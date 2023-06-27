"Нібулон" в 2023 році змінив принцип залучення охоронних компаній для захисту свого майна

Агрохолдинг "Нібулон" в 2023 році повністю перейшов на залучення виключно зовнішніх підрядників для охорони сільськогосподарських філій та елеваторів, розповів виданню Delo.ua директор з безпеки та контролю ризиків компанії Роман Павленко. Досвід компанії свідчить - такий підхід проявив себе як найбільш раціональний та ефективний.

За словами Романа Павленко, його холдинг використовує різні підходи до охорони різних об’єктів, в залежності від їх функціонального чи виробничого призначення. В цілому, підходи до охорони групуються за наступними напрямками: окремо охороняються виробничі філії та елеватори, окремо - термінали перевалки (в Миколаєві та Ізмаїлі), і окремо - адміністративні та офісні приміщення.

В свою чергу, організація охорони на полях та виробничих базах під час посівної кампанії або збору врожаю відбувається також за окремим принципом.

Керівник напрямку безпеки зазначив, "Нібулон" що використання послуг виключно зовнішніх підрядників є найбільш раціональним та ефективним підходом, виходячи з низки наступних факторів:

залучення приватних охоронних фірм (ПОФ), виключною діяльністю яких є охорона об’єктів, дає змогу більш професійно здійснювати їхній захист;

такі компанії несуть відповідальність (в тому числі пряму фінансову) за будь-які порушення режиму охорони;

(в тому числі пряму фінансову) за будь-які порушення режиму охорони; в умовах війни ризик мобілізації охоронця та відповідне його заміщення на посту лягає на плечі охоронної компанії . Економічні розрахунки холдингу довели, що з врахуванням всіх чинників (зарплати, відпустки та лікарняних, одягу, оснащення, харчування тощо), більш вигідно залучати охорону від зовнішніх підрядників.

При цьому ми застосовуємо принцип ротації – кожен рік ми переглядаємо як перелік залучених компаній, так і змінюємо їхні об’єкти охорони. Таким чином ми відходимо від принципу "звикання" Роман Павленко директор з безпеки та контролю ризиків "Нібулона"

Крім того, кожна ПОФ, підписуючи договір з холдингом, бере на себе зобов'язання вирішувати широке коло дотичних питань. Кожен договір в розділі "обов’язки охоронної компанії" містить більш ніж 40 пунктів, пов’язаних в тому числі з регламентами виконання технологічних процедур, документообігу тощо, а підрядники несуть фінансову відповідальність за результати своєї роботи.

Також "Нібулон" приділяє особливу увагу перевірці контрагентів та постачальників, які здійснюють свою діяльність у районах, які перебували під російською окупацією, в тому числі на предмет колабораційної діяльності. Перевіряють і компанії, що можуть мати зв’язки з РФ.

Роман Павленко підкреслив, що "Нібулон" активно використовує високотехнологічні рішення для контроля та збереження майна та захисту інтересів компанії. Співробітники служби безпеки компанії використовують спеціальні технічні засоби (в т.ч. тепловізори і дрони ), системи відеонагляду , а також проводять моніторинг (трекінг) руху вантажного транспорту компанії.

"Загалом, за час війни "Нібулон" збільшив можливості дистанційного контролю безпеки, в першу чергу за рахунок відеонагляду - тепер кожна філія, база чи офіс перебувають під постійним моніторингом", - констатує директор з безпеки та контролю ризиків "Нібулона".

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