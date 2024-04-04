Налоговая обновила перечень запланированных проверок и добавила в него новые компании

Государственная налоговая служба обновила свой список проверок в этом году и добавила в него новые компании. В общей сложности более 3,2 тысяч компаний попали в этот список. 9 компаний из обновленного перечня входят в Индекс "Опендатабота" как крупнейшие по обороту бизнесы с безупречной деловой репутацией.

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Об этом сообщает "Опендатабот"

Отмечается, что Налоговая в 2024 году запланировала 2361 проверку компаний и 921 проверку ФЛП.

В марте список обновился и в него попали 67 новых компаний. В то же время 34 компании выбыли из списка.

"В целом количество проверок увеличилось на 40 - 33 проверки компаний и 7 проверок ФОПов", - подчеркнули в "Опендатабот№.

Там отмечают, что 9 компаний, которые проверят Налоговая в этом году, попали в Индекс Опендатабота.

Так, 8 из них ДПС планировало проверить еще с начала года, а 1 компания добавилась после обновления списка.

"Речь идет о финансовой компании "ЕДЕНЬГИ КОМ", которая с годовой выручкой 1,66 млрд грн заняла 9 место в категории "Финансы" рейтинга", - подчеркивают аналитики.

Также ДПС планирует проверить компании "Тести фуд", МЛП Чайка, ТРЦ "Республика", "ОТТ Украина" "Фудком", "Птицекомплекс Заря Подолья", "Есть деньги ком" "Универсал банк", и "Слотс Ю.Эй"

Кого налоговики проверяют в первую очередь относительно применения РРО

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, к кому именно налоговики едут в первую очередь, когда определяют, кого проверять по соблюдению закона о применении РРО.

По его словам, критерии определения потенциально рисковых плательщиков в частности:

1. Незначительные выручки предприятия

Сумма выручки за месяц не превышает 20 тыс. грн. для обеспечения минимальных затрат на содержание одного объекта розничной торговли;

не менее 40,0 тыс. грн в месяц в крупных городах (учитывая, что размер аренды, размер заработной платы и т.д. больше чем в два раза).

2. Субъекты хозяйствования, что зарегистрировавшие РРО/ПРРО при этом декларируют нулевые выручки, а также например по большинству операций проведенных через РРО/ПРРО была произведена оплата в безналичной форме (свыше 90%);

3. Имеют риски в оформлении наемных работников. Количество зарегистрированных РРО должно соответствовать количеству официально оформленных наемных работников или необходимому количеству работников для обеспечения выполнения технологического процесса на отдельном объекте.

Источник фото: ua.depositphotos.com