"Наш главный фокус – скорость и комфорт для клиента", – Михаил Богатырь, CEO медицинской лаборатории ДІЛА

Какие личные качества и управленческие решения помогли вам удерживать стабильность дела во время войны и постоянных вызовов?

- На мой взгляд, основным фактором стабильности бизнеса является фокус на командном взаимодействии и людях. В общем, сочетание фокуса на компанию, делегирование и экспертная поддержка помогает мне как CEO двигать команду вперед. Это ключевая черта, которая помогает мне эффективно управлять командой, а команде вести другие подразделения в направлении развития.

В этом году в Киеве заработала новая лаборатория. Компания продолжает развиваться и инвестировать в страну и людей. Расскажите о новой лаборатории. Что это значит для рынка и для вас как управляющего?

- Основная цель открытия новой лаборатории – обеспечить бесперебойный доступ клиентов к качественной диагностике. Мы понимаем: если работа основной локации будет нарушена, это означает, что миллионы людей не получат результаты вовремя. А для нас это не просто бизнес, а вопросы здоровья клиентов. Мы решили создать зеркальную лабораторию, чтобы при любых условиях продолжать работу.

С начала строительства 1 августа до выдачи первых результатов 15 сентября прошло всего 45 дней. Для сравнения: в Европе создание схожих проектов длится 1,5-2 года. Кстати, это уже второй раз, когда мы открываем лабораторию за 45 дней. Первую запустили в марте 2022 во Львове, когда Киев жил в осадном положении. Тогда мы буквально перевозили оборудование, чтобы не остановить работу. Всего в этом году мы открыли 45 новых локаций по Украине — сейчас более 270. Это доказывает, что даже во время войны можно инвестировать, развиваться и поддерживать экономику.

Сколько создано новых рабочих мест в новой лаборатории? Также интересно узнать, сколько всего в компании работников и затронул ли вас кадровый кризис?

- На новой локации площадью более 2000 кв. м создано 120 рабочих мест для лаборантов и врачей. Мы набирали команду летом, и в настоящее время осталось около 15 открытых вакансий. Мы удвоили парк оборудования, полностью воссоздав основную лабораторию, снова подтверждающую наше стремление инвестировать, а также устойчивость нашего бизнеса, прошедшего через все кризисы.

Какие сейчас в вашей области наиболее дефицитные профессии?

– Это лаборанты, врачи и ИТ-специалисты. У нас большое ИТ-подразделение, примерно 80 человек, это фактически ИТ-компания внутри медицинской. Дефицит врачей и лаборантов наблюдается по двум причинам: во-первых, многие специалисты выезжают за границу, а во-вторых, нам нужны врачи-цитогенетики, биологи (у нас есть высокоспециализированные направления, например, генетические исследования), а таких специалистов в Украине немного, к тому же почти половина из них уже работает.

Мы делаем ставку на внутренний рост. Большинство руководителей лабораторий пришли к нам лаборантами или помощниками лаборантов. Мы тесно сотрудничаем с учебными заведениями – университетом Богомольца, Могилянкой, медицинскими колледжами по всей стране, чтобы привлекать студентов на практику на последних курсах. Затем мы предлагаем им работу в лаборатории и подстраиваем график, чтобы человек мог сдавать экзамены, писать курсовую, защищать магистерскую и одновременно работать.

У нас сильный бренд работодателя, о ДІЛА говорят, что здесь надо много работать, но за это получаешь достойную зарплату. В общей сложности текучесть кадров составляет 2-3% ежеквартально, в некоторых подразделениях до 5%, а в отдельных отделах ее вообще нет. Это результат фокуса на уважении людей и сервисности как в работе с клиентами, так и внутри команды. Все сотрудники, от СЕО до руководителей отделений, проходят курс сервисной культуры, где учатся эффективно делегировать, давать обратную связь и строить здоровые рабочие отношения.

В условиях дефицита кадров все больше женщин овладевают новыми профессиями. Насколько известно, почти 80% команды ДІЛА – это женщины. Как компания поддерживает их в профессиональном развитии и материнстве? Почему эта тема для компании стратегическая?

– Мы очень хорошо осознаем ценность женщин в нашем коллективе и вообще в Украине. Сегодня на женщину возложено много ответственности. Она часто берет на себя роль менеджера семьи, потому что заботится о близких, здоровье, благополучии семьи, и часто именно она обеспечивает семью. Потому мы делаем все, чтобы поддержать наших сотрудниц.

