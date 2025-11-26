"Наш головний фокус — швидкість і комфорт для клієнта", — Михайло Богатир, CEO медичної лабораторії ДІЛА

Які особисті якості та управлінські рішення допомогли вам утримувати стабільність ДІЛА у часи війни та постійних викликів?

- На мою думку, основним фактором стабільності бізнесу є фокус на командній взаємодії та людях. Загалом поєднання фокусу на компанію, делегування та експертна підтримка допомагає мені як CEO рухати команду вперед. Це ключова риса, яка мені допомагає ефективно керувати командою, а команді вести інші підрозділи у напрямку розвитку.

Цього року у Києві запрацювала нова лабораторія. Тож компанія продовжує розвиватись та інвестувати у країну та людей. Розкажіть про нову лабораторію. Що це означає для ринку і для вас як керівника?

- Основна мета відкриття нової лабораторії — забезпечити безперебійний доступ клієнтів до якісної діагностики. Ми розуміємо: якщо робота основної локації буде порушена, це означатиме, що мільйони людей не отримають результати вчасно. А для нас це не просто бізнес, а питання здоров’я клієнтів. Тож ми вирішили створити дзеркальну лабораторію, щоб за будь-яких умов продовжувати роботу.

Від початку будівництва 1 серпня до видачі перших результатів 15 вересня минуло лише 45 днів. Для порівняння: у Європі створення подібних проєктів триває 1,5-2 роки. До речі, це вже вдруге, коли ми відкриваємо лабораторію за 45 днів. Першу запустили у березні 2022 року у Львові, коли Київ жив у стані облоги. Тоді ми буквально перевозили обладнання, щоб не зупинити роботу. Загалом цього року ми відкрили 45 нових локацій по Україні — зараз маємо понад 270. Це доводить, що навіть під час війни можна інвестувати, розвиватися і підтримувати економіку.

Скільки створено нових робочих місць у новій лабораторії? Також цікаво дізнатися, скільки загалом у компанії працівників і чи торкнулася вас кадрова криза?

- На новій локації площею понад 2000 кв. м створено 120 робочих місць для лаборантів і лікарів. Ми набирали команду влітку, і наразі залишилось приблизно 15 відкритих вакансій. Ми подвоїли парк обладнання, повністю відтворивши основну лабораторію, що знову підтверджує наше прагнення інвестувати, а також стійкість нашого бізнесу, який пройшов через усі кризи.

Які зараз у вашій галузі найбільш дефіцитні професії?

- Це лаборанти, лікарі та ІТ-фахівці. У нас великий ІТ-підрозділ, приблизно 80 людей, це фактично ІТ-компанія всередині медичної. Дефіцит лікарів і лаборантів спостерігається з двох причин: по-перше, багато спеціалістів виїжджають за кордон, а по-друге, нам потрібні лікарі-цитогенетики, біологи (ми ж маємо високоспеціалізовані напрями, наприклад, генетичні дослідження), а таких фахівців в Україні небагато, до того ж майже половина з них вже працює у нас.

Ми робимо ставку на внутрішнє зростання. Більшість керівників лабораторій прийшли до нас лаборантами або помічниками лаборантів. Ми тісно співпрацюємо з навчальними закладами — університетом Богомольця, Могилянкою, медичними коледжами по всій країні, щоб залучати студентів на практику на останніх курсах. Потім ми пропонуємо їм роботу в лабораторії та підлаштовуємо графік, щоб людина могла складати іспити, писати курсову, захищати магістерську і водночас працювати.

У нас сильний бренд роботодавця, про ДІЛА кажуть, що тут треба багато працювати, але за це отримуєш гідну зарплату. Загалом плинність кадрів становить 2-3% щокварталу, у деяких підрозділах до 5%, а в окремих відділах її взагалі немає. Це результат фокусу на повазі до людей і сервісності як у роботі з клієнтами, так і всередині команди. Усі співробітники, від СЕО до керівників відділень, проходять курс сервісної культури, де вчаться ефективно делегувати, давати зворотний зв’язок і будувати здорові робочі стосунки.

В умовах дефіциту кадрів дедалі більше жінок опановують нові професії. Наскільки відомо, майже 80% команди ДІЛА — це жінки. Як компанія підтримує їх у професійному розвитку та материнстві? Чому ця тема для компанії стратегічна?

- Ми дуже добре усвідомлюємо цінність жінок у нашому колективі й загалом в Україні. Сьогодні на жінку покладено багато відповідальності. Вона часто бере на себе роль менеджерки родини, бо дбає про близьких, здоров’я, добробут сім’ї, і часто саме вона забезпечує родину. Тому ми робимо все, щоб підтримати наших співробітниць.

