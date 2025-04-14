Ми розуміємо, що важливо для великого та середнього бізнесу, — Андрій Букін, банк "Південний"

Про результати банківського сектору у 2024-му та прогнози на 2025-й, пріоритети та запити великого бізнесу, акценти у розвитку кредитування корпоративних клієнтів, стратегію розвитку на п’ять років та особливості валютних сервісів для підприємств у інтерв’ю “ТОП-100” розповів Андрій Букін, заступник голови правління банку “Південний”.

Банківська система продовжує демонструвати прибутковість. Який фінансовий результат банк «Південний» отримав у 2024 році? Яка динаміка у порівнянні з минулим роком та довоєнним 2021-м?

— 2024 рік виявився прибутковим для банківської системи загалом і для банку «Південний» зокрема. Прибуток банків до сплати податків становив 187,4 млрд грн, що на 17% більше порівняно з відповідним періодом 2023 року.

Якщо говорити про фінансові результати банку «Південний», наш операційний прибуток становив 2,7 млрд грн, а чистий прибуток — 2 млрд грн, що перевищує результат 2023 року на 115%.

Динаміка результатів «Південного» у 2024-му була обумовлена нарощенням обсягу активних операцій швидше за ринок, якістю активів (одна з найкращих у системі) та ефективним управлінням витратами.

Якщо порівнювати ці результати з довоєнним 2021 роком, то за 2024-й у показниках «операційний прибуток» та «чистий прибуток» банк «Південний» демонструє двократне зростання.

Сформулюйте суть кредитної стратегії банку у корпоративному бізнесі. На чому банк робить головний акцент та фокусує свої зусилля як фінансова, кредит на установа? У яких аспектах кредитно-інвестиційної діяльності банк проявляє лідерство і як це допомагає клієнтському бізнесу досягати позитивного результату та масштабуватися?

— Нещодавно «Південний» затвердив нову п’ятирічну стратегію розвитку, згідно з якою ми плануємо посилити свої позиції у корпоративному сегменті українського бізнесу та основним фокусом свого розвитку визначили середній та великий бізнес.

Ми чітко розуміємо портрет свого цільового клієнта, його потреби та свої сильні компетенції.

Нашим фокусним ринком є компанії середнього (від 300 млн грн) та великого бізнесу (від 1,5 млн грн), які потребують фінансування, активно інвестують у свій розвиток і використовують експортно-імпортні операції в операційній діяльності. Ми ж маємо хорошу сервісну модель, експертизу та досвід у корпоративному кредитуванні та обслуговуванні ЗЕД.

Щодо нашої кредитної стратегії, то вона відповідає загальній стратегії банку. Ми усвідомлюємо, що для великого та середнього бізнесу кредитування залишається ключовою зоною інтересів. Це зумовлює наше прагнення до лідерства та проактивну позицію на цьому ринку.

На перше місце ми ставимо якість в усьому: у рівні клієнтського сервісу, внутрішніх процесах, кредитному портфелі.

Ми розуміємо, що важливо для великого та середнього бізнесу. Це конкретика, швидкість ухвалення рішень, гнучкість, адекватний рівень бланковості, прозоре ціноутворення, зрозуміла та проста комунікація з клієнтом. У 2024 році ми запустили великий проєкт реінжинірингу кредитного процесу, де особлива увага приділятиметься швидкості ухвалення кредитних рішень, отримання кредитних коштів, диверсифікації кредитних політик банку, рівню та деталізації комунікації клієнта з банком.

Ми постійно працюємо над розширенням своєї продуктової лінійки. Наприклад, нещодавно вийшли на ринок із новими кредитними продуктами — митні гарантії та кредитування під ПДВ. Ці нішеві продукти значно полегшать життя наших клієнтів.

Зараз у роботі новий продукт — гарантії для гравців паливного ринку, який найближчим часом буде необхідний усім імпортерам ПММ.

У кредитуванні ми хочемо бути максимально комфортними та зрозумілими для наших клієнтів, працювати на довгострокові відносини та зростати у кредитному портфелі вдвічі швидше за ринок.

Натепер банк «Південний» впевнено входить до топ-10 найбільших кредитувальних банків країни у корпоративному сегменті. А за темпом приросту в корпоративному кредитному портфелі за результатами 2024 року увійшов у п’ятірку банків, що найбільш динамічно зростають.

За даними 2024 року ринок корпоративного кредитування збільшився орієнтовно на 14%. Чистий приріст робочого портфеля кредитної системи становив майже 75 млрд грн. Портфель кредитів корпоративних клієнтів «Південного» зріс більш ніж на 40% — плюс 7,5 млрд грн від початку року.

