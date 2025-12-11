Як українському бізнесу будувати глобальну присутність

Український бізнес сьогодні має унікальну можливість – не просто продавати товари за кордон, а доводити світові, що ми здатні створювати інновації та задавати стандарти.

Вихід на зовнішні ринки – це не лише економічна можливість, а й доказ нашої стійкості та здатності будувати майбутнє навіть у непростих умовах. Ми, виробники, добре знаємо: страх перед невідомим може паралізувати, але стратегія – це те, що дає впевненість і силу рухатися вперед.

Коли в Sunvita Group ми почали досліджувати міжнародні ринки, перед нами постали ті самі питання, які хвилюють багатьох бізнесменів:

Чи ми готові?

Чи наш продукт буде зрозумілим і цінним за кордоном?

А якщо не вийде?

Але я переконався: страх зникає там, де є чітка і зрозуміла стратегія.

Дослідження та локалізація

Коли ми готуємося виходити на новий ринок, важливо пам’ятати: дрібниці вирішують усе.

Кожен ринок має свою культуру, звички та очікування. Те, що працює в Україні, може потребувати адаптації в Польщі чи Німеччині.

Наприклад, наш бізнес – це виробництво вологих серветок, вологого туалетного паперу, серветок у рулонах, валиків для чищення поверхонь. Серветки – це не просто продукт, а частина щоденного ритуалу. У різних країнах він має свої нюанси. У нашій сфері це може означати: у Німеччині споживачі очікують серветки з позначкою "дерматологічно протестовано", а у Франції акцент буде зміщений на "екологічність" та "біорозкладність".

Це стосується і такого продукту як валик для чищення поверхонь. Він може сприйматися як побутовий аксесуар або як професійний інструмент – залежно від позиціонування. Наприклад, валик у Великій Британії сприймається як побутовий аксесуар, а в Італії – як професійний інструмент для догляду за інтер’єрами.

Тому перший крок – це глибоке дослідження ринку та культури споживання, а також готовність локалізувати не лише упаковку, а й комунікацію.

Стратегія входу

Якщо говорити про стратегію, варто пам'ятати, що це не просто план продажів. Вона має включати вибір правильного партнера чи дистриб’ютора, розуміння регуляторних вимог, чітке позиціонування бренду як українського виробника, що поєднує якість і інновації.Ми маємо показати, що український продукт може бути конкурентним не лише ціною, а й цінностями – екологічністю, відповідальністю, довірою.

Побудова відносин

Зовнішні ринки – це не лише полиці супермаркетів. Це люди, які приймають рішення. Партнери, які хочуть бачити в вас не тимчасового постачальника, а надійного союзника. Тому дуже важливо інвестувати у комунікацію та прозорість і демонструвати, що ви не боїтеся відповідальності й готові до довгострокової співпраці.

Для Sunvita Group реальними інструментами, які допомагають компанії відкривати нові ринки, є участь у міжнародних виставках – зокрема, PLMA в Амстердамі, що стала стартовим майданчиком для багатьох контрактів. Також ми часто відвідуємо профільні бізнес-заходи, які розширюють коло контактів і створюють нові партнерства.

Інновації як ключ

Світ цінує нове. Якщо ми пропонуємо унікальні формати серветок (наприклад, кольорові серветки або серветки в extra mini форматі) чи інноваційні матеріали для валиків – це стає нашим квитком на глобальну арену. Інновація – не лише технологія, а й здатність мислити інакше, ніж конкуренти.

Чого не варто робити

Якщо компанія планує масштабуватися за кордон, варто не допустити поширених помилок:

Не будувати системні експортні продажі, сидячи в офісі в Україні – потрібна особиста присутність на ринку.

Не намагатися продавати продукт, який не адаптований під місцеві вимоги.

Sunvita Group послідовно зміцнює свої позиції на міжнародному ринку, спираючись на гнучку продуктову стратегію, високі стандарти якості та постійні інвестиції в інновації. Нашою ключовою перевагою є готовність запропонувати європейському споживачеві унікальну продукцію, яка поєднує конкурентну ціну, високу якість та турботу про споживача. Інвестиції у дослідження та розробки дозволяють нам створювати рішення, що відповідають актуальним трендам і потребам міжнародного ринку. Ми орієнтуємося на вимоги європейських ритейлерів, пропонуючи продукти, які здатні зацікавити роздрібні мережі та стати основою для довгострокових партнерств.

Не поспішати відкривати офіси та представництва без стабільних продажів у країні.

Наразі наша компанія експортує до 10 країн, серед яких у ТОП-3 входять такі як Польща, Румунія, Молдова. Однак, відразу зазначу, що важливим фактором є не кількість країн, куди ти експортуєш, а ті країни, де вдається побудувати системні продажі. Розпилюватись – не дуже вдала стратегія.

Віра у власну силу

Страх міжнародної експансії зникає там, де є стратегія, команда і чітке бачення. Український бізнес має унікальну рису – ми вміємо працювати в умовах невизначеності. Це робить нас сильнішими на будь-якому ринку.

Тому вихід на зовнішні ринки – це для українського бізнесу не стрибок у темряву, а крок у майбутнє. Якщо ми йдемо туди з дослідженням, стратегією, інноваціями та вірою у власну силу – страх поступається місцем впевненості. І тоді український продукт стає не просто товаром, а символом нашої стійкості та прагнення до розвитку.