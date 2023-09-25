Компанию подсанкционного бизнесмена уличили в занижении ренты за добычу песка в Десне

Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении в уклонении от уплаты налогов и служебном подлоге директору предприятия, которое занималось добычей песка из реки Десна на территории Киевской области.

Как сообщают в БЭБ и Офисе генерального прокурора, в период с января 2018 по март 2022 года руководитель компании, имевшей специальное разрешение на пользование недрами, умышленно отчитывался о продаже добытых полезных ископаемых подчиненным субъектам хозяйственной деятельности по заниженным ценам.

Доход от этого отражался в налоговой и бухгалтерской отчетности, а с него отчислялся налог в бюджет. В дальнейшем полезные ископаемые продавались по рыночным ценам, которые были вполовину выше.

За счет такой противоправной схемы в бюджет не было уплачено 8,7 миллиона гривен налога. Отмечается, что фактическим собственником задействованных предприятий является гражданин Украины, против которого ею введены санкции.

Фото: ОГП

Директору компании инкриминируют часть 3 статьи 212 и часть 1 статьи 366 Уголовного кодекса. Первая статья предусматривает штраф в 15-25 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией имущества, вторая - штраф в 2-4 тысячи НМДГ или ограничением свободы на срок до трех лет, обе - с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним также, что в июне в ОГП сообщали о наложении ареста на корпоративные права четырех предприятий-недропользователей, владельцами которых являются находящиеся под санкциями лица. Они добывали песок и гранит на территории Житомирской и Киевской областей и в дальнейшем продавали их подконтрольным компаниям по заниженной стоимости.