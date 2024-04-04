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Податкова оновила перелік запланованих перевірок та додала до нього нові компанії
Державна податкова служба оновила свій перелік перевірок цьогоріч та додала до нього нові компанії. Загалом понад 3,2 тисячі компаній потрапили до цього списку. 9 компаній з оновленого переліку входять до Індексу “Опендатабота” як найбільші за обігом бізнеси з бездоганною діловою репутацією.
Про це повідомляє "Опендатабот"
Зазначається, що Податкова у 2024 році запланувала 2361 перевірку компаній та 921 перевірку ФОПів.
У березні перелік оновився та до нього потрапили 67 нових компаній. Водночас 34 компанії вибули зі списку.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Загалом кількість перевірок збільшилась на 40 — 33 перевірки компаній та 7 перевірок ФОпів", - підкреслили в "Опендатабот№.
Там зазначають, що 9 компаній, які перевірить Податкова цьогоріч, потрапили до Індексу Опендатабота.
Так, 8 з них ДПС планувала перевірити ще з початку року, а 1 компанія додалась після оновлення переліку.
"Мова йде про фінансову компанію «Є ГРОШІ КОМ», яка з річним виторгом 1,66 млрд грн посіла 9 місце у категорії «Фінанси» рейтингу", - підкреслюють аналітики.
Також ДПС планує перевірити компанії "Тесті фуд", МЛП Чайка, ТРЦ "Республіка" , "ОТТ Україна" "Фудком", "Птахокомплекс Зоря Поділля", "Є гроші ком" "Універсал банк", та "Слотс Ю.Ей"
Кого податківці перевіряють в першу чергу щодо застосування РРО
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, до кого саме податківці їдуть в першу чергу, коли визначають, кого перевіряти щодо дотримання закону про застосування РРО.
За його словами, критерії визначення потенційно ризикових платників є зокрема такими:
1. Незначні виторги субʼєкта господарювання.
- Сума виторгу за місяць не перевищує 20 тис грн. для забезпечення мінімальних витрат на утримання одного об’єкту роздрібної торгівлі;
- не менше 40,0 тис. грн за місяць у великих містах (з огляду на те, що розмір оренди, розмір заробітної плати, тощо є більшим ніж у двічі).
2.Субʼєкти господарювання, що зареєстрували РРО/ПРРО при цьому декларують нульові виторги, а також наприклад по більшості операцій проведених через РРО/ПРРО було здійснено оплату у безготівковій формі (понад 90%);
3.Мають ризики в оформленні найманих працівників. Кількість зареєстрованих РРО повинна відповідати кількості офіційно оформлених найманих працівників або необхідній кількості працівників для забезпечення виконання технологічного процесу на окремому об’єкті.
Джерело фото: ua.depositphotos.com