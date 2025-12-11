Как украинскому бизнесу строить глобальное присутствие

У украинского бизнеса сегодня есть уникальная возможность – не просто продавать товары за границу, а доказывать миру, что мы способны создавать инновации и задавать стандарты.

Выход на внешние рынки – это не только экономическая возможность, но доказательство нашей устойчивости и способности строить будущее даже в непростых условиях. Мы, производители, хорошо знаем: страх перед неизвестным может парализовать, но стратегия – это то, что дает уверенность и силу двигаться вперед.

Когда в Sunvita Group мы начали исследовать международные рынки, перед нами встали те же вопросы, которые волнуют многих бизнесменов:

Готовы ли мы?

Будет ли наш продукт понятен и ценен за границей?

А если не выйдет?

Но я убедился: страх исчезает там, где есть четкая и понятная стратегия.

Исследование и локализация

Когда мы готовимся выходить на новый рынок, важно помнить: мелочи решают все.

Каждый рынок имеет свою культуру, повадки и ожидания. То, что работает в Украине, может потребовать адаптации в Польше или Германии.

К примеру, наш бизнес – это производство влажных салфеток, влажной туалетной бумаги, салфеток в рулонах, валиков для чистки поверхностей. Салфетки – это не просто продукт, а часть ежедневного обряда. В разных странах он имеет свои нюансы. В нашей сфере это может означать: в Германии потребители ожидают салфетки с пометкой "дерматологически протестировано", а во Франции акцент будет смещен на "экологичность" и "биоразлагаемость".

Это касается и такого продукта, как валик для чистки поверхностей. Он может восприниматься как бытовой аксессуар или профессиональный инструмент – в зависимости от позиционирования. Например, валик в Великобритании воспринимается как бытовой аксессуар, а в Италии – как профессиональный инструмент по уходу за интерьерами.

Поэтому первый шаг – глубокое исследование рынка и культуры потребления, а также готовность локализовать не только упаковку, но и коммуникацию.

Стратегия входа

Если говорить о стратегии, следует помнить, что это не просто план продаж. Она должна включать в себя выбор правильного партнера или дистрибьютора, понимание регуляторных требований, четкое позиционирование бренда как украинского производителя, сочетающего качество и инновации. Мы должны показать, что украинский продукт может быть конкурентным не только ценой, но и ценностями – экологичностью, ответственностью, доверием.

Построение отношений

Внешние рынки – это не только полки супермаркетов. Это люди, принимающие решения. Партнеры, желающие видеть у вас не временного поставщика, а надежного союзника. Поэтому очень важно инвестировать в коммуникацию и прозрачность и демонстрировать, что вы не боитесь ответственности и готовы к долгосрочному сотрудничеству.

Для Sunvita Group реальными инструментами, помогающими компании открывать новые рынки, являются часть в международных выставках – в частности, PLMA в Амстердаме, ставшая стартовой площадкой для многих контрактов. Также мы часто посещаем профильные бизнес-мероприятия, расширяющие круг контактов и создающие новые партнерства.

Инновации как ключ

Мир ценит новое. Если мы предлагаем уникальные форматы салфеток (например, цветные салфетки или салфетки в extra mini формате) или инновационные материалы для валиков, это становится нашим билетом на глобальную арену. Инновация – не только технология, но и способность мыслить иначе, чем конкуренты.

Чего не стоит делать

Если компания планирует масштабироваться за границу, следует не допустить распространенных ошибок:

Не строить системные экспортные продажи, сидя в офисе в Украине – нужно личное присутствие на рынке.

Не пытайтесь продавать продукт, не адаптированный под местные требования.

Sunvita Group последовательно укрепляет свои позиции на международном рынке, основываясь на гибкой продуктовой стратегии, высоких стандартах качества и постоянных инвестициях в инновации. Нашим ключевым преимуществом является готовность предложить европейскому потребителю уникальную продукцию, сочетающую конкурентную цену, высокое качество и заботу о потребителе. Инвестиции в исследования и разработки позволяют нам создавать решения, отвечающие актуальным трендам и потребностям международного рынка. Мы ориентируемся на требования европейских ритейлеров, предлагая продукты, способные заинтересовать розничные сети и стать основой для долгосрочных партнерств.

Не торопиться открывать офисы и представительства без стабильных продаж в стране.

В настоящее время наша компания экспортирует в десять стран, среди которых в ТОП-3 входят Польша, Румыния, Молдова. Однако сразу отмечу, что важным фактором является не количество стран, куда ты экспортируешь, а страны, где удается построить системные продажи. Распиливаться – не очень удачная стратегия.

Вера в собственную силу

Страх международной экспансии исчезает там, где есть стратегия, команда и ясное видение. У украинского бизнеса уникальная черта – мы умеем работать в условиях неопределенности. Это делает нас более сильными на любом рынке.

Поэтому выход на внешние рынки – это для украинского бизнеса не скачок в темноту, а шаг в будущее. Если мы идем туда с исследованием, стратегией, инновациями и верой в собственную силу – страх уступает место уверенности. И тогда украинский продукт становится не просто товаром, а символом устойчивости и стремления к развитию.