В одній із країн ЄС планують заборонити одноразові електронні сигарети

Уряд Франції незабаром представить новий національний план боротьби з курінням, який включатиме заборону на одноразові електронні сигарети.

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Про це повідомляє Reuters.

"Це важлива проблема охорони здоров’я", — заявила прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн, додавши, що уряд розробляє план національної програми боротьби з курінням, яке, за її словами, є причиною 75 000 смертей на рік країні.

За її словами, електронні сигарети породжують у молоді звички, які можуть у подальшому призвести до тютюнової залежності.

Однак поки уряд не планує підвищувати податки на сигарети наступного року після підвищення цього року.

Президент Франції Еммануель Макрон у 2021 році виклав амбітні плани по боротьбі з тютюном і алкоголем, пообіцявши створити більше зон, вільних від куріння, і прагнучи зробити всіх 20-річних вільними від тютюну до 2030 року.

Крім того, міністр охорони здоров'я Франції Франсуа Браун вже неодноразово заявляв про необхідність заборонити одноразові електронні сигарети, оскільки вони "підштовхують молодь до куріння".

Зауважимо, Канада першою серед усіх країн оголосила, що зобов'яже виробників розміщувати попереджувальні етикетки на кожній цигарці та інших тютюнових виробах.

Зокрема, будуть розміщувати такі фрази: "Тютюновий дим шкодить дітям", "Сигарети викликають лейкемію", "Отрута в кожній затяжці".

А в Австралії вейпи продаватимуть лише в аптеках у "фармацевтичній" упаковці. Поки уряд Австралії не планує слідувати за сусідньою Новою Зеландією щодо заборони продажу сигарет для майбутніх поколінь, але податок на тютюн буде підвищуватися на 5% щороку протягом наступних трьох років, щоб обмежити продажі.

Нагадаємо, що в Україні в рамках намагань влади зменшити рівень вживання тютюну з 11 липня забороняється реклама тютюнових виробів та електронних пристроїв, продаж ароматизованих сигарет, а також вводиться відповідальність за куріння з використанням пристроїв для нагріву тютюну та електронних сигарет в усіх громадських місцях.

Джерело фото: ua.depositphotos.com