У нас действует гибкий график, никто не требует постоянного присутствия в офисе. Люди могут работать там, где им удобно. Если нужно пойти с ребенком к врачу или совершить другие дела, это не проблема. Мы уважаем баланс между работой и жизнью. Дарим подарки при рождении ребенка и после выхода из отпуска по уходу за ребенком, поддерживаем командное взаимодействие, чтобы женщины чувствовали связь с коллективом.

Для женщин, которые находятся в отпуске по беременности, мы сохраняем рабочие места и поддерживаем с ними постоянный контакт, ведь ждем их возвращения. Также обеспечиваем дополнительные пакеты для лабораторной диагностики для женщин и их семей, ведь понимаем, что этот период требует особого внимания к здоровью. Кроме того, у нас есть корпоративный психолог, который может оказать поддержку, в частности, в случаях послеродовой депрессии.

Что касается развития женщин, то в компании действует принцип внутреннего рекрутинга, в рамках которого мы предпочитаем карьерный рост изнутри. В этом году из более чем 2100 сотрудников почти 80 человек перешли на высшие должности, иногда даже изменив направление деятельности. К примеру, одна из наших коллег по биохимии перешла в финансы и аналитику. Также есть программа развития "Шаг к звездам", в рамках которой женщины развивают менеджерские и лидерские качества. Стоит отметить, что у этой программы нет гендерного направления, однако большинство ее участниц — женщины. В целом в медицине работает много женщин, но в топ-менеджменте они представлены меньше. Сегодня женщин среди топ-менеджмета компании примерно 60%.

В компании провели масштабное исследование привычек и отношения женщин к здоровью. Можете поделиться его результатами? Какие показатели удивили вас и как они повлияют на дальнейшую стратегию компании?

- Самый печальный результат, что почти 70% женщин испытывали проблемы или негативные симптомы со здоровьем: головные боли, бессонница, депрессивные состояния, проблемы с кожей и т.д. Что хуже, треть женщин не обращается к врачу за появлением симптомов, они надеются, что эта проблема как-то сама решится или откладывают визит, потому что "не время". Но нехватка времени и возможностей заботиться о себе — огромная проблема, особенно теперь, когда уровень социальной и экономической нагрузки на женщин чрезвычайно высок. В конце концов мы видим, что женщины заботятся о детях, мужчинах, родителях, но часто нет времени позаботиться о себе.

Какие программы моральной и профессиональной поддержки команды оказались наиболее эффективными во время войны? Как это повлияло на текучесть кадров и какой процент сейчас?

- ДІЛА – это компания, где люди работают годами и даже целыми семьями. Есть случаи, когда сотрудники познакомились на работе, создали семью и уже больше 10 лет работают у нас вместе. Это показатель стабильности и доверия, ведь люди готовы возлагать благополучие своей семьи на одну компанию. Мы понимаем эту ответственность и стремимся быть достойными такого доверия.

Текучесть кадров с начала года составляет 7,7%. В некоторых подразделениях этот показатель может достигать 5%, но есть отделы, где она уже несколько лет равна нулю. Низкая текучесть обеспечивается несколькими ключевыми вещами. Во-первых, это фокус на уважении к людям и сервисности не только в отношении клиентов, но и сотрудников. Во-вторых, у нас есть собственный центр обучения и развития. Он проводит как профессиональные тренинги, так и мотивационные встречи. Например, руководительница контакт-центра может рассказать, как совмещать материнство с управлением большой командой.

Еще одна важная вещь – стабильность. Мы ни разу не задерживали зарплату, даже в самые тяжелые месяцы 2022 года. Все официально, "в белую". Компания также взяла на себя дополнительную налоговую нагрузку с повышением военного сбора до 5%, сохранив уровень зарплаты нетто всем сотрудникам.

Какие инициативы компании наиболее влияют на сохранение доверия клиентов, партнеров и персонала?

- У ДІЛА репутация экспертного бренда. Мы фокусируемся на поддержке общественно важных инициатив, в частности помогаем военным и медицинским работникам, финансируем закупку необходимых средств и медицинского оборудования. В мае 2025 года ДІЛА подписала меморандум о партнерстве с Благотворительным фондом Сергея Притулы по обеспечению потребностей в закупке медицинских турникетов. По состоянию на второй квартал 2025 задонатили 450 тыс. грн для приобретения 758 турникетов и продолжаем помогать. Также сотрудничаем с центром Superhumans, патронатной службой "Ангелы", благотворительными фондами "Ястребы", "Фрида".

Стоит добавить, что ДІЛА является одним из крупнейших налогоплательщиков среди игроков отрасли, что тоже влияет на репутацию бренда, особенно в столь сложное время для страны. Так, в первой половине 2025 года было уплачено 271,6 млн. грн., а в 2024-м — 380,9 млн. грн.

