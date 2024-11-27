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Комітет ВР підтримав підвищення акцизів на тютюнові вироби: цигарки значно здорожчають
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив урядовий законопроєкт №11090, який передбачає підвищення акцизів на тютюнові вироби.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Згідно з повідомленням, акциз на цигарки буде прив’язаний до євро, а не гривні. З 2025 року ставки акцизу зростатимуть поступово, відповідно до вимог Директиви ЄС.
За словами Железняка, ухвалення закону дозволить залучити до державного бюджету додаткові 20 млрд грн у 2025 році.
Графік підвищення акцизів:
- 2025 рік: акциз збільшиться на 35,4%, мінімальний акциз складе 78 євро за тисячу штук.
- 2026 рік: зростання на 17%.
- 2027 рік: підвищення на 8,8%.
- 2028 рік: акциз збільшиться на 8,2%, досягнувши 90 євро за тисячу штук.
Як результат, з нового року вартість пачки цигарок зросте в середньому на 40 гривень.
Нагадаємо, 4 червня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби.