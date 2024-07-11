- Категорія
- Здоровʼя
- Дата публікації
-
З 11 липня в Україні заборонено продаж сигарет та "електронок" з ароматизаторами
В Україні з 11 липня 2024 року з продажу мають зникнути ароматизовані сигарети, тютюн для самокруток, електронні сигарети та рідини до них, а також сигаретні упаковки з неналежним маркуванням.
Про це повідомляє пресслужба Центру громадянського представництва "Життя".
Зазначається, що відповідні зміни внесено Законом України №1978-XI, який набув чинності рік тому – 11 липня 2023 року.
"Водночас Закон дав час на реалізацію залишків тютюнових та нікотинових виробів, введених в обіг до набрання чинності відповідних положень, але не довше дванадцяти місяців з дня набрання чинності цим Законом. Цей термін закінчився, і відсьогодні вказані заборони повністю набули сили", - йдеться в повідомленні.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Зокрема повідомляється, що такі зміни були ухвалені для посилення захисту населення від приваблення до початку вживання тютюну відповідно до Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну та євроінтеграційної Директиви 2014/40/EU.
Що зміниться з 11 липня 2024 року
Отже, з 11 липня вступають в силу наступні зміни:
1. Всі сигаретні пачки мають бути з комбінованим медичним попередженням
З 11 липня 2024 року всі упаковки тютюнових виробів для куріння мають бути з оновленими медичними попередженнями: на 65% площі найбільшої сторони пачки має бути розміщено зображення хвороб, спричинених курінням, і текст, який застерігає про шкоду та наслідки куріння. Для людей, які прагнуть позбутися залежності, на пачці розміщено QR-код — посилання на безоплатний сервіс Центру громадського здоров’я "Я кидаю курити!" stopsmoking.org.ua.
Нові норми маркування тютюнових виробів набули чинності 11 січня 2024 року відповідно до Наказу №747 МОЗ України. Всього розроблено 3 групи наборів, кожна з яких містить 14 медичних попереджень. Ці набори оновлюватимуться щороку, забезпечуючи щорічну зміну графічних зображень.
2. З 11 липня 2024 заборонено продаж ароматизованих сигарет та е-сигарет
Рік тому набули чинності статті 10 та 10-1 Закону № 1978-IX, що передбачають заборону продажу сигарет, тютюну для самокруток, рідин до електронних сигарет із ароматизованими добавками. Окрім того було встановлено:
- заборону низки добавок (наприклад, вітаміни) до тютюнових виробів та е-сигарет, які могли вводити споживачів в оману щодо наслідків вживання цих виробів;
- вимоги до складу рідин для е-сигарет;
- вимоги щодо звітності виробників та дистриб’юторів тютюнових виробів та е-сигарет.
Зазначається, що до 11 липня 2024 року була дозволена реалізація вироблених або імпортованих зазначених виробів, введених в обіг до набуття чинності Закону.
В Україні триває епідемія вживання тютюну та нікотину
Згідно з даними Центру громадянського представництва "Життя", в Україні 24,5% населення щодня споживають тютюнові та нікотинові вироби: 36% чоловіків та 15% жінок. Якщо серед чоловіків є тенденція до зниження, то серед жінок поширеність куріння подвоїлася за 7 років: у 2017 році щоденними курцями були 7% українок.
Серед дітей 13-15 років станом на 2017 рік, за даними GYTS, 15% були споживачами тютюнових виробів, 18,4% вживали електронні сигарети.
За даними ВООЗ, 38% споживачів сигарет для нагрівання (згідно законодавства: тютюновмісні вироби для нагрівання – ТВЕН) та 50% користувачів електронних сигарет називають причиною їх споживання приємний смак та аромат. Саме тому заборона ароматизаторів для тютюнових та нікотинових виробів є вкрай важливим кроком задля захисту дітей та молоді від приваблення до споживання цієї вбивчої продукції.
Раніше повідомлялося, що у Києві збираються зменшити кількість МАФів, а також заборонити продавати в них тютюнові вироби. Зараз у Києві налічується близько 10 000 тимчасових споруд різного призначення. Столиця планує зменшити кількість кіосків приблизно до 2500 і запустити електронні торги на право торгівлі у таких спорудах через систему Prozorro.Продажі.
Рада підтримала підвищення акцизу на тютюнові вироби
Нагадаємо, на початку червня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби.
Законопроєкт передбачає прив’язку акцизу на цигарки до євро замість гривні. У 2025 році акциз зросте на 23%, а з 2026 по 2028 роки він збільшуватиметься щорічно на 5%.
Відповідно до документу, з 1 липня 2024 року мінімальний акциз на сигарети становитиме 63,45 євро на 1000 штук. Це відбудеться шляхом простого перерахування чинної ставки із гривні в євро. Те саме передбачено й для ставки акцизного податку на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання.
У 2024 році підвищення відбудеться лише у випадку девальвації.
Очікується, що реалізація законопроєкту збільшить доходи бюджету за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробів: у 2025 році – приблизно на 612 млн грн, у 2026 році – на 5 млрд грн, у 2027 році – на 9,3 млрд грн, у 2028 році – на 13,8 млрд грн.
Також законопроєкт регламентує підвищення ставок на 2026-2028 роки, яке наразі не передбачене Податковим кодексом. Зокрема, мінімальний акциз на сигарети зростатиме на 5% щороку, досягнувши в 2028 році розміру 90 євро, а ставка акцизного податку на ТВЕН за 3 роки має підвищитися до 72 євро.
Фото: ua.depositphotos.com