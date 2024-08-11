"Мы должны быть честными с людьми: быстро не получится", — Маркиян Ключковский о возмещении ущерба от войны

Международный Реестр ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины, уже осенью расширит свой функционал для 31 категории пострадавших. Кто может показаться, какая процедура и когда ждать результатов – рассказал в интервью Delo.ua Исполнительный директор реестра Маркиян Ключковский.

Международный реестр ущерба работает пятый месяц. Как он изменился за это время и сколько украинцев уже подали заявление на возмещение?

– Сегодня в реестре доступна для подачи одна категория – по разрушеному жилью. Сначала после запуска пилотного проекта 2 апреля мы открыли возможность подачи в нешироком режиме – для тех, кто воспользовался программой "єВідновлення" и имеет акт обследования от органа местного самоуправления. На самом деле, мы хотели убедиться, что все системы слаженно работают. Мы ведь строим подобный механизм с нуля и должны постоянно его тестировать.

На прошлой неделе состоялся один из наших великих апдейтов — мы сняли ограничения по обязательному использованию "єВідновлення". Теперь каждый владелец имущества, пострадавшего от войны, может податься безотносительно того, где находится его жилье. Даже на оккупированной территории или в зоне боевых действий – это также важная часть, которой не было раньше.

За это время мы успели укрепить нашу цифровую систему, основываясь на отзывах. К примеру, мы поняли, что через мобильный телефон не так удобно подавать заявления, как мы себе представляли. Ведь если нужно прибавлять большое количество файлов, гораздо проще это делать со стационарного компьютера.

Поэтому мы переключили все внимание на портал, а мобильное приложение стало в первую очередь пользовательским кабинетом, где человек может проверить статус заявлений, получить сообщение. Вместе с тем, портал Дія доступен с любого устройства, в котором есть Интернет, так что если кому-то удобно заполнить и подать заявление с телефона или планшета – это также можно сделать.

Параллельно с этим мы работаем над расширением функционала – внедрением новых категорий. Другой наш большой апдейт – то, что в начале июля были приняты правила подачи заявлений в 12 новых категориях и принято решение о начале подготовки к их запуску – над внедрением этих категорий мы сейчас работаем. В конце лета – в начале осени сможем на практике их реализовывать.

В общей сложности за эти четыре месяца подали заявления на компенсацию более 7 тысяч пострадавших украинцев — примерно столько мы и ожидали. Потому что понимаем, что услуга новая и это только начало пути: нужно время, чтобы маховик раскрутился.

Сейчас у нас несколько сотен заявлений в день: после того, как мы расширили функционал 25 июля, спрос на услугу значительно вырос. Люди, которые не имели возможности воспользоваться программой "єВідновлення", увидели эту возможность и подаются в Реестр.

Что будет включено в 12 новых категорий?

- На этот раз речь идет уже не только об имуществе людей, но и о нематериальных потерях, а также о вреде, причиненном критической инфраструктуре.

Мы ожидаем больше заявлений от пострадавших в категории ВПЛ (внутренне перемещенных лиц). Также готовим возможность подачи заявлений о потере жизни и пропаже без вести близких членов семьи.

Потеря здоровья, ранения, все, что мы называем общим понятием "военные преступления" – пытки, сексуальное насилие, лишение свободы, принудительная депортация – входит в следующий пакет категорий, которые будут открыты для представления в конце осени.

В числе 12-ти, которые мы дорабатываем, входит и ряд категорий, связанных с собственностью. В том числе — это подача заявлений о разрушении площадей общего пользования в многоэтажных домах (лифты, лестничные клетки, коридоры, чердаки и т.п.). Ведь собственник имущества может подать только в отношении своей квартиры, но то, что в многоквартирном доме тоже важно. Здесь подавать жалобы смогут ОСМД, ЖЭКи, другие организации, которые содержат эти территории.

Важная категория в "группе 12" – это критическая инфраструктура. Здесь подаваться могут государство и юридические лица — владельцы пострадавших объектов, безотносительно к форме собственности.

Как можно определить убытки по недвижимости, расположенной на временно оккупированной территории или в зоне боевых действий, куда нет доступа экспертам?

– У нас есть два этапа. Во-первых, мы собираем информацию от самих заявителей – от фото до документального подтверждения. Проблема для оккупированных территорий — у людей часто даже фотографии нынешнего состояния нет, потому что люди бежали и ни разу не могли видеть, в каком состоянии их квартира.

