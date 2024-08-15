Податкові пільги для міжнародних компаній загрожують українським ритейлерам - Гетманцев

Податкова пільга у 150 євро, яка дозволяє міжнародним компаніям без сплати ПДВ постачати товари на територію України, створює значну конкурентну перевагу для великих міжнародних постачальників.

Про це повідомив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Це призводить до стрімкого зростання обсягів імпорту, що ставить під загрозу українські компанії.

"Зазначена пільга у 150 євро надає очевидну перевагу надвеликим міжнародним компаніям, що постачають товари на митну територію України без сплати ПДВ. Обсяги постачання зростають фантастично", - написав Гетманцев після наради з ритейлерами та поштовими операторами в четвер.

За його словами, такими темпами вже наступного року українські компанії втратять більшу частину ринку, а вже через рік опиняться на межі виживання.

Додамо, згідно з урядовим законопроєктом № 11416 "Про зміни до Податкового кодексу та інших законів України щодо особливостей оподаткування в період дії воєнного стану", планується скасувати безмитне ввезення товарів вартістю до 150 євро у міжнародних поштових відправленнях або в одній партії вантажу експрес-перевізника.

Ввезення товарів без сплати ПДВ дозволятиметься лише в тому випадку, якщо їхня сумарна фактурна вартість не перевищує еквівалент 45 євро для одного одержувача - фізичної особи. При цьому товари мають бути надіслані безкоштовно та призначені виключно для особистого або сімейного використання, без ознак комерційного призначення.

Мінфін планує оподатковувати посилки вартістю до 150 євро

Міністерство фінансів планує запровадити податок на посилки вартістю до 150 євро, оскільки це сприятиме боротьбі з тіньовими схемами ввезення товарів.

Значна частина інтернет-торгівлі та електронної комерції в Україні функціонує поза правовим полем. Під маскою неоподатковуваного ліміту в 150 євро в країну завозять різноманітні товари.

"Це проблема, яка виходить за межі простого ухилення від сплати незначних податків при імпорті. Варто лише розглянути, як працює інтернет-торгівля: які форми реєстрації обирають бізнеси, скільки вони сплачують податків, і чи сплачують взагалі імпортний ПДВ", – пояснив міністр фінансів Сергій Марченко.

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