Це абсолютний рекорд приросту, який ми маємо протягом останніх п’ятьох років. Важливо, що 60% цього приросту сформували нові клієнти. Бізнес довіряє «Південному», і це результат впливу нашої стратегії на кредитування у корпоративному секторі.

При цьому наш рівень NPL залишається одним із найнижчих у системі — до 5%, тоді як загальнобанківське значення, за даними НБУ, — 30% (у приватних українських банках — до 12,6%, у банках з іноземним капіталом — до 10,9%, у державних — до 43%).

Які програми фінансування бізнесу сьогодні найбільш активні та затребувані? Назвіть свій топ-3. Хто сьогодні є найбільш активними позичальниками: аграрії, торгівля, промисловість? Які програми кредитування корпоративного бізнесу пріоритетні для банку «Південний»?

— Банк «Південний» традиційно сильний у ключових індустріях економіки України: агро, перероблення, торгівля, промисловість. Ми фокусуємося на цих галузях, але це не означає, що ми не працюємо з іншими напрямами. Це радше відображення структури ВВП країни, де найбільш затребуваним є корпоративне кредитування та ЗЕД. У нашій структурі ми маємо як галузеву, так і географічну спеціалізацію команд, що дозволяє бути максимально близькими до наших клієнтів і при цьому дає можливість формувати правильний досвід та експертизу в окремих галузях економіки.

Ми активно працюємо як із класичним кредитуванням оборотного капіталу, так і з фінансуванням інвестицій. Навіть більше, кредитування інвестиційних проєктів ми бачимо одним із основних та найбільш затребуваних (у перспективі) видів банківського фінансування.

У нашому прирості кредитного портфеля 2024 року на інвестиційне кредитування припадає приблизно 30%. Тут представлені проєкти різних індустрій: перероблення, агро, девелопмент, енергетика, логістика, агротрейдинг.

Ми розуміємо, що інвестиції українських компаній — це не ситуативна кон’юнктура, а стратегічний вектор. Ми приділяємо цьому особливу увагу та маємо значний досвід проєктного аналізу, прийняття інвестиційного боргового навантаження та тимчасового браку застав на етапах інвестиційної фази.

Сьогодні далеко не всі банки фінансують експортні операції українського бізнесу, проте «Південний» активно працює у цьому напрямі. Які програми з підтримки українського експорту вже довели свою ефективність? Розкажіть про успішні кейси.

— Успішних кейсів кредитування експортерів доволі багато, затребувані вони переважно у трейдингу та промисловості. У нас є продукт Trade Finance, який передбачає беззаставне фінансування експортних контрактів — до 90% контрактної вартості. При цьому більшість банків надають таке фінансування, коли продукція за контрактом вже відвантажена, тобто фінансують фінальну стадію операції — отримання коштів від покупця.

Ми ж готові розглядати контрактне фінансування до моменту відвантаження. Це більш складна операція, але ми можемо працювати з такими кейсами.

Валютні ризики та здатність реагувати на курсові коливання на валютному ринку — важлива опція для українського бізнесу. Банк «Південний» пропонує великому бізнесу використовувати можливості ринку Форекс. Розкажіть докладніше, у чому полягає суть цього сервісу, які переваги отримують корпоративні клієнти? Які обсяги клієнтських коштів зрештою залучаються на валютний ринок?

— Форекс як банківська послуга досить широке поняття. Воно охоплює якість валютного контролю та фінансового моніторингу, рівень курсоутворення, сервіс для клієнта та багато іншого. Це комплекс завдань, які банки вирішують по-різному і ставляться до цих завдань також по-різному.

Для банку «Південний» клієнт з ЗЕД — це цільовий клієнт, який має отримати тут максимальний сервіс, чесний курс, професійне ставлення до його питання та відкритий діалог про можливості чи проблематику. Ми приділяємо багато уваги якості наших команд, не застосовуємо «коробочних» рішень та намагаємось працювати з кожним клієнтом індивідуально. Ми допомагаємо клієнтам правильно скласти контракт, часто долучаємося на рівні переговорів, консультуємо щодо нюансів фінансового моніторингу та валютного законодавства. У цьому суть «форексного сервісу» у банку.

Щодо елементів хеджування, що особливо важливо на сьогоднішньому волатильному ринку, я виділив би такий продукт, як валютний СВОП. Це складний, але дуже ефективний продукт, який часто використовують клієнти середнього та великого бізнесу. Також ми надаємо професійну допомогу та консультації у питаннях купівлі валютних ОВДП, можливості подальшого фінансування під заставу, активно використовуємо різновалютні кредит-депозит операції. І за все це клієнти обирають банк «Південний».

За регулярною оцінкою НБУ, за обсягами операцій на МВРУ ми постійно входимо до групи банків маркет-мейкерів, середня частка операцій сягає 11%.