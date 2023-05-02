В Австралии вейпы будут продавать только в аптеках в "фармацевтической" упаковке

Австралия запретит рекреационный вейпинг и усилит другие аспекты законов об электронных сигаретах в рамках наибольшего подавления табачной промышленности за десять лет, чтобы попытаться остановить рост подросткового вейпинга.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что правительство Австралии планирует запретить продажу вейпов, часто имеющих фруктовый вкус, и ограничить уровень никотина.

Вейпы будут продавать исключительно в аптеках в "фармацевтических" упаковках по рецепту врача людям, пытающимся бросить курить.

Будут также запрещены ароматизаторы, красители и другие ингредиенты, а концентрация и объем никотина в них будут снижены. Запрещены также будут и одноразовые вейпы, которые популярны среди молодежи.

"Так же, как они сделали с курением, Big Tobacco взяли еще один продукт, который вызывает зависимость, завернули его в блестящую упаковку и добавили ароматизаторы, чтобы создать новое поколение никотиновых зависимых", - сказал министр здравоохранения Австралии Марк Батлер.

Он добавил, что вейпинг стал популярен в Австралии, в основном благодаря подросткам и молодым людям, которые в три раза чаще стали курить.

"Это продукт, ориентированный на наших детей, продается вместе с леденцами и шоколадными батончиками", - сказал Батлер, добавив, что вейпинг теперь стал проблемой поведения номер один в средних школах.

Вейпинг часто рассматривается как более безопасная альтернатива курению сигарет, чтобы помочь курильщикам бросить курить, но исследования доказывают потенциальный долговременный ущерб от электронных сигарет, также вызывающих зависимость.

Несмотря на то, что для приобретения никотиновых вейпов в Австралии требуется рецепт, слабые меры на границе и преуспевающий нелегальный рынок делают их доступными в мини-магазинах и других торговых точках.

Крупный производитель вейпа Philip Morris приветствовал репрессии против таких магазинов.

"Продукция для вейпинга с продаваемым в магазинах никотином всегда была незаконной. Мы несколько лет настаивали на применении мер против этих незаконных продуктов и надеемся, что теперь это произойдет", — сказал представитель компании.

Как свидетельствуют данные прошлого года, около 22% австралийцев в возрасте 18-24 лет хотя бы раз использовали электронную сигарету или вейп-устройство.

Отметим, что в Австралии действует один из самых строгих законов против курения в мире.

В 2012 году она стала первой страной, заставившей производителей сигарет отказаться от четких красочных брендов и продавать свою продукцию в однотипных серых упаковках.

Но табачные компании быстро перешли на электронные сигареты с разными вкусами и создали дизайны, ориентированные на новое поколение пользователей.

Пока правительство Австралии не планирует следовать за соседней Новой Зеландией по поводу запрета продажи сигарет для будущих поколений, но налог на табак будет повышаться на 5% ежегодно в течение следующих трех лет, чтобы ограничить продажи.

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