У нас діє гнучкий графік, ніхто не вимагає постійної присутності в офісі. Люди можуть працювати там, де їм зручно. Якщо потрібно піти з дитиною до лікаря або зробити інші справи, це не проблема. Ми поважаємо баланс між роботою й життям. Даруємо подарунки при народженні дитини та після виходу з відпустки для догляду за дитиною, підтримуємо командну взаємодію, щоб жінки відчували зв’язок із колективом.

Для жінок, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю, ми зберігаємо робочі місця та підтримуємо з ними постійний контакт, адже чекаємо на їхнє повернення. Також забезпечуємо додаткові пакети на лабораторну діагностику для жінок і їхніх родин, адже розуміємо, що цей період потребує особливої уваги до здоров’я. Крім того, у нас є корпоративний психолог, який може надати підтримку, зокрема, у випадках післяпологової депресії.

Щодо розвитку жінок, то у компанії діє принцип внутрішнього рекрутингу, в межах якого ми віддаємо перевагу кар’єрному зростанню зсередини. Цього року з понад 2100 співробітників майже 80 людей перейшли на вищі посади, іноді навіть змінивши напрям діяльності. Наприклад, одна з наших колег із біохімії перейшла у фінанси та аналітику. Також є програма розвитку "Крок до зірок", у межах якої жінки розвивають менеджерські та лідерські якості. Варто наголосити, що ця програма не має гендерного спрямування, проте більшість її учасниць — жінки. Загалом у медицині працює багато жінок, але у топменеджменті вони представлені менше. Сьогодні жінок серед топменеджмету компанії приблизно 60%.

У компанії провели масштабне дослідження щодо звичок і ставлення жінок до здоров’я. Можете поділитися його результатами? Які показники вас здивували та як вони вплинуть на подальшу стратегію компанії?

- Найсумніший результат, що майже 70% жінок відчували проблеми або негативні симптоми зі здоров’ям: головний біль, безсоння, депресивні стани, проблеми зі шкірою тощо. Що гірше, третина жінок не звертається до лікаря за появи симптомів, вони сподіваються, що ця проблема якось сама вирішиться, або відкладають візит, бо "не на часі". Але брак часу й можливостей піклуватися про себе є величезною проблемою, особливо тепер, коли рівень соціального й економічного навантаження на жінок надзвичайно високий. Врешті ми бачимо, що жінки дбають про дітей, чоловіків, батьків, але часто не мають часу потурбуватись про себе.

Які програми моральної та професійної підтримки команди виявилися найефективнішими під час війни? Як це вплинуло на плинність кадрів і який відсоток натепер?

- ДІЛА — це компанія, де люди працюють роками і навіть цілими родинами. Є випадки, коли співробітники познайомилися на роботі, створили сім’ю і вже понад 10 років працюють у нас разом. Це показник стабільності й довіри, адже люди готові покладати добробут своєї сім’ї на одну компанію. Ми розуміємо цю відповідальність і прагнемо бути гідними такої довіри.

Плинність кадрів від початку року становить 7,7%. У деяких підрозділах цей показник може сягати 5%, але є відділи, де вона вже кілька років дорівнює нулю. Низька плинність забезпечується кількома ключовими речами. По-перше, це фокус на повазі до людей та сервісності не лише у ставленні до клієнтів, а й до співробітників. По-друге, у нас є власний центр навчання й розвитку. Він проводить як професійні тренінги, так і мотиваційні зустрічі. Наприклад, керівниця контакт-центру може розповісти, як поєднувати материнство з управлінням великою командою.

Ще одна важлива річ — стабільність. Ми жодного разу не затримували зарплату, навіть у найважчі місяці 2022 року. Усе офіційно, "в білу". Компанія також взяла на себе додаткове податкове навантаження із підвищенням військового збору до 5%, зберігши рівень зарплати нетто всім співробітникам.

Які ініціативи компанії найбільше впливають на збереження довіри клієнтів, партнерів та персоналу?

- У ДІЛА репутація експертного бренду. Ми фокусуємося на підтримці суспільно важливих ініціатив, зокрема, допомагаємо військовим і медичним працівникам, фінансуємо закупівлю необхідних засобів та медичного обладнання. У травні 2025 року ДІЛА підписала меморандум про партнерство з Благодійним фондом Сергія Притули щодо забезпечення потреб на закупівлю медичних турнікетів. Станом на другий квартал 2025 року задонатили 450 тис. грн для придбання 758 турнікетів і продовжуємо допомагати. Також співпрацюємо з центром Superhumans, патронатною службою "Янголи", благодійними фондами "Яструби", "Фріда".

Варто додати, що ДІЛА є одним із найбільших платників податків серед гравців галузі, що теж впливає на репутацію бренду, особливо у такий складний час для країни. Так, у першій половині 2025 року було сплачено 271,6 млн грн, а у 2024-му — 380,9 млн грн.

