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Комитет ВР поддержал повышение акцизов на табачные изделия: сигареты значительно подорожают
Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике одобрил правительственный законопроект №11090, предусматривающий повышение акцизов на табачные изделия.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Согласно сообщению, акциз на сигареты будет привязан к евро, а не гривне. С 2025 года ставки акциза будут расти постепенно в соответствии с требованиями Директивы ЕС.
По словам Железняка, принятие закона позволит привлечь в государственный бюджет дополнительные 20 млрд. грн. в 2025 году.
График повышения акцизов:
- 2025 год : акциз увеличится на 35,4%, минимальный акциз составит 78 евро за тысячу штук.
- 2026 год : рост на 17%.
- 2027 год : повышение на 8,8%.
- 2028 год : акциз увеличится на 8,2%, достигнув 90 евро за тысячу штук.
Как результат, с нового года стоимость пачки сигарет вырастет в среднем на 40 гривен.
Напомним, 4 июня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №11090 о повышении акцизного налога на табачные изделия.