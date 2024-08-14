Mars приобретет производителя снеков и чипсов Pringles за $35,9 миллиарда

Известный производитель кондитерских изделий, пищевых продуктов и кормов для домашних животных Mars Incorporated объявил о заключении соглашения о приобретении компании Kellanova, производителя снеков, хлопьев и замороженных продуктов.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Сумма сделки составляет $35,9 миллиарда, что предполагает выкуп акций Kellanova по цене $83,50 за акцию. По подсчетам Bloomberg, в стоимость сделки входит около $6 млрд долга.

Это соглашение позволит объединить два бизнеса с взаимодополняющими портфелями брендов и географическим охватом. В портфель Mars войдут такие известные бренды Kellanova, как Pringles, Cheez-It, Eggo и MorningStar Farms, что расширит ассортимент компании Mars.

Соглашение требует одобрения акционеров Kellanova и регуляторных органов, а ее закрытие ожидается в первой половине 2025 года. После завершения сделки Kellanova станет частью подразделения Mars Snacking.

Президент Mars Incorporated Пол Вайраух отметил, что приобретение Kellanova открывает значительные возможности для развития в сфере производства снеков, позволяя расширять ассортимент и внедрять новые решения для потребителей.

"Это действительно историческое объединение с убедительным культурным и стратегическим соответствием. Соглашение максимизирует ценность для акционеров благодаря полностью наличной транзакции по привлекательной цене покупки и открывает новые возможности для сотрудников, клиентов и поставщиков", — сказал генеральный директор Kellanova Стив Кейхиллейн.

В Kellanova добавили, что в 2023 году чистый объем продаж составил более 13 миллиардов долларов США, присутствие на 180 рынках и примерно 23 000 сотрудников.

Отметим, что Mars включает миллиардные бренды снеков и кондитерских изделий, такие как S nickers, М & М 's, Т wix, Dove и Е xtra, а также К ind и N ature's bakery. Mars также имеет 10 брендов ухода за домашними животными с объемом продаж свыше 1 миллиарда долларов, включая R oyal canin, V ca, Р edigree, В anfield, W hiskas, В luepearl, С esar, S heba, А nicura и I ams. Имея более 150 000 сотрудников в отделах ухода за домашними животными, перекусами и пищевыми продуктами, в 2023 году чистый объем продаж Mars составил более 50 миллиардов долларов.

Напомним, ранее компания Mars, выпускающая разноцветные конфеты M&M'S, решила взять паузу в использовании говорящих персонажей-конфет в рекламной кампании сладостей. С января 2023 года комик и актриса Майя Рудольф станет новым лицом продукции.