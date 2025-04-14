Мы понимаем, что важно для крупного и среднего бизнеса, — Андрей Букин, банк "Південий"

О результатах банковского сектора в 2024-м и прогнозах на 2025-й, приоритетах и запросах крупного бизнеса, акцентах в развитии кредитования корпоративных клиентов, стратегии развития на пять лет и особенностях валютных сервисов для предприятий в интервью "ТОП-100" рассказал Андрей Букин, заместитель председателя правления банка "Південний".

Банковская система продолжает демонстрировать прибыльность. Какой финансовый результат банк "Південний" получил в 2024 году? Какая динамика по сравнению с прошлым годом и довоенным 2021 годом?

— 2024 оказался прибыльным для банковской системы в целом и для банка «Південний» в частности. Прибыль банков к уплате налогов составила 187,4 млрд грн, что на 17% больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.

Если говорить о финансовых результатах банка «Південний», наша операционная прибыль составила 2,7 млрд грн, а чистая прибыль – 2 млрд грн, что превышает результат 2023 года на 115%.

Динамика результатов «Південного» в 2024-м была обусловлена наращиванием объема активных операций скорее рынка, качеством активов (одна из лучших в системе) и эффективным управлением затратами.

Если сравнивать эти результаты с довоенным 2021 годом, то за 2024 год в показателях «операционная прибыль» и «чистая прибыль» банк «Південний» демонстрирует двукратный рост.

Сформулируйте суть кредитной стратегии банка в корпоративном бизнесе. На чем банк делает главный акцент и фокусирует свои усилия как финансовое, кредитное учреждение? В каких аспектах кредитно-инвестиционной деятельности банк проявляет лидерство и как это помогает клиентскому бизнесу добиваться положительного результата и масштабироваться?

— Недавно "Південний" утвердил новую пятилетнюю стратегию развития, согласно которой мы планируем усилить свои позиции в корпоративном сегменте украинского бизнеса и основным фокусом своего развития определили средний и крупный бизнес.

Мы ясно понимаем портрет своего целевого клиента, его потребности и свои сильные. компетенции.

Нашим фокусным рынком являются компании среднего (от 300 млн грн) и крупного бизнеса (от 1,5 млн грн), которые нуждаются в финансировании, активно инвестируют в свое развитие и используют экспортно-импортные операции в операционной деятельности. Мы имеем хорошую сервисную модель, экспертизу и опыт в корпоративном кредитовании и обслуживании ВЭД.

Относительно нашей кредитной стратегии она соответствует общей стратегии банка. Мы понимаем, что для крупного и среднего бизнеса кредитование остается ключевой зоной интересов. Это обуславливает наше стремление к лидерству и проактивную позицию на этом рынке.

Во главу угла мы ставим качество во всем: на уровне клиентского сервиса, внутренних процессах, кредитном портфеле.

Мы понимаем, что важно для большого и среднего бизнеса. Это конкретика, быстрота принятия решений, гибкость, адекватный уровень бланковости, прозрачное. ценообразование, понятная и простая коммуникация с клиентом. В 2024 году мы запустили большой проект реинжиниринга кредитного процесса, где особое внимание уделяется скорости принятия кредитных решений, получения кредитных средств, диверсификации кредитных политик банка, уровню и детализации коммуникации клиента с банком.

Мы постоянно работаем над расширением своей продуктовой линейки. К примеру, недавно вышли на рынок с новыми кредитными продуктами — таможенные гарантии и кредитование под НДС. Эти нишевые продукты значительно облегчат жизнь наших клиентов.

Сейчас в работе новый продукт — гарантии для игроков топливного рынка, который в ближайшее время будет необходим всем импортерам ГСМ.

В кредитовании мы хотим быть максимально комфортными и понятными для наших клиентов, работать на долгосрочные отношения и расти в кредитном портфеле вдвое быстрее рынка.

В настоящее время банк «Південний» уверенно входит в топ-10 крупнейших кредитовочных банков страны в корпоративном сегменте. А по темпу прироста в корпоративном кредитном портфеле по результатам 2024 года вошел в пятерку наиболее динамично растущих банков.

По данным 2024 года, рынок корпоративного кредитования увеличился ориентировочно на 14%. Чистый прирост рабочего портфеля кредитной системы составил около 75 млрд грн. Портфель кредитов корпоративных клиентов «Південного» вырос более чем на 40% — плюс 7,5 млрд. грн. с начала года.

