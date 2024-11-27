Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,50

+0,06

EUR

43,68

+0,21

Готівковий курс:

USD

41,88

41,80

EUR

44,27

44,09

Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Бізнес
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Комітет ВР підтримав підвищення акцизів на тютюнові вироби: цигарки значно здорожчають

Комітет ВР підтримав підвищення акцизів на тютюнові вироби: цигарки значно здорожчають
Ілюстрація: freepik

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив урядовий законопроєкт №11090, який передбачає підвищення акцизів на тютюнові вироби.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.
12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.
Забронювати участь

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Згідно з повідомленням, акциз на цигарки буде прив’язаний до євро, а не гривні. З 2025 року ставки акцизу зростатимуть поступово, відповідно до вимог Директиви ЄС.

За словами Железняка, ухвалення закону дозволить залучити до державного бюджету додаткові 20 млрд грн у 2025 році.

Графік підвищення акцизів:

  • 2025 рік: акциз збільшиться на 35,4%, мінімальний акциз складе 78 євро за тисячу штук.
  • 2026 рік: зростання на 17%.
  • 2027 рік: підвищення на 8,8%.
  • 2028 рік: акциз збільшиться на 8,2%, досягнувши 90 євро за тисячу штук.
Фото 2 — Комітет ВР підтримав підвищення акцизів на тютюнові вироби: цигарки значно здорожчають

Як результат, з нового року вартість пачки цигарок зросте в середньому на 40 гривень.

Нагадаємо, 4 червня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби.

Автор:
Тетяна Гойденко