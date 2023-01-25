Минимальные цены на пластиковые пакеты: украинцы за год уменьшили их использование на 40-90%

Украинцы за год действия решения правительства по установлению минимальных розничных цен на пластиковые пакеты уменьшили их использование от 40% до 90% и все чаще используют биоразлагаемые.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

"Решение правительства, которым были установлены минимальные розничные цены на пластиковые пакеты, за год дало существенный результат - украинцы сократили приобретение таких пакетов от 40% до 90% в зависимости от их видов. И все чаще используют биоразлагаемые, не загрязняющие окружающую среду. В частности, в некоторых сетях супермаркетов продажи биоразлагаемых пакетов в 2022 году выросли в 13-15 раз", - отметил первый заместитель министра экономики Денис Кудин.

По его словам, уменьшение объемов продаж пластиковых пакетов произошло в условиях роста цен их закупки. Также это стимулировало производителей модернизировать производственные процессы и развивать производство биоразлагаемых пластиковых пакетов, что привело к росту их продаж.

Напомним, минимальные розничные цены на пластиковые пакеты были введены с 1 февраля 2022 года. Такое решение принято для уменьшения их объема использования в Украине и создания условий для улучшения состояния экологической безопасности.