Крім того, ми підтримуємо грантові програми для студентів, щоб вони надалі підтримували зміни у нашій країні. Також ми запровадили активну систему знижок для всіх ветеранів і ветеранок на лабораторні послуги, яку можна отримати у лабораторії. Загалом за перше півріччя 2025 року компанія спрямувала понад 40 млн грн на підтримку потреб військових і цивільних, а з 2022-го — понад 150 млн грн.

Цікаво також дізнатись, як працює програма "Зустріч", що допомагає ветеранам та ветеранкам повертатися до роботи.

- Програма "Зустріч" спрямована на повернення ветеранів і ветеранок на свої робочі місця, а також на підготовку керівників до повернення ветеранів у команду. Ми вважаємо, що це не ветеран має адаптуватися до компанії, а компанія — до потреб ветерана. Це принципово інший підхід. Ветеранам надається психологічна допомога, оплачуваний відпочинок перед початком роботи, за потреби можливість навчання та переведення на іншу посаду, юридична допомога.

Скільки у вас ветеранок і ветеранів? Це ваші працівники чи також залучаєте їх з ринку?

- Натепер мобілізовано 53 наших працівники. Вони регулярно отримують від нас матеріальну і моральну підтримку. Наприклад, на День медика ми вирішили, що корпоративні подарунки отримають саме наші військові. Ми відправляли їм рюкзаки, розвантаження, чашки, каву від ветеранського бізнесу тощо. Зараз у нас працюють 11 ветеранів: 10 повернулися після служби, 1 приєднався вже після демобілізації. Ми зберігаємо робочі місця для всіх мобілізованих і готові приймати їх будь-коли. Ми також відкриті до того, щоб наймати ветеранів, які раніше не працювали у компанії.

Компанія продовжує виплачувати мобілізованим зарплати: автоматично 50% від окладу, який діяв на момент призову, навіть якщо людина працювала лише кілька днів до мобілізації. Також допомагаємо із запитами, бо іноді потрібно придбати амуніцію, акумулятори, панелі, автомобілі та інші речі.

Відомо, що лабораторія співпрацює з ветеранами, підтримуючи їхні бізнеси. Чому для вас це важливо? Як така співпраця впливає на корпоративну культуру?

- Окрім того що я був фінансовим директором, я певний час підтримував напрям закупівель, адже керівник цього відділу пішов на фронт буквально 24 лютого. Під час спілкування з військовими та ветеранами я побачив, що багато з них мають підприємницький потяг, тому їм хочеться створювати власні бізнеси, часто разом із побратимами, та орієнтовані на потреби оборони.

Ми розуміємо, що більшість із них не прийдуть працювати до нас, але можуть запускати власні проєкти. Наприклад, ми підтримуємо ветеранський бізнес Commando Coffee з Хмельницького, який займається обсмаженням кави. Замість того щоб купувати каву в гуртових мережах, ми вирішили купувати саме у ветеранів. Так, це на 5-7% дорожче, але для малого ветеранського бізнесу це стабільний дохід, що дозволяє планувати розвиток, закупівлі, наймання. Тож ми готові купувати у них папір, каву, ІТ-послуги — будь-що, що вони виробляють. На мій погляд, це дуже органічна та прозора економічна взаємодія. Вони виготовляють продукт, а ми його купуємо. Так має виглядати партнерство.

Які послуги, інновації чи соціальні проєкти ви плануєте впровадити до кінця року або протягом 2026-го, щоб надалі залишатися лідером ринку медичної діагностики?

- Ми зараз активно розвиваємо напрям бактеріології. Закупили нову технологію, яку застосовують для швидкої ідентифікації мікроорганізмів. Також співпрацюємо з постачальниками щодо впровадження тестів на кров’яні біомаркери для оцінювання ризику або патології Альцгеймера, що доповнюють КТ або МРТ, а не «замінюють» люмбальну пункцію у всіх випадках. Також є перспективною діагностика захворювання Паркінсона та інших неврологічних захворювань через дослідження крові, яка замінить складну процедуру забору спинномозкової рідини. Проте стандарт діагностики цих захворювань досі залишається за медичними установами.

Наш головний фокус — швидкість і комфорт для клієнта. Якщо натепер середній час перебування у відділенні становить 10-20 хвилин, ми хочемо скоротити його до 3-5 хвилин. Для цього вже запроваджені сканери штрихкодів для клієнтів, які оплачують онлайн, тому можна просто підійти, відсканувати код і пройти до кабінету без заповнення документів, що прискорює процес. Також ми працюємо над цифровими сервісами, але поки що не буду розкривати деталі. Тож наступного року клієнти відчують значне покращення у швидкості, зрозумілості та прозорості послуг.