Второй этап – внешняя информация. В первую очередь речь идет о спутниковой фотографии. Она дает понять, в каком состоянии имущество. Даже если посмотреть на простые Google Maps – там уже есть обновления многих данных, то же Мариуполь, Горловка, Бахмут, где разрушения очевидны – их можно легко увидеть.

Помогает то, что мы подходим к этому с точки зрения Big Data . У нас есть возможность группировать заявления в группы по локации. К примеру, если мы видим, что по одному заявлению дом развален, можем применить и к другим квартирам в этом же доме.

Об оценке разрушенного имущества может пригодиться информация о том, сколько оно стоило в довоенное время — например, если сохранился договор купли-продажи квартиры или дома. Так же и по поводу повреждения жилья: если кто-то сделал ремонт и восстановил жилье – есть возможность доказать квитанциями, сколько этот ремонт стоил.

Также существует общепринятая методика экспертных оцениваний, когда есть возможность исследовать довоенный рынок и приходить к выводу, сколько в этом населенном пункте квартира в среднем стоила за квадратный метр. Это очень усреднено, но позволяет подсчитать, сколько стоит потерянное жилье, особенно если речь идет о полном разрушении.

Сейчас на первом этапе мы собираем как можно больше информации. Затем компенсационная комиссия с учетом данных от заявителей на экспертную оценку придет к выводу, как компенсировать расходы: будет ли общая стоимость разрушенного жилья, будет ли ориентир по регионам, в зависимости от типа и класса недвижимости.

Как оценить моральный ущерб для ВПЛ, потери жизни близких людей?

- Об этом кое-что рано говорить. Это работа будущей компенсационной комиссии, которая должна определить стандарты компенсации, в частности, в таких массовых категориях. Сугубо с человеческой точки зрения, определение размера компенсации за утраченную жизнь – это сложная история. Вероятно, будет определена определенная сумма, которая составит компенсацию.

Трудно вообразить, как можно по-разному оценивать стоимость жизни людей. А здесь речь идет о гибели и мирных жителей, и военных, и правоохранителей, врачей, которые по характеру работы имеют повышенную степень опасности. Однако для целей представления в Реестр никакой разницы нет. Мы считаем, что все равно и гражданские, и военные становятся жертвами российской агрессии.

Компенсация ВПЛ, вероятно, также может быть определена как стандартная сумма – но это тоже должна установить будущая компенсационная комиссия.

Относительно компенсации вреда здоровью, это категория из следующего пакета, который мы готовим – она также будет очень большой. Сегодня мы сосредоточены на четком выписывании – что же такое серьезный вред здоровью. Понятно, что сюда будет попадать вред, который становится постоянным для здоровья – например потеря конечности. С другой стороны это случаи, когда человек нуждается в госпитализации, операции или длительном лечении. Вместе с тем, царапины, синяки или, скажем, простое сотрясение мозга могут не попасть в эту категорию.

Что можно сказать конкретному человеку, который подал заявку: сколько времени требуется для проверки информации, когда она приблизительно сможет получить компенсацию?

- Это один из самых сложных вопросов – когда. Мы должны быть честны с людьми: это не будет быстро, процесс будет измеряться в годах. Трудно представить конкретную дату, ведь мы в определенной степени "изобретаем велосипед", разрабатывая новые подходы в создании компенсационной комиссии. И не знаем, сколько будет заявителей. Если бы речь шла о 100 или 1000 завя, это была бы одна история. Но мы говорим о миллионах пострадавших от войны. В этом контексте скорых решений не бывает.

Однако мы должны быть твердо призывать людей подавать заявления, напоминать, что стоит потратить полчаса времени на то, чтобы заполнить заявление, пока свежие воспоминания. Это разумная инвестиция в то, чтобы сформировать доказательную базу глобальных разрушений в Украине и своего кейса. Заявление точно никуда не исчезнет.

Мы призываем не жалеть времени, а мы будем делать все, чтобы процесс ускорить. Но опять же должны быть честными — это не будет завтра или через месяц.

Кстати, среди принятых недавно нововведений есть правило о привлечении представителей. То есть, каждый человек или юридическое лицо может назначить представителя, который от его имени сможет подать заявление в реестр через "Дію". В ближайшие месяц-полтора этот инструмент будет реализован.

