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Минимальные цены на пластиковые пакеты: украинцы за год уменьшили их использование на 40-90%
Украинцы за год действия решения правительства по установлению минимальных розничных цен на пластиковые пакеты уменьшили их использование от 40% до 90% и все чаще используют биоразлагаемые.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
"Решение правительства, которым были установлены минимальные розничные цены на пластиковые пакеты, за год дало существенный результат - украинцы сократили приобретение таких пакетов от 40% до 90% в зависимости от их видов. И все чаще используют биоразлагаемые, не загрязняющие окружающую среду. В частности, в некоторых сетях супермаркетов продажи биоразлагаемых пакетов в 2022 году выросли в 13-15 раз", - отметил первый заместитель министра экономики Денис Кудин.
По его словам, уменьшение объемов продаж пластиковых пакетов произошло в условиях роста цен их закупки. Также это стимулировало производителей модернизировать производственные процессы и развивать производство биоразлагаемых пластиковых пакетов, что привело к росту их продаж.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, минимальные розничные цены на пластиковые пакеты были введены с 1 февраля 2022 года. Такое решение принято для уменьшения их объема использования в Украине и создания условий для улучшения состояния экологической безопасности.