В одной из стран ЕС планируют запретить одноразовые электронные сигареты

Правительство Франции вскоре представит новый национальный план по борьбе с курением, который будет включать запрет на одноразовые электронные сигареты.

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Об этом сообщает Reuters.

"Это важная проблема здравоохранения", - заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн, добавив, что правительство разрабатывает план национальной программы по борьбе с курением, которое, по ее словам, является причиной 75 000 смертей в год стране.

По ее словам, электронные сигареты порождают у молодых людей привычки, которые могут в дальнейшем привести к табачной зависимости.

Однако, пока правительство не планирует повышать налоги на сигареты в следующем году.

Президент Франции Эммануэль Макрон в 2021 году изложил амбициозные планы по борьбе с табаком и алкоголем, пообещав создать больше зон, свободных от курения, и стремясь сделать всех 20-летних свободными от табака до 2030 года.

Кроме того, министр здравоохранения Франции Франсуа Браун уже неоднократно заявлял о необходимости запрета одноразовых электронных сигарет, поскольку они "подталкивают молодежь к курению".

Канада первой среди всех стран объявила, что обяжет производителей размещать предупредительные этикетки на каждой сигарете и других табачных изделиях.

В частности, будут размещать следующие фразы: "Табачный дым вредит детям", "Сигареты вызывают лейкемию", "Яд в каждой затяжке".

А в Австралии вейпы будут продавать только в аптеках в фармацевтической упаковке. Пока правительство Австралии не планирует следовать за соседней Новой Зеландией по поводу запрета продажи сигарет для будущих поколений, но налог на табак будет повышаться на 5% ежегодно в течение следующих трех лет, чтобы ограничить продажи.

Напомним, что в Украине в рамках попыток власти снизить уровень употребления табака с 11 июля запрещается реклама табачных изделий и электронных устройств, продажа ароматизированных сигарет, а также вводится ответственность за курение с использованием устройств для нагрева табака и электронных сигарет во всех общественных местах.

Источник фото: ua.depositphotos.com