Зачем это нужно? Человек может захотеть поручить право представления адвокату или родственнику, который лучше разбирается в технических нюансах. То же касается юридических лиц. Понятно, что генеральный директор или исполнительный директор не будет этим заниматься – он может поручить юристу или адвокату компании внести данные в реестр. Это может облегчить для всех работу.

Продолжением этого функционала является то, что родители, как законные представители, получают автоматическое право подачи заявлений за своих несовершеннолетних детей. Третий момент – то, что эти правила предусматривают возможность подачи заявлений через ЦНАПы – это для тех, кто по каким-то причинам не хочет или не может пользоваться "Дія". Соответственно, тогда сотрудник ЦНАП может помочь подать заявление в реестр. Конечно, "Дія" очень популярна в Украине, но далеко не все ею пользуются.

- Есть ли прогнозы: сколько еще может показаться людям на следующем этапе "12 категорий"? Сколько может быть всего заявителей?

В этой группе не только физлица, там уже и о бизнесе, и о государстве. Масштабы ожидаемых заявлений соответствуют масштабам войны. Если говорить о людях, то только категория ВПЛ – это миллионы пострадавших. Теоретически все могут показаться, даже те, кто не зарегистрирован в украинском реестре вынужденных переселенцев.

О количестве погибших нет официально опубликованной статистики, но понятно, что мы говорим о десятках тысяч. В реестре пропавших без вести, насколько нам известно, более 40 тысяч человек – также большие масштабы.

Значительные потери и по объектам недвижимости и инфраструктуры – там будут большие и сложные заявления.

В общей сложности, по нашим ожиданиям, может подать 6-8 миллионов заявлений. Должны понимать, что с одной стороны от войны пострадал каждый в той или иной степени. Но мы руководствуемся международным правом и исходим из стандартов, которые могут быть компенсированы. Поэтому у нас принят перечень категорий заявлений, достаточно подробный — и о материальном ущербе, и о нематериальном, как от людей, так и от государства и бизнеса. Если человек не сможет доказать соответствие категории, в которой он подает заявление, вероятно, такое заявление может быть отклонено если не сейчас, то на этапе компенсационной комиссии.

Когда будет запущена процедура регистрации убытков для бизнеса?

-Уже в "группе 12 категорий" начинаем с относительно простого — это потери по инфраструктуре и имуществу юридических лиц, то есть это касается и бизнеса.

Далее на повестке дня пакет новых категорий, в который входят те, что мы называем "бизнес-клеймами", где речь идет о потерях собственного бизнеса — в связи с разрушением активов, с потерей их контроля из-за того, что они расположены на временно оккупированной территории. Также это и потери, связанные с затратами на эвакуацию и релокацию бизнеса – для тех, кто смог это сделать. Здесь мы говорим об экономической, денежной составляющей.

Подать заявление в категории "бизнес-клеймов" можно будет в конце осени. Мы серьезно продвинулись в разработке этих документов, но двигаемся постепенно.

Важно различать: заявления, которые можно будет подать в категории об инфраструктуре и бизнес-клеймах. Первое – не столько об экономических последствиях разрушений, сколько о стоимости восстановления. А вот в следующем пакете категорий уже пойдет речь о стоимости утраченного имущества и сумме утраченного дохода — то есть сколько это имущество сгенерировало бы в будущем.

Эти понятия разделены, мы создаем условия, в которых компенсационная комиссия могла отработать, в первую очередь, именно инфраструктуру и решила вопрос о компенсации средств на восстановление. Это ведь то, что влияет на всех без исключения людей в Украине.

Технологически процедура регистрации жалобы у юридических лиц будет также через "Дію"?

- Да, мы разрабатываем процедуру в тесном сотрудничестве с "Дією" и Минцифры”. Хотя предпринимателям это будет инновация. Потому что бизнес не имеет такого ежедневного взаимодействия с приложением, как физлица в Украине.

Процедура заполнения формы и подачи заявления будет несколько длиннее. Ведь эти кейсы сложны – там нужно описать сам актив и какие разрушения он понес, а также какие последствия и экономические потери.

Оценивать убытки по предприятиям будут также по довоенной стоимости?

- Есть очень разные методики подсчета данных из мирной жизни – мы можем руководствоваться ими в первую очередь. И по рыночной, и по балансовой стоимости, однако бизнес к таким вещам более готов, чем простые люди.

