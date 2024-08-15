Налоговые льготы для международных компаний угрожают украинским ритейлерам – Гетманцев

Налоговая льгота в 150 евро, позволяющая международным компаниям без уплаты НДС поставлять товары на территорию Украины, создает значительное конкурентное преимущество для крупных международных поставщиков.

Об этом сообщил глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Это приводит к стремительному росту объемов импорта, что ставит под угрозу украинские компании.

" Указанная льгота в 150 евро дает очевидное преимущество над крупным международным компаниям, поставляющим товары на таможенную территорию Украины без уплаты НДС. Объемы поставок растут фантастически ", — написал Гетманцев после совещания с ритейлерами и почтовыми операторами в четверг.

По его словам, такими темпами уже в следующем году украинские компании потеряют большую часть рынка, а уже через год окажутся на грани выживания.

Добавим, согласно правительственному законопроекту № 11416 "Об изменениях в Налоговый кодекс и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения", планируется отменить беспошлинный ввоз товаров стоимостью до 150 евро в международных почтовых отправлениях или в одной партии груза экспресс-перевозчика.

Ввоз товаров без уплаты НДС будет разрешаться только в том случае, если их суммарная фактурная стоимость не превышает эквивалент 45 евро для одного получателя – физического лица. При этом товары должны быть предоставлены бесплатно и предназначены исключительно для личного или семейного использования, без признаков коммерческого назначения.

Минфин планирует облагать посылки стоимостью до 150 евро

Министерство финансов планирует ввести налог на посылки стоимостью до 150 евро, поскольку это будет способствовать борьбе с теневыми схемами ввоза товаров.

Значительная часть интернет-торговли и электронной коммерции в Украине функционирует вне правового поля. Под маской не облагаемого налогом лимита в 150 евро в страну завозят разнообразные товары.

"Это проблема, которая выходит за пределы простого уклонения от уплаты незначительных налогов при импорте. Стоит только рассмотреть, как работает интернет-торговля: какие формы регистрации выбирают бизнесы, сколько они платят налогов, и платят ли вообще импортный НДС", — пояснил министр финансов Сергей Марченко.

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