаг – глубокое исследование рынка и культуры потребления, а также готовность локализовать не только упаковку, но и коммуникацию.
Стратегия входа
Если говорить о стратегии, следует помнить, что это не просто план продаж. Она должна включать в себя выбор правильного партнера или дистрибьютора, понимание регуляторных требований, четкое позиционирование бренда как украинского производителя, сочетающего качество и инновации. Мы должны показать, что украинский продукт может быть конкурентным не только ценой, но и ценностями – экологичностью, ответственностью, доверием.
Построение отношений
Внешние рынки – это не только полки супермаркетов. Это люди, принимающие решения. Партнеры, желающие видеть у вас не временного поставщика, а надежного союзника. Поэтому очень важно инвестировать в коммуникацию и прозрачность и демонстрировать, что вы не боитесь ответственности и готовы к долгосрочному сотрудничеству.
Для Sunvita Group реальными инструментами, помогающими компании открывать новые рынки, являются часть в международных выставках – в частности, PLMA в Амстердаме, ставшая стартовой площадкой для многих контрактов. Также мы часто посещаем профильные бизнес-мероприятия, расширяющие круг контактов и создающие новые партнерства.
Инновации как ключ
Мир ценит новое. Если мы предлагаем уникальные форматы салфеток (например, цветные салфетки или салфетки в extra mini формате) или инновационные материалы для валиков, это становится нашим билетом на глобальную арену. Инновация – не только технология, но и способность мыслить иначе, чем конкуренты.
Чего не стоит делать
Если компания планирует масштабироваться за границу, следует не допустить распространенных ошибок:
- Не строить системные экспортные продажи, сидя в офисе в Украине – нужно личное присутствие на рынке.
- Не пытайтесь продавать продукт, не адаптированный под местные требования.
Sunvita Group последовательно укрепляет свои позиции на международном рынке, основываясь на гибкой продуктовой стратегии, высоких стандартах качества и постоянных инвестициях в инновации. Нашим ключевым преимуществом является готовность предложить европейскому потребителю уникальную продукцию, сочетающую конкурентную цену, высокое качество и заботу о потребителе. Инвестиции в исследования и разработки позволяют нам создавать решения, отвечающие актуальным трендам и потребностям международного рынка. Мы ориентируемся на требования европейских ритейлеров, предлагая продукты, способные заинтересовать розничные сети и стать основой для долгосрочных партнерств.
- Не торопиться открывать офисы и представительства без стабильных продаж в стране.
В настоящее время наша компания экспортирует в десять стран, среди которых в ТОП-3 входят Польша, Румыния, Молдова. Однако сразу отмечу, что важным фактором является не количество стран, куда ты экспортируешь, а страны, где удается построить системные продажи. Распиливаться – не очень удачная стратегия.
Вера в собственную силу
Страх международной экспансии исчезает там, где есть стратегия, команда и ясное видение. У украинского бизнеса уникальная черта – мы умеем работать в условиях неопределенности. Это делает нас более сильными на любом рынке.
Поэтому выход на внешние рынки – это для украинского бизнеса не скачок в темноту, а шаг в будущее. Если мы идем туда с исследованием, стратегией, инновациями и верой в собственную силу – страх уступает место уверенности. И тогда украинский продукт становится не просто товаром, а символом устойчивости и стремления к развитию.