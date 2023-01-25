Мінімальні ціни на пластикові пакети: українці за рік скоротили їх використання на 40-90%

Українці за рік дії рішення уряду щодо встановлення мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети зменшили їх використання від 40% до 90% і все частіше використовують біорозкладні.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

"Рішення уряду, яким було встановлено мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети, за рік дало суттєвий результат - українці скоротили придбання таких пакетів від 40% до 90% залежно від їх видів. І все частіше використовують біорозкладні, які не забруднюють навколишнє середовище. Зокрема, в деяких мережах супермаркетів продажі біорозкладних пакетів у 2022 році зросли в 13-15 разів", - зазначив перший заступник міністра економіки Денис Кудін.

За його словами, зменшення обсягів продажу пластикових пакетів відбулось в умовах зростання цін їх закупівлі. Також це стимулювало виробників модернізувати виробничі процеси та розвивати виробництво біорозкладних пластикових пакетів, що призвело до зростання їх продажу.

Нагадаємо, мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети були запроваджені з 1 лютого 2022 року. Таке рішення було прийняте для зменшення їх обсягу використання в Україні та створення умов для покращення стану екологічної безпеки.