Можно ли сегодня говорить о компенсационной комиссии? Когда он может быть создан и кто может в него войти?

– Работа над ее созданием уже началась. В июле состоялась первая подготовительная многосторонняя встреча государств по разработке международного договора по компенсаторной комиссии.

Вообще, такая комиссия могла бы быть создана либо с участием всех сторон, в том числе РФ, либо по решению Совета безопасности ООН. Однако в нашей ситуации ни первый, ни второй вариант не работает, потому что Россия отказывается действовать по принципам международного права. Потому есть инновационность нашего процесса, ведь такие инструменты компенсации другим способом еще никогда никто не создавал. Поэтому формируется коалиция государств, 53 страны приняли участие в первой подготовительной встрече, они вероятно могут стать учредителями комиссии.

Такие встречи будут регулярно. Сложно прогнозировать, когда будет объявлено о создании комиссии – ведь есть много неизвестных, влияющих на процесс. К примеру, мы не можем твердо знать, сколько времени займет процедура ратификации этого международного договора в разных государствах. Однако мы ставим целью, чтобы в следующем году этот документ был принят.

По замыслу, который сейчас является основой, это будет международный многосторонний договор между государствами, высоко ставящими ценность международного права.

В компенсационной комиссии будут представлены представители государств-членов этой организации. Скорее всего, решение о компенсации будут приниматься экспертами, юристами, экономистами, финансистами.

Есть ли общее понимание средств на возмещение — откуда они могут поступать?

- компенсационный механизм состоит из трех больших компонентов. Первый – это реестр – он уже создан и работает. Второй – компенсационная комиссия, переговоры продолжаются. Третий – это компенсационный фонд, с которым сейчас самый сложный вопрос.

Разговоры о том, как наполнить фонд, ведутся постоянно. Мы строим конструкцию так, чтобы она работала вне зависимости от того, откуда эти деньги придут. Возможно, через год-два-десять Россия станет сотрудничать с этим инструментом и начнет наполнять средствами, начнет выполнять свои обязательства.

Если нет, тогда обратим внимание на замороженные российские средства. То, на чем сфокусировались государства сегодня – это использование доходов, генерирующих замороженные российские средства. Эти доходы не направляются на выплату компенсаций, а идут на более насущные цели – поддержка Украины, оружие, финансовые нужды.

Но вспомните: еще год назад использование доходов от замороженных активов – это было на грани фантастики. Однако сейчас к этому пришли. Потому есть все надежды, что и к компенсациям репарации мы придем.

Кто обеспечивает техподдержку и сколько людей в вашей команде?

- Техподдержка с украинской стороны — это Минцифры и "Дія", а также команды украинских реестров и баз данных, которые работают под зонтиком Минюста, Минсоца, МВД, ОГП и т.д. Плюс, конечно, наша команда Реестра.

В основном это украинские программисты, но не исключительно. Ну и не только программисты – там и аналитики, и безопасность, и поддержка, и другие технические специалисты.

В нашей команде Реестра на 1 сентября будет всего 20 человек. К концу года будет около 30, а в общей сложности планируется 40-45. Это международная команда, но есть и группа украинских коллег. Прозвучит как клише – но это хороший сплав опыта и молодежи.

Механизм компенсации официально включен в мирный план Украины?

– Да, это часть п.7 "формулы мира" президента Владимира Зеленского. Более того — ссылка на реестр и на компенсацию есть в каждом договоре безопасности, которое Украина заключает со странами-партнерами. Сегодня уже подписаны с два десятка таких соглашений.

Еще раз подчеркну, что должны понимать: это не то, что подал заявление и через неделю получишь компенсацию, это то, что измеряется годами. Тем более что есть определенная неопределенность, как инструмент будет работать, какое будет участие России и откуда будут средства для компенсации потерь.

Так же надо понимать, что, несмотря на нынешние сложные обстоятельства войны, украинцы должны выкроить 30 минут и подать заявку. Потому что под лежачий камень вода не течет. если не подать заявление – точно не будет ничего.

Призываем всех потерпевших с пониманием к этому отнестись. Ибо это длительный процесс с определенной степенью неопределенности. Но каждая заявка на возмещение потерь важна. Не в последнюю очередь из-за того, что когда речь дойдет до мирных переговоров, а рано или поздно до этого дойдет — это позволит показать настоящий объем вреда и разрушений в Украине. Не оценочный, не рассчитанный, а подлинный.