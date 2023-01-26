В яких супермаркетах Києва можна заощадити на продуктах харчування - моніторинг цін

У 2022 році більшість продуктів харчування в магазинах подорожчала, але в деяких супермаркетах можна заощадити при покупці базових товарів. Які столичні супермаркети пропонують низькі ціни, читайте у матеріалі.

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Моніторинг цін на продукти харчування проводився у столичних супермаркетах АТБ, Сільпо, Ашан та Novus 25 січня 2023 року. Для того, щоб порівняти ціни було обрано товари з різних категорій: "м'ясо", "фрукти", "овочі", "бакалія", "риба", "молочні продукти" та інше.

Результати моніторингу цін показали, що ряд продуктів харчування дешевше у супермаркеті Novus. Якщо кожного товару з таблиці купити по одному кілограму або одній одиниці, треба заплатити 916,12 грн.

За аналогічний продуктовий набір у супермаркеті Сільпо треба заплатити 929,78 грн, в Ашан - 941,10 грн. Найдорожче продукти з таблиці коштують у супермаркеті АТБ, де за продуктовий набір треба заплатити 998,13 грн.

Овочі та фрукти

Розглянемо, скільки коштують продукти харчування з категорій "овочі" та "фрукти".

Так, в АТБ та Novus картопля коштує 7,59 грн / кг, а на копійку дорожче в Сільпо - 7,60 грн / кг. Найдорожче картоплю продає рітейлер Ашан за ціною 8,30 грн / кг.

Низьку ціну на буряк пропонує супермаркет Novus - 9,89 грн / кг. В АТБ кілограм буряку коштує 10,55 грн / кг, в Ашан - 10,90 грн / кг. Дорожче цей продукт можна придбати в Сільпо - 11,00 грн / кг.

Цибуля в супермаркеті Novus коштує 31,49 грн / кг, в АТБ - 31,95 грн / кг, а в Сільпо - 32,00 грн / кг. Дорожче цибулю продає рітейлер Ашан за ціною 33,10 грн / кг.

Яблуко "Айдаред" дешевше, ніж в інших супермаркетах, можна придбати в Novus за ціною 14,99 грн / кг. В Ашан яблуко "Айдаред" коштує 15,90 грн / кг, а на 10 копійок дорожче в Сільпо - 16,00 грн / кг. В АТБ цей продукт можна придбати за ціною 16,95 грн / кг.

Ціна на банан у чотирьох супермаркетах практично однакова. Так, в Ашан кілограм бананів можна купити за ціною 69,90 грн, в АТБ - 69,95 грн, а в Novus - 69,99 грн. В Сільпо кілограм бананів коштує 70,00 грн.