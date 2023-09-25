Компанію підсанкційного бізнесмена викрили у заниженні ренти за видобуток піску в Десні

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру в ухиленні від сплати податків та службовому підробленні директору підприємства, яке займалося видобуванням піску з річки Десна на території Київської області.

Як повідомляють у БЕБ та Офісі генерального прокурора, в період з січня 2018 року по березень 2022 року керівник компанії, що мала спеціальний дозвіл на користування надрами, умисно звітував продаж видобутих корисних копалин підпорядкованим суб’єктам господарської діяльності за заниженими цінами.

Дохід від цього відображався у податковій та бухгалтерській звітності, а з нього відраховувався податок до бюджету. Надалі ж корисні копалини продавалися за ринковими цінами, які були вполовину вищими.

За рахунок такої протиправної схеми загалом до бюджету не було сплачено 8,7 мільйона гривень податку. Зазначається, що фактичним власником задіяних підприємств є громадянин України, до якого нею застосовано санкції.

Фото: ОГП

Директору компанії інкримінують частину 3 статті 212 та частину 1 статті 366 Кримінального кодексу. Перша стаття передбачає штраф у 15-25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією майна, друга - штраф у 2-4 тисячі НМДГ або обмеженням волі на строк до трьох років, обидві - з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо також, що в червні в ОГП повідомляли про накладення арешту на корпоративні права чотирьох підприємств-надрокористувачів, власниками яких є особи, що перебувають під санкціями. Вони видобували пісок та граніт на території Житомирської та Київської областей та продавали їх підконтрольним компаніям за заниженою вартістю.