В Австралії вейпи продаватимуть лише в аптеках у "фармацевтичній" упаковці

Австралія заборонить рекреаційний вейпінг і посилить інші аспекти законів про електронні сигарети в рамках найбільшого придушення тютюнової промисловості за понад десять років, щоб спробувати зупинити зростання підліткового вейпінгу.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що уряд Австралії планує заборонити продаж вейпів, які часто мають фруктовий смак, і обмежити рівень нікотину.

Вейпи будуть продавати виключно в аптеках у "фармацевтичних" упаковках за рецептом лікаря людям, які намагаються кинути палити.

Будуть також заборонені певні ароматизатори, барвники та інші інгредієнти, а концентрація та обсяг нікотину в них будуть знижені. Заборонені також будуть й одноразові вейп, які популярні серед молоді,

"Так само, як вони зробили з курінням, Big Tobacco взяли ще один продукт, який викликає залежність, загорнули його в блискучу упаковку та додали ароматизатори, щоб створити нове покоління нікотинових залежних", — сказав міністр охорони здоров’я Австралії Марк Батлер.

Він додав, що вейпінг став популярним в Австралії, в основному завдяки підліткам і молодим людям, які в три рази частіше стали палити.

"Це продукт, орієнтований на наших дітей, продається разом із льодяниками та шоколадними батончиками", — сказав Батлер, додавши, що вейпінг тепер став проблемою поведінки номер один у середніх школах.

Вейпінг часто розглядається як безпечніша альтернатива курінню сигарет, щоб допомогти курцям кинути палити, але дослідження доводять потенційну довгострокову шкоду від електронних сигарет, які також викликають залежність.

Незважаючи на те, що для придбання нікотинових вейпів в Австралії потрібен рецепт, слабкі заходи на кордоні та процвітаючий нелегальний ринок роблять їх доступними в міні-магазинах та інших торгових точках.

Великий виробник вейпу Philip Morris привітав репресії проти таких магазинів.

"Продукція для вейпінгу з нікотином, що продається в магазинах, завжди була незаконною. Ми кілька років наполягали на застосуванні заходів проти цих незаконних продуктів і сподіваємося, що тепер це станеться", — сказав представник компанії.

Як свідчать дані минулого року, близько 22% австралійців у віці 18-24 років хоча б раз використовували електронну сигарету або вейп-пристрій,

Зазначимо, що в Австралії діє один із найсуворіших законів проти куріння у світі.

У 2012 році вона стала першою країною, яка змусила виробників сигарет відмовитися від чітких барвистих брендів і продавати свою продукцію в однотипних сірих упаковках.

Але тютюнові компанії швидко перейшли на електронні сигарети з різними смаками та створили дизайни, орієнтовані на нове покоління користувачів.

Поки уряд Австралії не планує слідувати за сусідньою Новою Зеландією щодо заборони продажу сигарет для майбутніх поколінь , але податок на тютюн буде підвищуватися на 5% щороку протягом наступних трьох років, щоб обмежити продажі.

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