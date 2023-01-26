В каких супермаркетах Киева можно сэкономить на продуктах питания – мониторинг цен

В 2022 году большинство продуктов питания в магазинах подорожало, но в некоторых супермаркетах можно сэкономить при покупке базовых товаров. Какие столичные супермаркеты предлагают низкие цены, читайте в материале.

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Мониторинг цен на продукты питания проводился в столичных супермаркетах АТБ, Сільпо, Ашан и Novus 25 января 2023 года. Для того чтобы сравнить цены были выбраны товары из разных категорий: "мясо", "фрукты", "овощи", "бакалея", "рыба", "молочные продукты" и прочее.

Результаты мониторинга цен показали, что ряд продуктов питания дешевле супермаркета Novus. Если каждый товар из таблицы купить по одному килограмму или одной единице, нужно заплатить 916,12 грн.

За аналогичный продуктовый набор в супермаркете Сільпо нужно заплатить 929,78 грн, в Ашан 941,10 грн. Дороже всего продукты из таблицы стоят в супермаркете АТБ, где за продуктовый набор нужно заплатить 998,13 грн.

Овощи и фрукты

Рассмотрим, сколько стоят продукты питания из категорий "овощи" и "фрукты".

Так, в АТБ и Novus картофель стоит 7,59 грн/кг, а на копейку дороже в Сільпо – 7,60 грн/кг. Дороже всего картофель продает ритейлер Ашан по цене 8,30 грн/кг.

Низкую цену на свеклу предлагает супермаркет Novus – 9,89 грн/кг. В АТБ килограмм свеклы стоит 10,55 грн/кг, в Ашан – 10,90 грн/кг. Дороже этот продукт можно приобрести в Сільпо – 11,00 грн/кг.

Лук в супермаркете Novus стоит 31,49 грн/кг, в АТБ – 31,95 грн/кг, а в Сільпо – 32,00 грн/кг. Дороже лук продает ритейлер Ашан по цене 33,10 грн/кг.

Яблоко "Айдаред" дешевле, чем в других супермаркетах, можно приобрести в Novus по цене 14,99 грн/кг. В Ашан яблоко "Айдаред" стоит 15,90 грн/кг, а на 10 копеек дороже в Сільпо – 16,00 грн/кг. В АТБ этот продукт можно приобрести по цене 16,95 грн/кг.

Цена на банан в четырех супермаркетах практически одинаковая. Так, в Ашан килограмм бананов можно купить по цене 69,90 грн, в АТБ – 69,95 грн, а в Novus – 69,99 грн. В Сільпо килограмм бананов стоит 70,00 грн.