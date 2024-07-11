С 11 июля в Украине запрещена продажа сигарет и "электронок" с ароматизаторами

В Украине с 11 июля 2024 года с продажи должны исчезнуть ароматизированные сигареты, табак для самокруток, электронные сигареты и жидкости к ним, а также сигаретные упаковки с ненадлежащей маркировкой.

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Об этом сообщает пресс-служба Центра гражданского представительства "Жизнь".

Отмечается, что соответствующие изменения внесены Законом Украины №1978-XI, который вступил в силу год назад – 11 июля 2023 года.

"В то же время Закон дал время на реализацию остатков табачных и никотиновых изделий, введенных в обращение до вступления в силу соответствующих положений, но не дольше двенадцати месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона. Этот срок закончился, и с сегодняшнего дня указанные запреты полностью вступили в силу", - говорится в сообщении.

В частности сообщается, что такие изменения были приняты для усиления защиты населения от привлечения к началу употребления табака в соответствии с Рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе с табаком и евроинтеграционной Директивой 2014/40/EU.

Что изменится с 11 июля 2024 года

Итак, с 11 июля вступают в силу следующие изменения:

1. Все сигаретные пачки должны быть с комбинированным медицинским предупреждением

С 11 июля 2024 года все упаковки табачных изделий для курения должны быть с обновленными медицинскими предупреждениями: на 65% площади наибольшей стороны пачки должно быть размещено изображение болезней, вызванных курением, и текст, предупреждающий о вреде и последствиях курения. Для людей, стремящихся избавиться от зависимости, на пачке размещен QR-код — ссылка на бесплатный сервис Центра общественного здоровья "Я бросаю курить!" stopsmoking.org.ua.

Новые нормы маркировки табачных изделий вступили в силу 11 января 2024 года в соответствии с Приказом №747 Минздрава Украины. Всего разработано 3 группы наборов, каждая из которых содержит 14 медицинских предупреждений. Эти наборы будут обновляться каждый год, обеспечивая ежегодное изменение графических изображений.

2. С 11 июля 2024 года запрещена продажа ароматизированных сигарет и е-сигарет

Год назад вступили в силу статьи 10 и 10-1 Закона № 1978-IX, предусматривающие запрет продажи сигарет, табака для самокруток, жидкостей к электронным сигаретам с ароматизированными добавками. Кроме того, было установлено:

запрет ряда добавок (например, витамины) к табачным изделиям и е-сигаретам, которые могли вводить потребителей в заблуждение по поводу последствий употребления этих изделий;

требования к составу жидкостей для е-сигарет;

требования по отчетности производителей и дистрибьюторов табачных изделий и е-сигарет.

Отмечается, что до 11 июля 2024 года была разрешена реализация произведенных или импортированных указанных изделий, введенных в обращение до вступления в силу Закона.

В Украине продолжается эпидемия употребления табака и никотина

Согласно данным Центра гражданского представительства "Жизнь", в Украине 24,5% населения ежедневно потребляют табачные и никотиновые изделия: 36% мужчин и 15% женщин. Если у мужчин есть тенденция к снижению, то среди женщин распространенность курения удвоилась за 7 лет: в 2017 году ежедневными курильщиками были 7% украинок.

Среди детей 13-15 лет на 2017 год, по данным GYTS, 15% были потребителями табачных изделий, 18,4% употребляли электронные сигареты.

По данным ВОЗ, 38% потребителей сигарет для нагрева (согласно законодательству: табачные изделия для нагрева – ТИЭН) и 50% пользователей электронных сигарет называют причиной их потребления приятный вкус и аромат. Именно поэтому запрет ароматизаторов для табачных и никотиновых изделий является крайне важным шагом для защиты детей и молодежи от привлечения к потреблению этой убийственной продукции.

Ранее сообщалось, что в Киеве собираются уменьшить количество МАФов, а также запретить продавать в них табачные изделия. Сейчас в Киеве насчитывается около 10 000 временных сооружений разного назначения. Столица планирует снизить количество киосков примерно до 2500 и запустить электронные торги на право торговли в таких сооружениях через систему Prozorro.Продажи.

Рада поддержала повышение акциза на табачные изделия

Напомним, в начале июня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №11090 о повышении акцизного налога на табачные изделия.

Законопроект предусматривает привязку акциза на сигареты к евро вместо гривны. В 2025 году акциз вырастет на 23%, а с 2026 по 2028 год он будет увеличиваться ежегодно на 5%.

Согласно документу, с 1 июля 2024 года минимальный акциз на сигареты будет составлять 63,45 евро на 1000 штук. Это произойдет путем простого перечисления действующей ставки по гривне в евро. То же предусмотрено и для ставки акцизного налога на табачные изделия для электрического нагрева.

В 2024 году повышение произойдет только в случае девальвации.

Ожидается, что реализация законопроекта увеличит доходы бюджета за счет дополнительных поступлений акцизного налога с табачных изделий: в 2025 году – примерно на 612 млн грн, в 2026 – на 5 млрд грн, в 2027 году – на 9,3 млрд грн, в 2028 году – на 13,8 млрд грн.

Также законопроект регламентирует повышение ставок на 2026-2028 годы, которое пока не предусмотрено Налоговым кодексом. В частности, минимальный акциз на сигареты будет расти на 5% ежегодно, достигнув в 2028 году размера 90 евро, а ставка акцизного налога на ТИЭН за 3 года должна повыситься до 72 евро .

Фото: ua.depositphotos.com