Это абсолютный рекорд прироста, который мы имеем за последние пять лет. Важно, что 60% этого прироста сформировали новые клиенты. Бизнес доверяет «Південному» и это результат влияния нашей стратегии на кредитование в корпоративном секторе.

При этом наш уровень NPL остается одним из самых низких в системе – до 5%, тогда как общебанковское значение, по данным НБУ, – 30% (в частных украинских банках – до 12,6%, в банках с иностранным капиталом – до 10,9%, в государственных – до 43%).

Какие программы финансирования бизнеса сегодня наиболее активны и востребованы? Назовите свой топ-3. Кто сегодня наиболее активными заемщиками: аграрии, торговля, промышленность? Какие программы кредитования корпоративного бизнеса приоритетны для банка Южный?

— Банк «Південний» традиционно силен в ключевых индустриях экономики Украины: агро, переработка, торговля, промышленность. Мы фокусируемся на этих областях, но это не означает, что мы не работаем с другими направлениями. Это скорее отражение структуры ВВП страны, где наиболее востребованным является корпоративное кредитование и ВЭД. В нашей структуре мы имеем как отраслевую, так и географическую специализацию команд, что позволяет быть максимально близки к нашим клиентам и при этом дает возможность формировать правильный опыт и экспертизу в отдельных отраслях экономики.

Мы активно работаем как с классическим кредитованием оборотного капитала, так и с финансированием инвестиций. Более того, кредитование инвестиционных проектов мы видим одним из основных и наиболее востребованных (в перспективе) видов банковского финансирования.

В нашем приросте кредитного портфеля 2024 года на инвестиционное кредитование приходится около 30%. Здесь представлены проекты разных индустрий: переработка, агро, девелопмент, энергетика, логистика, агротрейдинг.

Мы понимаем, что инвестиции украинских компаний – это не ситуативная конъюнктура, а стратегический вектор. Мы уделяем этому особое внимание и имеем значительный опыт проектного анализа, принятия инвестиционной долговой нагрузки и тем временной нехватки залогов на этапах инвестиционной фазы.

Сегодня далеко не все банки финансируют экспортные операции украинского бизнеса, однако «Південний» активно работает в этом направлении. Какие программы по поддержке украинского экспорта уже доказали свою эффективность? Расскажите об успешных кейсах.

— Успешных кейсов кредитования экспортеров достаточно много, востребованы они преимущественно в трейдинге и промышленности. У нас есть продукт Trade Finance, предусматривающий беззалоговое финансирование экспортных контрактов до 90% контрактной стоимости. При этом большинство банков предоставляют такое финансирование, когда продукция по контракту уже отгружена, то есть финансируют финальную стадию сделки – получение средств от покупателя.

Мы готовы рассматривать контрактное финансирование до момента отгрузки. Это более сложная операция, но мы можем работать с кейсами.

Валютные риски и способность реагировать на курсовые колебания на валютном рынке – важная опция для украинского бизнеса. Банк "Південний" предлагает крупному бизнесу использовать возможности рынка Форекс. Расскажите подробнее, в чем состоит суть этого сервиса, какие преимущества получают корпоративные клиенты? Какие объемы клиентских средств привлекаются на валютный рынок?

— Форекс, как банковская услуга, достаточно широкое понятие. Оно включает качество валютного контроля и финансового мониторинга, уровень курсообразования, сервис для клиента и многое другое. Это комплекс задач, которые банки решают по-разному и относятся к этим задачам также по-разному.

Для банка «Південний» клиент с ВЭД — целевой клиент, который должен получить здесь максимальный сервис, честный курс, профессиональное отношение к его вопросу и открытый диалог о возможностях или проблематике. Мы уделяем много внимания качеству наших команд, не применяем «коробочные» решения и стараемся работать с каждым клиентом индивидуально. Мы помогаем клиентам правильно заключить контракт, часто присоединяемся на уровне переговоров, консультируем нюансы финансового мониторинга и валютного законодательства. При этом суть «форексного сервиса» в банке.

Что касается элементов хеджирования, что особенно важно на сегодняшнем волатильном рынке, я бы выделил такой продукт, как валютный СВОП. Это сложный, но очень эффективный продукт, часто используемый клиентами среднего и крупного бизнеса. Также мы оказываем профессиональную помощь и консультации по вопросам покупки. Валютных ОВГЗ, возможности дальнейшего финансирования под залог, активно используем разновалютный кредит-депозит операции. И за все это клиенты выбирают банк "Південний".

По регулярной оценке НБУ, по объемам операций на МВРУ мы постоянно входим в группу банков маркет -мейкеров, средняя доля операций достигает 11%.