Кроме того, мы поддерживаем гранты для студентов, чтобы они в дальнейшем поддерживали изменения в нашей стране. Также мы ввели активную систему скидок для всех ветеранов и ветеранок на лабораторные услуги, которую можно получить в лаборатории. Всего за первое полугодие 2025 года компания направила более 40 млн. грн. в поддержку потребностей военных и гражданских, а с 2022-го — более 150 млн. грн.

Интересно узнать, как работает программа "Зустріч", которая помогает ветеранам и ветеранкам возвращаться к работе.

- Программа "Зустріч" направлена на возвращение ветеранов и ветеранок на свои рабочие места, а также на подготовку руководителей к возвращению ветеранов в команду. Мы считаем, что это не ветеран должен адаптироваться к компании, а компания к потребностям ветерана. Это принципиально иной подход. Ветеранам предоставляется психологическая помощь, оплачиваемый отдых перед началом работы, при необходимости возможность обучения и перевода на другую должность, юридическая помощь.

Сколько у вас ветеранок и ветеранов? Это ваши работники или привлекаете их с рынка?

- В настоящее время мобилизовано 53 наших работника. Они регулярно получают от нас материальную и нравственную поддержку. К примеру, на День медика мы решили, что корпоративные подарки получат именно наши военные. Мы отправляли им рюкзаки, разгрузки, чашки, кофе от ветеранского бизнеса. Сейчас у нас работают 11 ветеранов: 10 вернулись после службы, один присоединился уже после демобилизации. Мы сохраняем рабочие места для всех мобилизованных и готовы принимать их никогда. Мы также открыты для того, чтобы нанимать ветеранов, ранее не работавших в компании.

Компания продолжает выплачивать мобилизованным зарплаты: автоматически 50% от оклада, действовавшего на момент призыва, даже если человек работал всего несколько дней до мобилизации. Также помогаем с запросами, иногда нужно приобрести амуницию, аккумуляторы, панели, автомобили и другие вещи.

Понятно, что лаборатория сотрудничает с ветеранами, поддерживая их бизнесы. Почему вам это важно? Как такое сотрудничество влияет на корпоративную культуру?

- Кроме того, что я был финансовым директором, я некоторое время поддерживал направление закупок, ведь руководитель этого отдела ушел на фронт буквально 24 февраля. Во время общения с военными и ветеранами я увидел, что у многих из них есть предпринимательское влечение, поэтому им хочется создавать собственные бизнесы, часто вместе с собратьями, и ориентированные на нужды обороны.

Мы понимаем, что большинство из них не придут к нам работать, но могут запускать собственные проекты. К примеру, мы поддерживаем ветеранский бизнес Commando Coffee из Хмельницкого, который занимается обжаркой кофе. Вместо того, чтобы покупать кофе в оптовых сетях, мы решили покупать именно у ветеранов. Да, это на 5-7% дороже, но для малого ветеранского бизнеса это стабильный доход, позволяющий планировать развитие, закупки, наем. Поэтому мы готовы покупать у них бумагу, кофе, ИТ-услуги — что угодно, что они производят. На мой взгляд, это очень органичное и прозрачное экономическое взаимодействие. Они производят продукт, а мы его покупаем. Так должно выглядеть партнерство.

Какие услуги, инновации или социальные проекты вы планируете внедрить до конца года или в течение 2026, чтобы в дальнейшем оставаться лидером рынка медицинской диагностики?

– Мы сейчас активно развиваем направление бактериологии. Закупили новую технологию, применяемую для быстрой идентификации микроорганизмов. Также сотрудничаем с поставщиками по внедрению тестов на кровяные биомаркеры для оценки риска или патологии Альцгеймера, которые дополняют КТ или МРТ, а не заменяют люмбальную пункцию во всех случаях. Также перспективна диагностика заболевания Паркинсона и других неврологических заболеваний из-за исследования крови, которая заменит сложную процедуру забора спинномозговой жидкости. Однако стандарт диагностики этих заболеваний до сих пор остается за медицинскими учреждениями.

Наш главный фокус – скорость и комфорт для клиента. Если среднее время пребывания в отделении составляет 10-20 минут, мы хотим сократить его до 3-5 минут. Для этого уже введены сканеры штрихкодов для оплачивающих онлайн клиентов, поэтому можно просто подойти, отсканировать код и пройти в кабинет без заполнения документов, что ускоряет процесс. Также мы работаем над цифровыми сервисами, но пока не раскрываю детали. Поэтому в следующем году клиенты ощутят значительное улучшение скорости, понятности и прозрачности услуг.