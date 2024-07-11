З 11 липня в Україні заборонено продаж сигарет та "електронок" з ароматизаторами

В Україні з 11 липня 2024 року з продажу мають зникнути ароматизовані сигарети, тютюн для самокруток, електронні сигарети та рідини до них, а також сигаретні упаковки з неналежним маркуванням.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба Центру громадянського представництва "Життя".

Зазначається, що відповідні зміни внесено Законом України №1978-XI, який набув чинності рік тому – 11 липня 2023 року.

"Водночас Закон дав час на реалізацію залишків тютюнових та нікотинових виробів, введених в обіг до набрання чинності відповідних положень, але не довше дванадцяти місяців з дня набрання чинності цим Законом. Цей термін закінчився, і відсьогодні вказані заборони повністю набули сили", - йдеться в повідомленні.

Зокрема повідомляється, що такі зміни були ухвалені для посилення захисту населення від приваблення до початку вживання тютюну відповідно до Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну та євроінтеграційної Директиви 2014/40/EU.

Що зміниться з 11 липня 2024 року

Отже, з 11 липня вступають в силу наступні зміни:

1. Всі сигаретні пачки мають бути з комбінованим медичним попередженням

З 11 липня 2024 року всі упаковки тютюнових виробів для куріння мають бути з оновленими медичними попередженнями: на 65% площі найбільшої сторони пачки має бути розміщено зображення хвороб, спричинених курінням, і текст, який застерігає про шкоду та наслідки куріння. Для людей, які прагнуть позбутися залежності, на пачці розміщено QR-код — посилання на безоплатний сервіс Центру громадського здоров’я "Я кидаю курити!" stopsmoking.org.ua.

Нові норми маркування тютюнових виробів набули чинності 11 січня 2024 року відповідно до Наказу №747 МОЗ України. Всього розроблено 3 групи наборів, кожна з яких містить 14 медичних попереджень. Ці набори оновлюватимуться щороку, забезпечуючи щорічну зміну графічних зображень.

2. З 11 липня 2024 заборонено продаж ароматизованих сигарет та е-сигарет

Рік тому набули чинності статті 10 та 10-1 Закону № 1978-IX, що передбачають заборону продажу сигарет, тютюну для самокруток, рідин до електронних сигарет із ароматизованими добавками. Окрім того було встановлено:

заборону низки добавок (наприклад, вітаміни) до тютюнових виробів та е-сигарет, які могли вводити споживачів в оману щодо наслідків вживання цих виробів;

вимоги до складу рідин для е-сигарет;

вимоги щодо звітності виробників та дистриб’юторів тютюнових виробів та е-сигарет.

Зазначається, що до 11 липня 2024 року була дозволена реалізація вироблених або імпортованих зазначених виробів, введених в обіг до набуття чинності Закону.

В Україні триває епідемія вживання тютюну та нікотину

Згідно з даними Центру громадянського представництва "Життя", в Україні 24,5% населення щодня споживають тютюнові та нікотинові вироби: 36% чоловіків та 15% жінок. Якщо серед чоловіків є тенденція до зниження, то серед жінок поширеність куріння подвоїлася за 7 років: у 2017 році щоденними курцями були 7% українок.

Серед дітей 13-15 років станом на 2017 рік, за даними GYTS, 15% були споживачами тютюнових виробів, 18,4% вживали електронні сигарети.

За даними ВООЗ, 38% споживачів сигарет для нагрівання (згідно законодавства: тютюновмісні вироби для нагрівання – ТВЕН) та 50% користувачів електронних сигарет називають причиною їх споживання приємний смак та аромат. Саме тому заборона ароматизаторів для тютюнових та нікотинових виробів є вкрай важливим кроком задля захисту дітей та молоді від приваблення до споживання цієї вбивчої продукції.

Раніше повідомлялося, що у Києві збираються зменшити кількість МАФів, а також заборонити продавати в них тютюнові вироби. Зараз у Києві налічується близько 10 000 тимчасових споруд різного призначення. Столиця планує зменшити кількість кіосків приблизно до 2500 і запустити електронні торги на право торгівлі у таких спорудах через систему Prozorro.Продажі.

Рада підтримала підвищення акцизу на тютюнові вироби

Нагадаємо, на початку червня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби.

Законопроєкт передбачає прив’язку акцизу на цигарки до євро замість гривні. У 2025 році акциз зросте на 23%, а з 2026 по 2028 роки він збільшуватиметься щорічно на 5%.

Відповідно до документу, з 1 липня 2024 року мінімальний акциз на сигарети становитиме 63,45 євро на 1000 штук. Це відбудеться шляхом простого перерахування чинної ставки із гривні в євро. Те саме передбачено й для ставки акцизного податку на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання.

У 2024 році підвищення відбудеться лише у випадку девальвації.

Очікується, що реалізація законопроєкту збільшить доходи бюджету за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробів: у 2025 році – приблизно на 612 млн грн, у 2026 році – на 5 млрд грн, у 2027 році – на 9,3 млрд грн, у 2028 році – на 13,8 млрд грн.

Також законопроєкт регламентує підвищення ставок на 2026-2028 роки, яке наразі не передбачене Податковим кодексом. Зокрема, мінімальний акциз на сигарети зростатиме на 5% щороку, досягнувши в 2028 році розміру 90 євро, а ставка акцизного податку на ТВЕН за 3 роки має підвищитися до 72 євро.

Фото: ua.depositphotos.com