"Якщо влада хоче зупинити куріння, необхідно боротися з нелегальною торгівлею вже зараз, – топменеджер Philip Morris International

Постійне зростання нелегальної торгівлі сигаретами в ЄС спричиняє втрати податкових надходжень і створює перешкоди для споживачів, які могли б перейти на альтернативні тютюновмісні продукти, заявили експерти під час конференції EURACTIV.

"Наша мета – запропонувати кращі альтернативи для курців, які вирішили не припиняти курити. Якщо вони починають купувати нелегальні сигарети, то це заважає переходу на нові продукти з нижчими ризиками для здоров’я курців, а також призводить до податкових втрат", – сказав Ніколас Отте, глобальний керівник підрозділу з захисту торгових марок Philip Morris International (PMI).

За словами представника PMI, якщо органи влади хочуть зупинити куріння в майбутньому, то необхідно боротися з нелегальною торгівлею вже зараз.

Тривожна тенденція

Нелегальна торгівля тютюном роками завдавала головного болю урядам ЄС і це питання досі залишається відкритим.

Нещодавнє дослідження KPMG за 2022 рік показало відсутність прогресу в цій сфері та тенденцію до зростання тіньового ринку сигарет у ЄС. Зокрема, нелегальна торгівля тютюновими виробами за останній рік у ЄС зросла на 0,7%, до 35,8 млрд шт.

"Якби ці сигарети були придбані легально, до 2027 року країни ЄС зібрали б додаткові близько 11,3 мільярда євро податків", – йдеться у звіті.

Згідно з даними KPMG, основним осередком нелегальної торгівлі в Європі є Франція, на яку припадає майже половина (16,9 млрд сигарет) від загального споживання нелегальних тютюнових виробів у ЄС. Акцизний податок на тютюнові вироби є ще одним гострим питанням, яке створює дебати між представниками влади.

Деякі стверджують, що збільшення податків призводить до зростання незаконної торгівлі. ВООЗ і Єврокомісія навпаки виступають за підвищення оподаткування, щоб сигарети ставали розкішшю і люди не курили.

Реальність наступна: Франція має один із найвищих акцизних податків на тютюн – 6,61 євро на пачку. Для порівняння: середній рівень акцизу в країнах ЄС – 3,34 євро. Як наслідок, протягом багатьох років у Франції спостерігається зростання нелегального ринку.

Схожа ситуація в Ірландії, яка після введення високих акцизних податків (8,42 євро) також спостерігала різке зростання тіньовго ринку на 7,6% та досягнула у 2022 році до рівня 24% споживання нелегальної продукції (0,8 млрд сигарет).

З іншого боку, у Польщі, де акцизний податок становить 2,08 євро – нелегальне споживання скоротилося у 2022 на 0,7 в.п., до 4,2% порівняно з попереднім роком.

Під час виступу на конференції EURACTIV, Лукаш Козловський, головний економіст Федерації польських підприємців, сказав, що його країна зробила помилку в минулому, збільшивши податки "прискореними темпами", що призвело до зростання нелегального ринку.

"Зараз ми точно знаємо рівень акцизного податку, який існуватиме в Польщі до 2027 р. І це дуже хороший крок, тому що він дозволяє всім учасникам ринку підготуватися", – сказав Козловський.

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Україна перебуває на другому місці після Франції за рівнем зростання нелегальної торгівлі тютюновими виробами.

"За останні два роки ми спостерігаємо найбільший відсоток зростання тіньового ринку в країні", – зазначила Тетяна Кощук, експертка з питань оподаткування Growford Institute.

У 2018 році Україна запровадила семирічний план, який передбачає щорічне підвищення акцизів на тютюнові вироби на 20% на рік до 2025 року. Це було потрібно, щоб досягти мінімальної ставки акцизу в ЄС.

"Це стало основною причиною зростання рівня нелегальної торгівлі сигаретами в Україні з 1% у 2016 році до майже 20% у 2022 році", — зазначила експертка. Вона додала, що втрати державних доходів у 2022 році оцінюються у майже півмільярда євро.

"В умовах війни в Україні, погіршення економічної ситуації, порушення логістичних каналів, зниження купівельної спроможності населення та одночасного підвищення акцизів на тютюнові вироби - все більше споживачів починають шукати дешеві сигарети, які пропонують виробники нелегальної продукції", – додала Кощук.

Хоча правоохоронці вжили ряд заходів для боротьби з незаконною торгівлею, закривши деякі нелегальні фабрики на початку цього року, проте згідно зі звітом KPMG, нелегальна торгівля сигаретами в Україні досягла рекордного рівня - 20% у 2022 році. Мова йде про майже 7,4 мільярда сигарет.

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