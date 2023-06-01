В Канаді почнуть попереджати про шкідливість паління на кожній окремій цигарці

Канада першою серед усіх країн оголосила, що зобов'яже виробників розміщувати попереджувальні етикетки на кожній цигарці та інших тютюнових виробах.

Про це повідомила пресслужба уряду.

З 1 серпня в країні виробники цигарок поетапно почнуть розміщувати індивідуальні попередження про здоров’я на виробах. До кінця липня 2024 року всі цигарки "великого розміру" повинні будуть мати відповідні написи, до кінця квітня 2025 року — сигарети звичайного розміру та маленькі.

Зокрема, будуть розміщувати такі фрази: "Тютюновий дим шкодить дітям", "Сигарети викликають лейкемію", "Отрута в кожній затяжці".

"Нові правила зовнішнього вигляду, упаковки та маркування тютюнових виробів стануть частиною програми уряду Канади, спрямованої на те, щоб допомогти дорослим, які палять, кинути звичку, захистити молодь і тих, хто не курить, від нікотинової залежності, а також зменшити привабливість куріння", — пояснюють в уряді.

За словами представників охорони здоров’я Канади, етикетки на окремих сигаретах позначатимуть, що курці не зможуть уникнути попередження про небезпеку куріння.

Рішення є частиною мети Канади знизити вживання тютюну в країні до рівня менш ніж 5% до 2035 року. Програма супроводжуватиметься іншими заходами, спрямованими на зменшення кількості курців у країні, включаючи посилення повідомлень про здоров’я на упаковках тютюнових виробів, повідомили представники охорони здоров’я.

Нагадаємо, що в Україні в рамках намагань влади зменшити рівень вживання тютюну прийняли законопроєкт № 4358. Документ передбачає, що з липня 2023 року обмежать використання реклами для просування тютюнових виробів та курильних пристроїв. Крім того, фото з наслідками паління займе більше половини пачки.

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