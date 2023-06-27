"Нибулон" в 2023 году изменил принцип привлечения охранных компаний для защиты своего имущества

Агрохолдинг "Нибулон" в 2023 году полностью перешел на привлечение исключительно внешних подрядчиков для охраны сельскохозяйственных филиалов и элеваторов, рассказал изданию Delo.ua директор по безопасности и контролю рисков компании Роман Павленко. Опыт компании свидетельствует – такой подход проявил себя как наиболее рациональный и эффективный.

По словам Романа Павленко, его холдинг использует разные подходы к охране различных объектов, в зависимости от их функционального или производственного назначения. В целом, подходы к охране группируются по следующим направлениям: отдельно охраняются производственные филиалы и элеваторы, отдельно – терминалы перевалки (в Николаеве и Измаиле), и отдельно – административные и офисные помещения.

В свою очередь организация охраны на полях и производственных базах во время посевной кампании или сбора урожая также происходит по отдельному принципу.

Руководитель направления безопасности отметил, что использование услуг исключительно внешних подрядчиков является наиболее рациональным и эффективным подходом, исходя из ряда следующих факторов:

привлечение частных охранных фирм (ЧОФ), исключительной деятельностью которых является охрана объектов, позволяет наиболее профессионально осуществлять их защиту;

такие компании несут ответственность (в том числе прямую финансовую) за любые нарушения режима охраны;

(в том числе прямую финансовую) за любые нарушения режима охраны; в условиях войны риск мобилизации охранника и соответствующее его замещение на посту ложится на плечи охранной компании . Экономические расчеты холдинга доказали, что с учетом всех факторов (зарплаты, отпуска и больничного, одежды, оборудования, питания и т.п.), более выгодно привлекать охрану от внешних подрядчиков.

При этом мы применяем принцип ротации – каждый год мы пересматриваем как список привлеченных компаний, так и меняем их объекты охраны. Таким образом мы отходим от принципа "привыкания" сотрудников". Роман Павленко директор по безопасности и контролю рисков "Нибулона"

Кроме того, каждая ПОФ, подписывая договор с холдингом, берет на себя обязательство решать широкий круг касающихся вопросов. Каждый договор в разделе "обязанности охранной компании" содержит более 40 пунктов, связанных в том числе с регламентами выполнения технологических процедур, документооборота и т.п. подрядчики несут финансовую ответственность за результаты своей работы.

Также "Нибулон" уделяет особое внимание проверке контрагентов и поставщиков, осуществляющих свою деятельность в районах, побівавших в российской оккупации, в том числе на предмет коллаборационной деятельности. Проверяют и компании, которые могут иметь связи с РФ.

Роман Павленко подчеркнул, что "Нибулон" активно использует высокотехнологичные решения для контроля и сохранности имущества и защиты интересов компании. Сотрудники службы безопасности компании используют специальные технические средства (в т.ч. тепловизоры и дроны ), системы видеонаблюдения , а также проводят мониторинг (трекинг) движения грузового транспорта компании.

"В целом, за время войны "Нибулон" увеличил возможности дистанционного контроля безопасности, в первую очередь за счет видеонаблюдения – теперь каждый филиал, база или офис находятся под постоянным мониторингом", - констатирует директор по безопасности и контролю рисков "Нибулона".

Об охране компании в агросекторе, правах так полномочиях сторожей и ПОФ, ухудшении криминогенной ситуации в стране читайте в статье " Уберечь урожай: как агрохолдинги охраняют свое имущество и от чего предостерегают юристы ".