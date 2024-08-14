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Mars придбає виробника снеків та чіпсів Pringles за $35,9 мільярда
Відомий виробник кондитерських виробів, харчових продуктів та кормів для домашніх тварин Mars Incorporated, оголосив про укладення угоди щодо придбання компанії Kellanova, виробника снеків, пластівців та заморожених продуктів.
Про це йдеться в пресрелізі компанії.
Сума угоди становить $35,9 мільярда, що передбачає викуп акцій Kellanova за ціною $83,50 за акцію. За підрахунками Bloomberg, у вартість угоди входить близько $6 млрд боргу.
Ця угода дозволить об’єднати два бізнеси зі взаємодоповнюючими портфелями брендів та географічним охопленням. До портфеля Mars увійдуть такі відомі бренди Kellanova, як Pringles, Cheez-It, Eggo та MorningStar Farms, що розширить асортимент компанії Mars.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Зазначається, що угода потребує схвалення акціонерів Kellanova та регуляторних органів, а її закриття очікується в першій половині 2025 року. Після завершення угоди Kellanova стане частиною підрозділу Mars Snacking.
Президент Mars Incorporated Пол Вайраух зазначив, що придбання Kellanova відкриває значні можливості для розвитку у сфері виробництва снеків, дозволяючи розширювати асортимент і впроваджувати нові рішення для споживачів.
"Це справді історичне об'єднання з переконливою культурною та стратегічною відповідністю. Угода максимізує цінність для акціонерів завдяки повністю готівковій транзакції за привабливою ціною покупки та відкриває нові можливості для співробітників, клієнтів і постачальників", - сказав генеральний директор Kellanova Стів Кейхіллейн.
У Kellanova додали, що у 2023 році чистий обсяг продажів склав понад 13 мільярдів доларів США, присутність на 180 ринках і приблизно 23 000 співробітників.
Зазначимо, що Mars включає мільярдні бренди снеків і кондитерських виробів, такі як Snickers, М&М's, Тwix, Dove і Еxtra, а також Кind і Nature's bakery. Mars також має 10 брендів догляду за домашніми тваринами з обсягом продажів понад 1 мільярд доларів, включаючи Royal canin, Vca, Рedigree, Вanfield, Whiskas, Вluepearl, Сesar, Sheba, Аnicura і Іams. Маючи понад 150 000 співробітників у відділах догляду за домашніми тваринами, перекусів і харчових продуктів, у 2023 році чистий обсяг продажів Mars склав понад 50 мільярдів доларів.
Нагадаємо, раніше компанія Mars, що випускає різнокольорові цукерки M&M'S, вирішила взяти паузу в використанні персонажів-цукерок, що розмовляють, в рекламній кампанії солодощів. З січня 2023 року комік та актриса Майя Рудольф буде новим обличчям продукції.