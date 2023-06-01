В Канаде начнут предупреждать о вреде курения на каждой отдельной сигарете

Канада первой из всех стран объявила, что обяжет производителей размещать предупредительные этикетки на каждой сигарете и других табачных изделиях.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

С 1 августа в стране производители сигарет поэтапно начнут размещать индивидуальные предупреждения о здоровье на изделиях. До конца июля 2024 все сигареты "большого размера" должны будут иметь соответствующие надписи, до конца апреля 2025 - сигареты обычного размера и маленькие.

В частности, будут размещать следующие фразы: "Табачный дым вредит детям", "Сигареты вызывают лейкемию", "Яд в каждой затяжке".

"Новые правила внешнего вида, упаковки и маркировки табачных изделий станут частью программы правительства Канады, направленной на то, чтобы помочь курящим взрослым, бросить привычку, защитить молодежь и некурящих от никотиновой зависимости, а также уменьшить привлекательность курения", – объясняют в правительстве.

По словам представителей здравоохранения Канады, этикетки на отдельных сигаретах будут отмечать, что курильщики не смогут избежать предупреждения об опасности курения.

Решение является частью цели Канады снизить употребление табака в стране до уровня менее 5% к 2035 году. Программа будет сопровождаться другими мерами, направленными на уменьшение количества курильщиков в стране, включая усиление сообщений о здоровье на упаковках табачных изделий, сообщили представители здравоохранения.

Напомним, что в Украине в рамках попыток властей уменьшить уровень употребления табака приняли законопроект № 4358. Документ предусматривает, что с июля 2023 ограничат использование рекламы для продвижения табачных изделий и курительных устройств. Кроме того, фото с последствиями курения займет более половины пачки .

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