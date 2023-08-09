"Если власти хотят остановить курение, необходимо бороться с нелегальной торговлей уже сейчас, – топ-менеджер Philip Morris International

Постоянный рост нелегальной торговли сигаретами в ЕС вызывает потери налоговых поступлений и создает препятствия для потребителей, которые могли бы перейти на альтернативные табачные продукты, заявили эксперты во время конференции EURACTIV.

"Наша цель – предложить лучшие альтернативы для курящих, которые решили не прекращать курить. Если они начинают покупать нелегальные сигареты, то это мешает переходу на новые продукты с более низкими рисками для здоровья курильщиков, а также приводит к налоговым потерям", – сказал Николас. Отт, глобальный руководитель подразделения по защите торговых марок Philip Morris International (PMI).

По словам представителя PMI, если органы власти хотят остановить курение в будущем, необходимо бороться с нелегальной торговлей уже сейчас.

Тревожная тенденция

Нелегальная торговля табаком годами причиняла головную боль правительствам ЕС и этот вопрос до сих пор остается открытым.

Недавнее исследование KPMG за 2022 год показало отсутствие прогресса в этой сфере и тенденцию роста теневого рынка сигарет в ЕС. В частности, нелегальная торговля табачными изделиями за последний год в ЕС выросла на 0,7%, до 35,8 млрд. шт.

"Если бы эти сигареты были приобретены легально, к 2027 году страны ЕС собрали бы дополнительные около 11,3 миллиарда евро налогов", – говорится в отчете.

Согласно данным KPMG, основным центром нелегальной торговли в Европе является Франция, на которую приходится почти половина (16,9 млрд сигарет) от общего потребления нелегальных табачных изделий в ЕС. Акцизный налог на табачные изделия является еще одним острым вопросом, создающим дебаты между представителями власти.

Некоторые утверждают, что увеличение налогов ведет к росту незаконной торговли. ВОЗ и Еврокомиссия напротив выступают за повышение налогообложения, чтобы сигареты становились роскошью и люди не курили.

Реальность следующая: Франция имеет один из самых высоких акцизных налогов на табак – 6,61 евро на пачке. Для сравнения: средний уровень акциза в странах ЕС – 3,34 евро. Как следствие, многие годы во Франции наблюдается рост нелегального рынка.

Похожая ситуация в Ирландии, после введения высоких акцизных налогов (8,42 евро) также наблюдала резкий рост теневого рынка на 7,6% и достигла в 2022 году до уровня 24% потребления нелегальной продукции (0,8 млрд сигарет).

Кроме того, в Польше, где акцизный налог составляет 2,08 евро – нелегальное потребление сократилось в 2022 на 0,7 п.п. 4,2% по сравнению с предыдущим годом.

Выступая на конференции EURACTIV, Лукаш Козловский, главный экономист Федерации польских предпринимателей, сказал, что его страна совершила ошибку в прошлом, увеличив налоги "ускоренными темпами", что привело к росту нелегального рынка.

"Сейчас мы точно знаем уровень акцизного налога, который будет существовать в Польше до 2027 г. И это очень хороший шаг, потому что позволяет всем участникам рынка подготовиться", - сказал Козловский.

Положение Украины ухудшилось после полномасштабного вторжения России

Украина находится на втором месте после Франции по уровню роста нелегальной торговли табачными изделиями.

"За последние два года мы наблюдаем наибольший процент роста теневого рынка в стране", – отметила Татьяна Кощук, эксперт по налогообложению Growford Institute.

В 2018 году Украина ввела семилетний план, предусматривающий ежегодное повышение акцизов на табачные изделия на 20% в год до 2025 года. Это потребовалось, чтобы достичь минимальной ставки акциза в ЕС.

"Это стало основной причиной роста уровня нелегальной торговли сигаретами в Украине с 1% в 2016 году до почти 20% в 2022 году", - отметила эксперт. Она добавила, что потери государственных доходов в 2022 году оцениваются почти в полмиллиарда евро.

"В условиях войны в Украине, ухудшение экономической ситуации, нарушение логистических каналов, снижение покупательной способности населения и одновременного повышения акцизов на табачные изделия – все больше потребителей начинают искать дешевые сигареты, которые предлагают производители нелегальной продукции", – добавила Кощук.

Хотя правоохранители приняли ряд мер по борьбе с незаконной торговлей, закрыв некоторые нелегальные фабрики в начале этого года, однако, согласно отчету KPMG, нелегальная торговля сигаретами в Украине достигла рекордного уровня - 20% в 2022 году. Речь идет о почти 7,4 миллиарда сигарет.

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